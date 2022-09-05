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«Газпром нефти» предоставили право пользования Усть-Енисейским участком недр
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Правительство России предоставило «Газпром нефти» право пользования Усть-Енисейским участком недр, следует из распоряжения главы правительства Михаила Мишустина.
«Предоставить в установленном порядке публичному акционерному обществу «Газпром нефть» право пользования участком недр, предусмотренным пунктом 21-го раздела lll перечня участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Отмечается, что компании дают право для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территории моря России для поиска месторождений.
В Британии пожаловались на панику в Европе из-за решения Путина
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Президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток», заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт в комментарии Bloomberg.
Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну.
«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она обвинила власти своей страны в создании зависимости в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных».
«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», – добавила она.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
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Британцы признали правоту России после остановки «Северного потока»
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже», – приводит РИА «Новости» сообщение пользователя Freja.8.
«Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», – написал CantBargainWithMaths.
«Я не виню (президента России Владимира) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад) попытались шантажировать его санкциями?» – резюмировал Bugsareformugs.
«Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни», – призвал Pink Pain.
«Все из-за наших совершенно бесполезных политиков», – констатировал La Reyne Le Veult.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Новак сравнил цены на газ в России и Европе
Цены на газ в России сейчас в 40 раз ниже европейских, страна гарантированно будет обеспечена зимой теплом и светом, сообщил вице-премьер Россит Александр Новак.
По его словам, в отличие от Европы, которая готовится пройти зиму, сокращая потребление газа на отопление и свет, России опасаться подобных ограничений не стоит. «У нас гарантированно будет обеспечение теплом, светом», – заявил Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
В свою очередь, рост цен на европейских биржах, где стоимость газа доходит до 3000 долларов за тысячу кубов, также никак не скажется на России, поскольку внутренние цены на газ в стране регулируются государством, отметил вице-премьер. Так, в последние годы они индексировались на 3-5%.
«Если сравнивать – у нас тысяча кубических метров газа стоит 70-80 долларов для промышленных потребителей, для населения еще дешевле... Разница в 40 раз, и это безусловно наше конкурентное преимущество», – сказал Новак.
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
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СМИ: «Северный поток» возобновил работу
Газопровод «Северный поток» возобновил работу после остановки, передает Reuters.
За последний час поток голубого топлива по трубе вырос до 184 кВт/ч, передает Reuters, ссылаясь на данные сайта Газпрома.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Еврокомиссия обиделась на «цинизм» России
Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер утверждает, что Газпром решил прекратить поставки газа по «Северному потоку» под надуманным предлогом.
Как сказал Мамер, заявление Газпрома «является подтверждением его ненадежности как поставщика». Кроме того, сложившуюся ситуацию он считает «подтверждением цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах», а не исполнять «контрактные обязательства», передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Боррель: Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за жаркого лета
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Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за сокращения поставок российского газа, поскольку только что закончилось жаркое лето, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге.
«Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть», – прокомментировал он слова венгерского депутата, обвинившего ЕС в том, что из-за антироссийских санкций Европа может «замерзнуть насмерть».
Он также подчеркнул, что ЕС необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, чего бы это ни стоило. «Это трудно, но это должно быть сделано», – передает слова Борреля РИА «Новости».
По словам главы европейской дипломатии, угроза замерзнуть «меньше всего касается Венгрии». «В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии», – сказал Боррель.
Однако он допустил, что проблемы могут возникнуть «в других частях Европы». «Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии», – добавил Боррель.
Между тем европейский дипломат признал, что граждане стран ЕС устали от санкций против России.
«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», – заявил Боррель.
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Siemens Energy выразила готовность принять участие в ремонте «Северного потока»
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Компания Siemens Energy AG сейчас не занимается техническим обслуживанием газопровода «Северный поток», но готова принять участие, сообщил ее представитель.
В Siemens Energy заявили, что «на компрессорной станции «Портовая» имеется достаточно дополнительных турбин для работы «Северного потока». Компания сообщила, что «приняла к сведению последние сообщения» Газпрома, но «как производитель турбин» считает, что «такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации».
В сообщении Siemens Energy сказано, что «такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», это «рутинная операция в рамках работ по техническому обслуживанию». Утверждается, что в прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к остановке эксплуатации, передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Во Франции заявили о росте доходов России благодаря санкциям Запада
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Нефтегазовые доходы Москвы растут не вопреки, а благодаря санкциям, заявил французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.
По словам репортера, Россия не нуждается в финансировании, так как после введения санкций из-за спецоперации на Украине ее доходы от экспорта этих энергоресурсов выросли на 40%. «Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», – приводит слова экономиста РИА «Новости».
