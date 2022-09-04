В США назвали Байдена и демократов «хрестоматийными фашистами»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и Демократическая партия США превращаются в «хрестоматийных фашистов», сообщает The Washington Times.

Как утверждается в материале, демократы распространяют дезинформацию и пропаганду, устраивают репрессии и подавляют критиков и оппозицию, стремясь заставить их подчиниться, передает РИА «Новости».

Кроме того, по мнению автора статьи, не обошлось в США и без узурпации законодательной власти: Байден недавно объявил, что более 300 млрд долларов студенческих долгов будут аннулированы, а точнее выплачены теми, кто их не брал. При этом, согласно Конституции, президент США, как глава исполнительной ветви власти, не имеет права распоряжаться средствами налогоплательщиков без принятия законодательных мер. Демократы также предложили увеличить число судей Верховного суда и начать самим назначать их, отмечается в публикации.

Как считает автор материала, еще одной авторитарной мерой администрации Джо Байдена стало создание Совета по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, который вскоре стали называть «министерством правды». Его задачей стала оценка того, какая информация верна, а какая нет, что американцы могут слышать и что не могут.

Вспоминает издание и другие самовольные действия демократов: отмена строительства трубопровода Keystone XL из Канады и закрытие программы аренды федеральных земель для добычи ресурсов, что спровоцировало скачок цен на топливо и негативно отразилось на рыночной экономике.

Как заявил бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви в статье для The Washington Times, Джо Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке».

Нынешняя администрация Байдена – это «комедия ошибок, в которой нет ничего смешного», считает автор. Он напомнил, что инфляция в США находится на самом высоком уровне с 1980 года, пограничный кризис и нелегальная миграция – в самом худшем состоянии за более чем два десятилетия, а Афганистан стали одним из самых известных промахов во внешней политике за последние годы.

Журнал The Atlantic, в свою очередь, написал, что в 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами. «Скорее всего, пришло время перестать говорить о «красной» (республиканцами) и «синей» (демократами) Америке», – гласит публикация.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал главу действующей американской администрации Джо Байдена «врагом государства».

Напомним, в конце августа стало известно о планах республиканцев объявить Байдену импичмент после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. В июле американские СМИ сообщали, что Байден может подвергнуться процедуре импичмента, если сторонники Демократической партии потеряют контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал Конгресс США объявить импичмент американскому президенту Джо Байдену, так как оружие, поставляемое на Украину из Соединенных Штатов, оказалось в руках у неонацистов.

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