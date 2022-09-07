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Стало известно о возможном обсуждении Путиным и Эрдоганом продуктовой сделки
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Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15–16 сентября, сообщил дипломатический источник.
«Да, эта тема будет обсуждаться», – сообщил источник РИА «Новости», отвечая на вопрос, вошла ли продуктовая сделка в повестку ожидаемой встречи двух лидеров в Самарканде.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Ранее в среду Путин заявил, что в мире может возникнуть небывалая гуманитарная катастрофа из-за того, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его словам, возможно, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту.
Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина ко Дню Победы
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, пишут СМИ.
Business Insider ссылается на обнародованную в ходе судебного заседания переписку бизнесмена с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley. Как сообщается, Маск написал 8 мая о желании дождаться речи Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне», передает РИА «Новости».
«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», – озвучил написанные Маском слова адвокат компании.
По мнению юриста, высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.
В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter. В начале июля юристы Маска уведомили компанию, что предприниматель отказывается от покупки соцсети, так как компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением, в том числе не предоставила полную информацию о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.
12 июля компания Twitter обратилась в суд, ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings. Суд штата Делавэр назначил на октябрь слушания по делу об отказе предпринимателя от завершения сделки по покупке Twitter. 29 июля Илон Маск подал встречный иск к компании.
Напомним, в начале августа Маск заявил, что может возобновить сделку о приобретении Twitter, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети, а 30 августа Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее.
Путин назвал «главное приобретение» России с начала спецоперации на Украине
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Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», – цитирует его ТАСС.
По словам Путина, в отношении к операции происходит «определенная поляризация» и в мире, и внутри страны.
«Но я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития. Потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете», – заявил Путин.
Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года, сообщает ТАСС.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Турция резко ответила на критику ЕС по вопросу разногласий с Грецией
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Безоговорочная поддержка Брюсселем позиции Греции в Эгейском и Средиземноморском морях противоречит как законодательству Евросоюза, так и международному праву, заявил представитель МИД Турции Танджу Билгич.
«Безоговорочная поддержка, оказываемая ЕС на основании принципа солидарности членов сообщества Греции в разногласиях в Эгейском и Средиземноморском морях, противоречит как собственному законодательству Евросоюза, так и международному праву», – приводит его слова агентство Anadolu.
Комментарий представителя турецкого дипведомства был озвучен в ответ на адресованный Анкаре запрос МИД председательствующей в ЕС Чехии и ряда структур Евросоюза. Обращение содержало критические замечания относительно заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана, касающихся агрессивных действий Афин в регионе Эгейского и Средиземного морей.
По словам Билгича, упомянутые высказывания институтов ЕС не имеют для Турции «никакого значения и ценности».
Он отметил, что авторы заявления оставили без реакции противоправную позицию Афин в отношении Турции.
«Такого рода подход поощряет «баловство» Греции, не способствует урегулированию разногласий, а также поддерживает склонность Афин к максималистским требованиям», – подчеркнул спикер турецкого МИД.
Дипломат назвал «полнейшим позором» игнорирование авторами заявления противоправных шагов и угроз Афин в адрес Турции, провокационных действий и риторики, а также противоречащих международному праву действий греческой стороны.
Танджу Билгич подчеркнул, что Анкара продолжит со всей решимостью защищать свои законные права и интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.
«Если председательствующая в ЕС Чехия или Евросоюз в целом хотят способствовать продвижению диалога, на отношения Анкары и Брюсселя не должно влиять основанное на недалеком подходе греко-кипрское вето, которое подрывает солидарность и общие интересы ЕС», – заключил он.
Напомним, накануне Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. До этого телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.
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Франция пообещала помощь Греции в случае конфликта с Турцией
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Франция будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после переговоров в Афинах с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, их заявления цитирует греческое общественное телевидение ERT.
Греческий министр осудил «беспрецедентные» заявления президента Турции Тайипа Эрдогана, предупредившего Грецию о жестком ответе в случае продолжения «греческих провокаций», сообщает РИА «Новости».
«Они неслыханные. И предосудительны. Но мы не останавливаемся. Мы не боимся. В нашей истории мы сталкивались с гораздо более серьезными угрозами. Мы отвергаем неоосманские нападки. Но я бы посоветовал всем, кто планирует нападения на Грецию, подумать три и четыре раза. Мы уверены в наших союзах и наших партнерах», – сказал Дендиас.