Ленгле добавил, что санкции позволили России заработать, в то время как покупатели нефти и газа на Западе вынуждены затягивать пояса и бороться с растущей инфляцией.
«Европейские страны заплатили Путину более 86 млрд евро с 24 февраля. <…> Это 3700 евро каждую секунду. Я говорю уже полторы минуты, за это время из Европы в Россию ушло более 300 тыс. евро, и это не считая другие страны», – подытожил специалист.
Напомним, в прошлое воскресенье в США подсчитали, что Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствий. В прошлый четверг президент России Владимир Путин отметил рост доли нефтегазовых доходов в бюджет, подчеркнув, что это говорит о стабилизации экономических показателей, однако есть и риски.
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Французы заявили о «смерти Европы» без российского газа
Реакция европейских стран на заявления Газпрома о приостановке «Северного потока» до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об отказе от зависимости от российского топлива. Об этом заявили читатели французской газеты Le Figaro.
Многие пользователи отметили американский след в упорном желании стран Евросоюза резко и бездумно обрубить энергетические связи с Россией, передает РИА «Новости».
«Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и, наконец, получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто будет защищать интересы французов?» – заметила в комментариях Anne-Louise.
«К счастью, наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из США, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше», – иронизирует пользователь Curieux. «Теперь замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды) еще больше усиливает нашу зависимость и, следовательно, наше порабощение... Европа с нашими нынешними лидерами мертва...» – говорится в комментарии.
«Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы, «Северный поток – 2», но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения», – возмутился cagnotte.
«Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает...» – подытожил rongeur joyeux.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде.
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Итальянцам пообещали хаос из-за нехватки газа
Итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti заявила, что запасов газа в стране может не хватить на всех, пишут СМИ.
«При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса», – пишет газета La Stampa, передает РИА «Новости».
Организация опубликовала имеющиеся данные о возможностях итальянской системы газоснабжения, чтобы раскритиковать план по экономии энергетических ресурсов министра Италии по экологическому переходу Роберто Чинголани.
Отмечается, что местные газовые месторождения покрывают около 20% годовых потребностей Италии, а в хранилищах власти накопили только 82,56% необходимого количества газа. В распоряжении семей и предприятий оказывается около 15 млрд кубометров, а в зимний сезон потребление газа достигает 400 млн кубометров в день.
Президент ассоциации Фурио Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы.
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В Германии призвали «проснуться» и спасать экономику российским газом
Немецкая экономика очевидно нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье, заявил газете Die Welt премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
Он подчеркнул, что из-за действующей политики антироссийских санкций Германия может столкнуться с более серьезными экономическими последствиями, чем после кризиса 2008 года.
«Мы страдаем от роста цен на электроэнергию и все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия. <...> Никто не понимает, что мы покупаем сланцевый газ в США, но не разрабатываем собственные месторождения. И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
Политик посетовал, что местные заводы по производству азота были вынуждены прекратить работу из-за взлетевших цен на топливо и электричество.
«Взгляните на рыночные цены на Лейпцигской энергетической бирже. Текущая цена составляет 800 евро, а мы исходим от 40 евро за мегаватт-час! Это просто неправда, когда «Зеленые» заявляют, что проблема заключается в цене на газ, а не на электроэнергию. Обе цены – огромная проблема. <...> Федеральное правительство должно проснуться и, наконец, действовать. Именно этого требуют торговые палаты и торговые ассоциации», – отметил он.
В свою очередь руководитель Ассоциации химической промышленности (VCI) Вольфганг Гроссе Энтруп в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил, что энергетический кризис привел к значительному сокращению производства химических продуктов в Германии.
«Ситуация драматичная. С начала года производство химической продукции снизилось на 10%», – сообщил он. При этом, по оценке Гроссе Энтрупа, низшая точка еще не достигнута.
Ассоциация призвала правительство ФРГ продлить и изменить программу, направленную на сдерживание роста расходов на электроэнергию, за счет которой энергоемкие фирмы могут получить поддержку от государства. «В нынешней форме она ничего не приносит, прежде всего компаниям в химических парках», – констатировал Гроссе Энтруп.
Компании химической и фармацевтической промышленности, по данным VCI, насчитывают более 530 тыс. сотрудников и являются крупнейшим потребителем газа в Германии с долей потребления 15%.
Кроме того, глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил увеличения размера надбавки за газ для потребителей в ФРГ, которая, по его словам, обеспечивает надежность энергоснабжения.
