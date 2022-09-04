В МИД заявили о готовности России говорить о стратстабильности

Россия готова вести конструктивный разговор по вопросам стратегической стабильности и международной безопасности, надеется, что у США появится здравый смысл и трезвость, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

«Процессы, связанные с действиями наших оппонентов в области военного строительства, а также доктринальных изменений, находятся на особом контроле. Россия, наряду с США, является одной из двух крупнейших ядерных держав. И мы считаем, что вместе с США несем особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», сообщает РИА «Новости».

Вопрос о необходимости России взаимодействовать с американцами не стоит, отметил Дробинин. От такого взаимодействия зависит глобальная стабильность и благополучие всего человечества, указал он.

«Единственная проблема – это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти, действительно, важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и, будем надеяться, что здравый смысл и трезвость у американских коллег появится», – добавил Дробинин.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что шаги Соединенных Штатов по втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса могут привести к непредсказуемой эскалации и прямому военному столкновению ядерных держав.