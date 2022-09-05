Разработчик сайта Кремля поделился секретами дизайнерского мастерства

На просветительском марафоне «Знание» российского общества «Знание» гендиректор Lab.Ag, разработчик сайтов kremlin.ru и «Госуслуги» Артем Геллер выступил с лекцией «Дизайн как инструмент коммуникации между государством и обществом».

В ходе дискуссии эксперт рассказал о ключевых принципах работы дизайнера, а также поделился советами с чего и где начинать свой профессиональный путь, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По мнению Геллера, работа дизайнера – понимать, потребности аудитории и предлагать ей желаемое в максимально удобном и нативном виде. Одним из важнейших качеств для специалиста является именно инициативность. Ее нужно проявлять «в даже самых маленьких деталях самого маленького проекта».

«Когда ты изучаешь, узнаешь, пытаешься это все интегрировать, показать людям, совершить инновацию, тогда ты всех удивляешь, твою работу обсуждают профессионалы, ты всегда актуален, у тебя есть большое паблисити, потому что инновации всегда тянут за собой прессу, всю эту известность, популярность. Это крайне помогает в работе», – сказал Геллер.

Еще один немаловажный принцип – открытость, отметил он. При этом, как подчеркнул спикер, он является обоюдным как для специалистов отрасли, так и для государства. На уровне рядовых сотрудников это позволяет делать итоговый продукт более качественным и проработанным, а на уровне государства – дает широкие возможности для творчества и экспериментов, что в конечном итоге приносит пользу обществу.

В качестве одного из удачных примеров работы данного партнерства Геллер привел сервис Яндекс.Карты, использовавший предоставленные государством картографические данные. «У государства задача эти данные показывать, открывать, о них рассказывать, чтобы стартапы, проекты могли делать новые сервисы, скрещивая эти данные и получая какую-то пользу для человека из разных может быть даже дисциплин», – отметил специалист.

Разработчик kremlin.ru поделился не только базовыми принципами работы дизайнера, но и личными убеждениями. Одно из них – «не создай себе кумира». По мнению Геллера, «у всех свой путь», поэтому лучше двигаться с помощью «инициативы и собственных знаний»

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский выступил с лекцией «Как контент и медиатехнологии меняют человека и культуру?». Эксперт рассказал о построении экономики впечатлений, о популярности сферы гейминга, о современных навыках искусственного интеллекта.

В своем выступлении эксперт отметил, что сегодня мы живем в эпоху экономики впечатлений, когда многие бизнесы построены на том, чтобы оказать некий эффект, заставить потратить деньги на эмоцию.

«Эмоция может находиться в сфере шоу-бизнеса, медиаконтента, всего того, что мы получаем, просматривая соцсети, сериалы, читая книгу, посещая театр. Сейчас крупнейшие компании в мире основаны на том, чтобы каждый день продавать человеку набор эмоций, побуждая его реагировать и отдавать взамен данные о себе. Профили пользователей анализируются и превращается в огромную «бигдату», на основании которой не только строится портрет пользователя, но и делаются экономические выводы: делать больше таких-то сериалов, блогерского контента, востребованных форматов», – сказал он.

Гореславский также коснулся и темы игр. Он заявил, что в обществе всегда было принято считать, что стриминг и игры являются чем-то детским, непонятным. Однако данные статистики показывают обратное. Например, как сообщил специалист, средний возраст компьютерного игрока в нашей стране – 34 года.

По словам Гореславского, миллионы граждан России играют в компьютерные игры: от мобильных до десктопных, на консолях и других гаджетах. «О чем нам это говорит? О том, что, на самом деле, совершенно незаметно для нас для всех вырос совершеннейший парадокс. Выросла огромная медийная индустрия игр и стриминга, которую и вроде как не видим, но на самом деле все этим пользуемся», – подчеркнул он.