Катрин Колонна поддержала главу МИД Греции.
«Франция это говорила, и я повторяю, что она будет на стороне Греции и Кипра в случае угрозы их национальному суверенитету. Но если что-то подобное произойдет, мы подписали соглашение, где статья 21 описывает этот случай, если две стороны убедятся, что такое случилось, то у двух сторон будет взаимопомощь», – сказала министр иностранных дел Франции.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил Греции ответом на провокации, которые, по утверждениям Анкары, продолжаются в Эгейском море в отношении турецких истребителей F-16 со стороны греческих военных.
Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. До этого телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.
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Путин: Все зерно с Украины направлено не в голодающие страны, а в ЕС
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Практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся и нуждающиеся страны, а в ЕС, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, по его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН из 87 только два судна были направлены в нуждающиеся страны.
«Все вы хорошо знаете, сколько много было сломано копий, сколько говорили по поводу необходимости обеспечить вывоз украинского зерна во что бы то ни стало для поддержки беднейших стран. Мы, конечно, не могли не ответить на это, несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Он отметил, что Россия сделала все для того, чтобы украинское зерно было вывезено.
«Мы сделали это вместе с Турцией, сделали. Результат. Докладываю вам, уважаемые коллеги. Если исключить Турцию как страну-посредника, то все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн. Это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны», – сообщил Путин.
По его словам, нехватку продовольствия в мире испытывают уже 345 миллионов человек – в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом.
«Рост цен на глобальных рынках может стать настоящей трагедией для большинства беднейших стран, которые сталкиваются с дефицитом продовольствия, энергоресурсов, других жизненно важных товаров. Назову цифры, которые подчеркивают опасность проблемы: если в 2019 году, по данным ООН, 135 миллионов человек в мире испытывали острую нехватку продовольствия, то сейчас их количество возросло в 2,5 раза и составляет 345 миллионов человек», – подчеркнул Путин.
Путин заявил также, что Россия сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено и интересы голодающих стран были обеспечены.
«Несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий, мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств, обещал им, что мы сделаем все, чтобы обеспечить их интересы и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это без инструкций», – сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
По его словам, в результате все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.
Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе «в любой момент»
Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил Грецию о возможном ударе в любой момент.
«В Афинах осведомлены о решимости Турции (в вопросе противодействия провокациям) и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана со ссылкой на агентство Anadolu.
По его словам, Турция «подняла тему провокаций Греции на уровне НАТО».
«Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесен удар», – сказал Эрдоган.
Ранее Греция попыталась перехватить турецкий патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО. До этого телеканал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для преследования истребителей F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях.
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Путин: Качество жизни людей в Европе бросается в топку ради сохранения мировой диктатуры США
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Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», а по факту – приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах», приводятся его слова на сайте Кремля.
По его словам, страны Запада пытаются сохранить выгодный только им мировой порядок, постоянно меняют правила и сами нарушают их.
«Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым «правилам», которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры», – добавил Путин.
Глава России рассказал, что нежелание других стран подчиняться правилам Запада заставляет западные элиты «срываться», принимать необдуманные решения.
«При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждают западные элиты попросту говоря срываться, принимать близорукие, авантюрные решения и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики», – сказал российский лидер.
По словам Путина, эти решения идут вразрез с интересами стран и народов, граждан самих западных государств.
Путин сообщил, что глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%.
«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%», – сказал он.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Напомним, что в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
Путин анонсировал «системное перевооружение» гражданской авиации России
Гражданскую авиацию России ожидает «системное перевооружения» и переход на самолеты российского производства, заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов, примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства», – передает ТАСС слова Путина.
Путин рассказал о кремлевской кухне
Президент Владимир Путин рассказал, как в первое время работы главой государства кремлевский повар подбирал подходящие ему блюда.
На заседании президиума Госсовета по развитию туризма он вспомнил, как начинал работать на посту главы государства, а кремлевский повар поинтересовался, что приготовить, передает ТАСС.
