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Цена на нефть опустилась ниже 90 долларов за баррель
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Стоимость нефти марки Brent с поставками в ноябре уменьшилась более чем на 3,2% на лондонской бирже ICE, сообщают информационные агентства.
К 16.15 мск цена на нефть Brent опускалась на 3,26%, до 89,8 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Подобные показатели фиксировались 8 февраля.
К 16.17 мск цена на Brent начала снижаться еще сильнее, она находилась на уровне 89,67 доллара за баррель (-3,4%). Стоимость фьючерсов на нефть WTI сокращалась на 3,71%, до 83,66 доллара за баррель.
Утром в среду мировые цены на нефть снижались более чем на 1%, инвесторы обеспокоены перспективами спроса на этот вид сырья из-за ряда факторов.
Путин: Запад надул и кинул с вывозом зерна с Украины
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Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – приводит его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось».
Он подчеркнул, что документах о вывозе зерна с Украины нет данных об объеме поставок в развивающиеся страны, но договоренности заключались под предлогом поставок именно туда – во избежание голода в беднейших странах, сообщает РИА «Новости».
«В этих документах, к сожалению, нет упоминания о том, какой объем продовольствия, в том числе вывозимого с Украины, должен идти в развивающиеся страны, просто все это делалось под предлогом обеспечения интересов беднейших стран, с тем, чтобы там голода не было», – сказал Путин.
Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено прежде всего на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства.
По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
«Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров и наших геополитических противников, оно же было основано именно на призыве России обеспечить интересы беднейших экономик, не допустить голода в этих странах», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что «мы, конечно, сделали все для того, чтобы сложить эти договоренности, мы их придерживаемся, все обеспечиваем. Но выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе у нас говорят, – грубо кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения (их) интересов».
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее в среду Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту.
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Путин назвал «главное приобретение» России с начала спецоперации на Украине
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Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, в отношении к операции происходит «определенная поляризация» и в мире, и внутри страны.
«Но я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», – заявил Путин.
Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года, сообщает ТАСС.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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В Харьковской области опровергли наступление ВСУ под Балаклеей
Сообщения о наступлении вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Балаклея в Харьковской области не соответствуют действительности, сообщили в администрации региона.
«В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так. В Telegram-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Ранее в Херсонской области заявили, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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Газпром отреагировал на вирусный ролик о долгой зиме
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Газпром не публиковал вирусный ролик о долгой зиме с кадрами флагов Евросоюза и объектами газовой инфраструктуры, но считает его классным, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Авторы не мы. Но ролик классный. Жаль, что с неточностями», – сказал он РИА «Новости».
Отмечается, что накануне был опубликован ролик, автором которого во многих пабликах и СМИ сочли Газпром. Он начинается с кадров, на которых идет сотрудник «Газпром энерго», который поворачивает выключатель на некой приборной панели, а затем давление в газопроводе падает до нуля. В видеоряде также присутствуют кадры с флагами ЕС, альтернативными источниками энергии, трубами «Северного потока – 2» и заснеженными городами.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Пушилин заявил о попытках ВСУ отбить Кодему
ВСУ хотят занять позиции в поселке Кодема в Артемовском районе ДНР, освобожденном в конце августа, но все атаки отбиваются, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Продолжаются бои за Кодему. Противник пытается вернуться в Кодему и занять определенные позиции. Наши подразделения, союзные силы этого сделать противнику не дают», – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
Кодема располагается в 11 километрах к востоку от Артемовска. Село освободили 29 августа. По данным представительства ДНР в СЦКК, до 8 августа из этого поселка обстреливали Горловку и поселок Долмитное.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВСУ постепенно теряют свои позиции.
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Швейцарцам пригрозили тюрьмой за попытки согреться зимой
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Жителям Швейцарии, которые зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа и будут «перегревать» дома до температуры выше 19 градусов, грозит тюремное заключение, заявил пресс-секретарь департамента экономики Маркус Спурндли.
Спурндли заявил, что «нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями». По его словам, такие действия «должны преследоваться кантонами по умолчанию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.
Blick отмечает, что при умышленном нарушении может быть назначено наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет. В случае небрежного нарушения возможно наказание в виде штрафа.
