Санду объяснила, почему Молдавия не может разорвать все соглашения в рамках СНГ

Молдавия не может разорвать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях соглашений, в том числе и двусторонних, заявила президент страны Майя Санду.

По словам Санду, многие соглашения них касаются отношений с другими государствами, такими как Казахстан, Кыргызстан, это соглашения по экономической стороне, передает РИА «Новости».

«Мы должны быть прагматичными и подходить к этому логически», – сказала она.

Санду добавила, что сейчас власти анализируют, какие договоренности должны сохраниться.

Молдавия не принимала участие в мероприятиях СНГ с марта этого года.

Ранее сообщалось, что на фоне консультаций о получении статуса кандидата на членство в ЕС Молдавия собирается проанализировать «выгоды и потери» от участия в СНГ.