«Спрашивает: «А вы чего любите?». Я говорю: «Я не знаю, все что [готовите]». «Может быть, что-нибудь экзотическое?». «Нет, я говорю, экзотическое – нет, простое», – вспомнил Путин.
Повар предложил куриные гребешки, и президент согласился. На следующий день ему подали блюдо, повар спросил, все ли нравится. Путин ответил утвердительно. «Ну слава богу, а то мы столько кур изрезали», – привел ответ повара глава государства.
На заседании главе государства рассказали о том, что по нынешним образовательным программам ведется подготовка технологов, а не шеф-поваров, которым нужно больше практики. Путин в ответ заметил, что повар, приготовивший ему гребешки, тоже был технологом. При этом он согласился помочь в решении вопроса и поинтересовался, как это сделать, в том числе в какие нормативные акты нужно внести изменения.
Путин предупредил о последствиях снижения пошлин на товары
Россия никогда не начнет производить ничего своего, если просто обнулит пошлины на товары во всех отраслях, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по туризму.
«По поводу вопроса о временном снижении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющее в настоящее время аналогов российского производства. Во всех отраслях одно и то же: стоит обнулить – будем завозить, никогда ничего российского не появится. Я вас уверяю», – цитирует ТАСС Путина.
В таком случае, продолжил глава государства, ввозимое оборудование будет «относительно качественное, относительно дешевое». «И наш производитель не сможет завоевать свой рынок. А с другой стороны, понятно, что чего-то просто нет, невозможно купить на внутреннем рынке», – обрисовал он ситуацию.
Поэтому, считает Путин, нужны тонкие решения, «связанные с определенным лагом по времени». «Да – с такого-то времени, допустим, без пошлины; с такого-то – пошлина вводится и начинает расти. Чтобы и наш производитель понимал, что если он вложится в производство, у него с такого-то момента на внутреннем рынке появятся преференции, а не проблемы», – указал он.
Как считает президент, нужно не просто обнулять пошлины, а показать перспективы отечественным производителям.
Ранее кабмин утвердил комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин заявил о продлении дальневосточной ипотеки
Программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко.
Кожемяко в ходе встречи сообщил, что дальневосточная ипотека является действенным инструментом, многие обращаются к властям с просьбой распространить ее действие на людей до 40 лет (сегодня до 35), сообщает РИА «Новости».
«Но мы срок продлеваем», – уточнил президент.
«Да, срок продлеваем, но масса обращений с тем, чтобы продлить до 40 лет», – ответил Кожемяко.
«Проработаем», – пообещал Путин.
Напомним, премьер Михаил Мишустин заявил, что программа льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3% теперь станет бессрочной.
Путин призвал не «цепляться за взаимность» в визовом режиме
Российскому руководству не следует «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами, заявил президент Владимир Путин.
«По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок <...> – в принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа – принцип взаимности, но здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нам нужно все эти принципы использовать тогда, когда они на пользу идут», – цитирует главу государства ТАСС.
Также президент высказался в поддержку расширения практики безвизового въезда туристических групп в Россию. Он напомнил, что сейчас такие правила действуют в Петербурге.
«Без виз приходит «круизник», туристы выходят на берег, какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику, это только на пользу пойдет», – сказал Путин.
Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода.
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Эксперт: Политика Евросоюза вызывает гнев среди рядовых турок
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«В Турции приближаются президентские выборы, которые, скорее всего, пройдут досрочно. Именно поэтому Анкара использует в диалоге с Евросоюзом жесткий стиль. Такое поведение прибавляет Эрдогану политические очки внутри страны», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее турецкий МИД отметил, что заявления ЕС не имеют для Анкары «никакого значения».
В предвыборную логику вписывается резкое ужесточение риторики в адрес ЕС в целом и соседней Греции в частности, которое позволяет себе в последнее время и президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, и его дипломаты. Так считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
«В Турции сейчас нарастает разочарование в Евросоюзе. С конца 1990-х годов эту страну держат в статусе кандидата в члены ЕС, но никакого прогресса в этом до сих пор нет. У рядовых турок такая политика ЕС вызывает гнев, и на этих струнках в преддверии выборов и решил сыграть Эрдоган», – сказал Суслов.
