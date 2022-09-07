Стало известно о возможном обсуждении Путиным и Эрдоганом продуктовой сделки

Эксперт: Политика Евросоюза вызывает гнев среди рядовых турок

«В Турции приближаются президентские выборы, которые, скорее всего, пройдут досрочно. Именно поэтому Анкара использует в диалоге с Евросоюзом жесткий стиль. Такое поведение прибавляет Эрдогану политические очки внутри страны», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее турецкий МИД отметил, что заявления ЕС не имеют для Анкары «никакого значения».

В предвыборную логику вписывается резкое ужесточение риторики в адрес ЕС в целом и соседней Греции в частности, которое позволяет себе в последнее время и президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, и его дипломаты. Так считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«В Турции сейчас нарастает разочарование в Евросоюзе. С конца 1990-х годов эту страну держат в статусе кандидата в члены ЕС, но никакого прогресса в этом до сих пор нет. У рядовых турок такая политика ЕС вызывает гнев, и на этих струнках в преддверии выборов и решил сыграть Эрдоган», – сказал Суслов.

Однако нагнетание конфликта с Грецией и ЕС останется в рамках чисто словесной перепалки, считает эксперт. «На самом деле к Чехии, чей МИД пытался одернуть Турцию, у Анкары претензий нет, равно как по сути нет претензий и у Чехии к Турции. Просто Чехия сейчас председательствует в Совете ЕС, и поэтому в Праге обязаны выступать от лица всего ЕС, в том числе и защищать репутацию Греции от упреков Эрдогана», – пояснил политолог.

По той же, чисто предвыборной причине Эрдоган сейчас раскручивает давний, берущий свои корни в истории антагонизм в отношениях между Турцией и Грецией. Турецкий президент спешит, – в конце августа в прессе появились утечки о том, что президентские выборы пройдут уже этой осенью, то есть досрочно, а не в середине следующего года, как было положено.

По словам Сусловва, дальнейшее развитие отношений Анкары и Евросоюза будет зависеть не только от исхода выборов в Турции, но и от состояния турецкой экономики, а оно пока незавидное.

«В Турции сейчас неблагоприятная ситуация, курс лиры падает. В этих условиях Эрдоган апеллирует к внешней политике в качестве своего конкурентного преимущества. Эрдоган указывает: в отличие от Евросоюза, куда входит Греция, он обеспечил Турции энергетическую безопасность. Кроме того, именно при нынешнем президенте Турция «стала одной из великих держав». Тогда как Греция, судя по риторике Эрдогана, в плане политической мощи, грубо говоря, с Турцией и рядом не валялась. Такая риторика президента –компенсация за его собственные социально-экономические неудачи», – считает Суслов.

Во вторник представитель МИД Турции Танджу Билгич заявил, что безоговорочная поддержка Брюсселем позиции Греции в Эгейском и Средиземноморском морях противоречит как законодательству Евросоюза, так и международному праву. По словам Билгича, высказывания институтов ЕС по этому поводу не имеют для Турции «никакого значения и ценности». Он отметил, что авторы заявления оставили без реакции противоправные действия Афин в отношении Турции. «Такого рода подход поощряет «баловство» Греции, не способствует урегулированию разногласий, а также поддерживает склонность Афин к максималистским требованиям», – подчеркнул спикер турецкого МИД.

«Если председательствующая в ЕС Чехия или Евросоюз в целом хотят способствовать продвижению диалога, на отношения Анкары и Брюсселя не должно влиять основанное на недалеком подходе греко-кипрское вето, которое подрывает солидарность и общие интересы ЕС», – заключил он.

Позднее сам президент Эрдоган предупредил Грецию о «возможном ударе» в ответ на провокации в любой момент. По его словам, Турция «подняла тему провокаций Греции на уровне НАТО».

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