«Прежде всего можно сказать, что сбор за газ способствует обеспечению надежности поставок», – сказал Маубах в интервью телеканалу ZDF.
«Еще неизвестно, нужно ли его увеличивать. Это зависит от цен на рынках, в данном случае на рынках газа», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Маубаха, если нынешние «очень, очень высокие уровни цен» сохранятся, есть «некоторая вероятность того, что сбор за газ необходимо будет увеличить».
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час. В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
Энергетический кризис поразил ЕС осенью 2021 года, и до настоящего момента ситуация только ухудшается, а уровень цен на газ и электричество в Европе остается рекордным в истории. По оценкам европейских энергетических компаний, счета граждан Евросоюза за электроэнергию с начала 2022 года могут вырасти в 2,5-6 раз в зависимости от страны, региона и уровня потребления.
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Берлин заверил в гарантированной надежности поставок газа в Германию
Федеральное сетевое агентство Германии, выполняющее функции регулятора, заверило, что надежность поставок газа в страну в настоящее время гарантирована.
Представитель регулятора заявил, что агентство «внимательно следит за ситуацией в тесном сотрудничестве с сетевыми операторами». Он отметил, что «ситуация на газовом рынке напряженная», но в Германии работают над «укреплением независимости от импорта энергоносителей из России». «В результате сейчас мы лучше подготовлены, чем несколько месяцев назад», – сказал он.
При этом регулятор сообщил, что «принял к сведению» заявления Газпрома по ситуации вокруг трубопровода «Северный поток», но отказался «комментировать их по существу», передает ТАСС.
«В связи с российским решением пока не пропускать газ через «Северный поток» становятся более важными темы терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ и необходимость значительной экономии. Хорошо, что Германия лучше подготовлена, но теперь все зависит от каждого», – приводит РИА «Новости» слова руководителя сетевого агентства Клауса Мюллера.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Цена газа в Европе выросла на 30% на фоне остановки «Северного потока»
На открытии торгов в понедельник цена газа в Европе подскочила сразу на 30% и вновь превысила 2850 долларов за 1 тыс. куб. м на фоне полной остановки поставок по «Северному потоку», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2853 долларов за 1 тыс. куб. м, или 279 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Газпром продолжил подавать газ в Европу через станцию «Суджа»
Газпром подает газ для европейских стран через Украину в объеме 4,7 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка на «Сохрановку» отклонена, сообщил представитель Газпрома.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 42,7 млн куб. м на 3 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – передает ТАСС его слова.
2 сентября объем прокачки составил 41,3 млн куб. м. В Киеве заявляли, что транзит газа через территорию Украины 3 сентября может составить около 42,4 млн куб. м.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Евросовет обвинил Еврокомиссию в медленной реакции на рост цен на газ
Еврокомиссия слишком медленно реагирует на рост цен на газ и электроэнергию, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель указал, что проблему «не только сегодня обнаружили», она обсуждается с октября, Еврокомиссию не раз «просили внести конкретные предложения». Он заявил, что рост цен стал «катастрофой» для «граждан, семей, компаний», передает ТАСС со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
Глава Евросовета заявил, что нельзя «терять ни дня», Европа «не может позволить себе роскошь ждать еще недели и месяцы», предложения должны быть вынесены на обсуждение как можно скорее. «И я надеюсь, что не после речи о положении в Европейском союзе», – сказал он, имея в виду выступление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен 14 сентября.
Suddeutsche Zeitung считает, что фон дер Ляйен не выполнит просьбу Мишеля о конкретных предложениях перед своим выступлением, поскольку отношения между политиками считаются натянутыми; они, по утверждению газеты, соревнуются за признание и влияние в Брюсселе.
Мишель полагает, что странам ЕС будет «трудно» договориться между собой, но они смогут это сделать, когда появятся «конкретные предложения». Он указал, что «чрезвычайно трудные и жесткие» проблемы связаны не только с ценами на электроэнергию и газ. Правительства выделили «огромную сумму» в 280 млрд евро, чтобы смягчить последствия высоких цен на энергоносители, но нужно инвестировать в защиту климата и переход к зеленой экономике. Мишель уверен, что ЕС решит проблемы.
«Мы сделаем это, – сказал он по-немецки, намекая на знаменитое обещание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в связи с кризисом беженцев. – У нас есть необходимые инструменты и средства, но мы должны действовать сообща и быстро».
Напомним, СМИ рассказали о подготовленном Еврокомиссией плане по борьбе с ростом цен на электроэнергию и сокращению спроса на нее. На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м.
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