Однако нагнетание конфликта с Грецией и ЕС останется в рамках чисто словесной перепалки, считает эксперт. «На самом деле к Чехии, чей МИД пытался одернуть Турцию, у Анкары претензий нет, равно как по сути нет претензий и у Чехии к Турции. Просто Чехия сейчас председательствует в Совете ЕС, и поэтому в Праге обязаны выступать от лица всего ЕС, в том числе и защищать репутацию Греции от упреков Эрдогана», – пояснил политолог.
По той же, чисто предвыборной причине Эрдоган сейчас раскручивает давний, берущий свои корни в истории антагонизм в отношениях между Турцией и Грецией. Турецкий президент спешит, – в конце августа в прессе появились утечки о том, что президентские выборы пройдут уже этой осенью, то есть досрочно, а не в середине следующего года, как было положено.
По словам Сусловва, дальнейшее развитие отношений Анкары и Евросоюза будет зависеть не только от исхода выборов в Турции, но и от состояния турецкой экономики, а оно пока незавидное.
«В Турции сейчас неблагоприятная ситуация, курс лиры падает. В этих условиях Эрдоган апеллирует к внешней политике в качестве своего конкурентного преимущества. Эрдоган указывает: в отличие от Евросоюза, куда входит Греция, он обеспечил Турции энергетическую безопасность. Кроме того, именно при нынешнем президенте Турция «стала одной из великих держав». Тогда как Греция, судя по риторике Эрдогана, в плане политической мощи, грубо говоря, с Турцией и рядом не валялась. Такая риторика президента –компенсация за его собственные социально-экономические неудачи», – считает Суслов.
Во вторник представитель МИД Турции Танджу Билгич заявил, что безоговорочная поддержка Брюсселем позиции Греции в Эгейском и Средиземноморском морях противоречит как законодательству Евросоюза, так и международному праву. По словам Билгича, высказывания институтов ЕС по этому поводу не имеют для Турции «никакого значения и ценности». Он отметил, что авторы заявления оставили без реакции противоправные действия Афин в отношении Турции. «Такого рода подход поощряет «баловство» Греции, не способствует урегулированию разногласий, а также поддерживает склонность Афин к максималистским требованиям», – подчеркнул спикер турецкого МИД.
«Если председательствующая в ЕС Чехия или Евросоюз в целом хотят способствовать продвижению диалога, на отношения Анкары и Брюсселя не должно влиять основанное на недалеком подходе греко-кипрское вето, которое подрывает солидарность и общие интересы ЕС», – заключил он.
Позднее сам президент Эрдоган предупредил Грецию о «возможном ударе» в ответ на провокации в любой момент. По его словам, Турция «подняла тему провокаций Греции на уровне НАТО».
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Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным уровнем дохода
Власти должны сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода, заявил президент России Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета.
«Тема нашего сегодняшнего заседания – развитие национальной туристической индустрии в современных условиях. <...> Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий – [для] укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», – передает его слова ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что туризм должен быть вне политики, однако выход России из всемирной туристской организации был обоснованным шагом. «Еще одно ключевое направление – укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг, в то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики», – сказал он.
По словам Путина, туризм играет «огромную роль» в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами, передает РИА «Новости».
В связи с этим Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций.
«В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций, партнеров достаточно и у многих из них есть желание работать с Россией», – добавил глава государства.
Ранее в России предложили создать центр подготовки кадров для туристической сферы.
Путин поддержал создание туристической полиции
Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность создания туристической полиции на российских курортах.
Предложение прозвучало на заседании президиума Госсовета по развитию туризма. В ответ президент поинтересовался, почему предлагается занять этим сотрудников ГИБДД, ведь у них есть свои должностные обязанности и соответствующее денежное довольствие, передает РИА «Новости».
По словам главы Дагестана Сергея Меликова, такой опыт успешно применялся во время чемпионата мира по футболу в России. В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в Анапе уже идея реализуется и опыт признан позитивным, но заверила, что вопрос будет проработан с главой МВД Владимиром Колокольцевым.
«Я ничего против не имею, тем более, если это не влечет увеличение штата. Но отработать надо обязательно. В целом я только за», – отметил Путин.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова на заседании президиума Госсовета обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуться к вопросу введения электронных виз.