Напомним, власти Швейцарии заявили, что при нехватки газа в зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении не должна превышать 19 градусов, горячую воду можно будет нагревать только до 60 градусов, а использование обогревателей или палаток с горячим воздухом будет запрещено. Власти страны впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа. Гендиректор полиции Фреди Фесслер заявил, что жители Швейцарии могут взбунтоваться и начнут грабить в случае нехватки электроэнергии этой зимой.
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США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III
Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.
Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.
Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.
Онуфриенко оценил взаимосвязь атак ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
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«Подразделения ВСУ в Харьковской области начали усиливаться еще в середине августа. Об этом сообщали в том числе и местные жители. Но действия ВСУ сейчас выглядят, скорее, как акт отчаяния после неудач на херсонском направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее в Сети появились данные о попытках ВСУ перейти в контрнаступление в районах Балаклеи.
«Украинские войска предприняли попытку наступления на харьковском, точнее – на балаклейском направлении. И это наступление в сторону города Балаклеи можно считать актом отчаяния, потому что на херсонском направлении никаких существенных успехов у ВСУ нет», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Как предполагает эксперт, наступающие с северо-запада войска противника заняли часть одной из деревень под Балаклеей. «Сейчас там активно работают артиллерия, авиация с обеих сторон. Известно, что союзные войска сбили, по меньшей мере, один вертолет ВСУ. В целом шансов на этом направлении у ВСУ нет – в лучшем для них случае они пройдутся по окраине Балаклеи», – заметил собеседник.
Онуфриенко не согласен с выводами некоторых блогеров, решивших, что недавние атаки ВСУ под Херсоном были призваны лишь отвлечь внимание российского командования от подлинного направления удара – на балаклейском направлении. «Так рассуждают только люди, которые слабо ориентируются на карте. Бои на херсонском направлении не заставят союзные войска перебрасывать резервы из Харьковской области, потому что плечо доставки слишком велико», – пояснил Онуфриенко.
По его словам, везти вооружение и личный состав из Харьковской области в Херсонскую через весь Донбасс и Запорожскую область бессмысленно, потому что для херсонского и запорожского направлений эшелоны формируются силами Южного военного округа и идут через Крым.
Ранее в Сети появилась информация о попытках ВСУ пойти в контрнаступление на харьковском направлении, в частности, речь идет о боях в районах населенных пунктов Балаклея и Изюм. По предварительным данным, замысел противника заключается в том, чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Балаклею и Изюм с Купянском. При этом в администрации региона во вторник заявили, что сообщения о наступлении ВСУ в Харьковской области не соответствуют действительности.
В то же время Минобороны России накануне сообщало о поражении трех пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Каменная Яруга Харьковской области. Также поражен командно-наблюдательный пункт батальона 102-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Полтавка Запорожской области, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 161-м районе.
При этом в понедельник высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе города Харькова уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.
Ранее в Херсонской области заявили, что контрнаступление украинских войск на регион потерпело крах. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал, что «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».
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Путин пригрозил оставить ЕС без газа, нефти и угля: Мерзни, волчий хвост
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Президент Владимир Путин вспомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост», говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики.
«Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – цитирует его ТАСС.
Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе.
«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А если будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам, – мы их просто выполнять не будем. Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим, ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь», – сказал он.
По словам российского лидера, сейчас наблюдаются две модели поведения со стороны европейских покупателей энергоресурсов: субсидирование высоких цен либо сокращение потребления. Первая модель неэффективна, поскольку не меняет поведения потребителей, а вторая верна с точки зрения экономики, но опасна с социальной.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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МАГАТЭ заявила о неспособности установить виновников обстрелов Запорожской АЭС
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У миссии МАГАТЭ нет средств, которые позволили бы определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС, заявил глава организации Рафаэль Гросси.
«Я не могу это определить. У нас нет для этого средств. Как вы знаете, вам нужно было бы наблюдать... за военной операцией в регионе», – сказал Гросси в интервью CNN. Он пояснил, что это «не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребовало бы огромного потенциала».
Доклад гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантий Агентства на Украине был опубликован во вторник, его значительная часть посвящена недавней миссии экспертов агентства на ЗАЭС, передает РИА «Новости».
На заседании Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Гросси указал, что одной из основ безопасности любой АЭС «является отсутствие нарушений ее физической целостности». Однако, по его словам, «физические атаки происходили и происходят», это «неприемлемо», передает ТАСС.
