Молдавия начала оценку «выгод и потерь» от участия в СНГ

На фоне консультаций о получении статуса кандидата на членство в ЕС Молдавия собирается проанализировать «выгоды и потери» от участия в СНГ, заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции страны Николай Попеску.

Комментируя возможность отказа от членства в СНГ в случае успеха переговоров с ЕС, Попеску заявил, что пока не видит «несовместимостей юридического характера». Однако власти Молдавии считают, что необходимо «провести системный правовой анализ, проанализировать выгоды и потери». Попеску уточнил, что «анализ уже проводится». По его словам, приоритетом для Молдавии остается интеграция в ЕС. Кроме того, он заявил, что ситуация на Украине «сильно отразилась на СНГ», передает ТАСС со ссылкой на ProTV.

Тем временем депутат от Партии социалистов, вице-председатель парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну сообщила, что комитет министров Совета Европы включил Молдавию в расширенную процедуру мониторинга из-за политического контроля над общественной телерадиокомпанией. По ее слвоам, «Молдавия получила очередную красную карточку от Европы», передает РИА «Новости».

Комитет министров СЕ призвал власти Молдавии пересмотреть положения Кодекса о телерадиовещании, чтобы обеспечить четкие гарантии подлинной независимости Совета по телерадиовещанию и исключить возможный политический контроль над «Телерадио-Молдова».

Посол США в Кишиневе Кент Логсдон заявил, что Молдавии понадобится задуматься о своей безопасности, если конфликт на Украине затянется. «Были, конечно, какие-то вещи, которые нас поначалу беспокоили. В частности, инциденты в приднестровском регионе. Мы наблюдали, как власти прилагали все усилия для того, чтобы обстановка не обострялась», – сказал он в эфире Jurnal TV. Он уточнил, что у США «нет информации, что Молдавия подвержена риску военной угрозы».