«Мы наблюдаем, что сотрудники станции работают в чрезвычайно сложных условиях по соседству с военной техникой и оборудованием. В этой связи наша рекомендация заключается в том, чтобы военная техника и оборудование, находящиеся на месте, должны быть выведены, чтобы не мешать нормальной работе системы ядерной безопасности», – заявил он.
МАГАТЭ рекомендует восстановить систему внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС и затем обеспечить ее безопасную работу.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
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Россия не исключила отказа продлить зерновую сделку по Украине
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Поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Постпреда спросили, есть ли опасность для продления сделки. Небензя указал, что сделку заключили «на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре», и «при нормальной» ситуации ее следовало бы продлить. Однако, учитывая «отсутствие результатов» по реализации российского экспорта, Небензя «не исключает ничего», передает ТАСС.
«Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», –сказал он, подтвердив, что не был произведен экспорт ни российского зерна, ни удобрений. Небензя заявил: «Ничего в рамках этой конкретной сделки».
22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что представители России на переговорах в Стамбуле настояли на том, чтобы вопросы вывоза российского и украинского зерна решались пакетным образом, Россия не пошла бы на сделку, если бы не был решен вопрос разблокировки вывоза продукции России.
Наемники из Британии и США оценили шансы Украины на контрнаступление
Участвующий на стороне Киева в боевых действиях наемник из Британии Марк Эйрс заявил, что у украинских военных недостаточно ресурсов для контрнаступления.
«Определенно, оно не будет быстрым. Оно тяжелое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига», – заявил Эйрс в эфире CNN, передает РИА «Новости».
Между тем американский наемник Майкл Зафар заявил, что был ранен в ходе боевых действий, но планирует вернуться после восстановления.
Оба наемника полагают, что, вопреки заявлениям Киева, контрнаступление будет медленным и тяжелым.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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Путин высказался о потерявших яхты за границей россиянах
Российские предприниматели не потеряли бы свои счета и яхты, если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Многим я в свое время говорил, знаете: набегаетесь, защищая свои интересы. У них там что-то арестовали – счета, лодки и так далее. Предупреждал об этом. Лучше бы эти лодки здесь держали, а деньги вкладывали бы не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. Ничего бы не потеряли, все было бы здесь, на Родине. И прибыли бы получали от вложенных денег», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего аресты за рубежом активов некоторых российских предпринимателей.
Путин также заявил, что его критические заявления про бизнес относились к отдельным представителям сообщества.
«Если я говорил в отношении конкретных, отдельных представителей бизнес-сообщества что-то, то это и имеет отношение именно к отдельным представителям, а не ко всему предпринимательскому сообществу в целом. А российское предпринимательское сообщество в целом сегодня демонстрирует в высшей степени свою ответственность перед страной, перед родиной, перед гражданами России. Я хочу это отметить и хочу их за это поблагодарить», – сказал Путин.
Путин признал, что в стране еще есть проблемы с обеспечением защиты прав собственности бизнеса.
«Есть проблемы», – сказал глава государства, комментируя ситуацию с регистрацией бизнеса и ухода из офшоров отечественных компаний. По мнению Путина, для решения этих проблем «нужно создавать условия». «И прежде всего это связано, безусловно, с надежностью и с правами защиты собственности», – уточнил он.
Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден.
Строителей из Северной Кореи пригласили восстанавливать Донбасс
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Власти Донецкой Народной Республики вместе с КНДР прорабатывают вопрос о направлении северокорейских рабочих на Донбасс для восстановления республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы <…> сейчас нуждаемся, например, в строителях. Потому что у нас стройки сейчас только те, которые развернулись, уже вызывают, наверное, какое-то удивление, но нам нужны еще гораздо более широкие масштабы, чтобы восстановить то, что разрушила Украина, Поэтому здесь с КНДР мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы строители, которые являются высококвалифицированными, <…> направлялись в Донецкую Народную Республику», – приводит ТАСС слова Пушилина.
Ранее Пушилин сообщал, что МИД ДНР ведет переговоры о привлечении к восстановлению территорий республики строителей, в том числе из Северной Кореи.
В июле 2022 года власти КНДР приняли решение о признании ДНР и ЛНР. КНДР стала пятой страной, считающей республики Донбасса независимыми государствами.
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Путин оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2»
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Россия разделяет требования народа Германии, недовольного резким повышением цен на энергоносители, заявил президент Владимир Путин.
«В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – передает РИА «Новости» слова Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод.
«Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
Ранее в среду Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
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