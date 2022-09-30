Политолог Асафов сравнил «георгиевскую речь» Путина с мюнхенской

Объемную речь президента России Владимира Путина на церемонии подписания договоров о принятии новых территорий, обращенную к жителям новых регионов, представителям органов власти России и коллективному Западу, можно сравнить с мюнхенской по историческому значению, заявил член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов.

По его словам, речь президента получилась достаточно объемной и охватывала очень много обстоятельств нашей жизни – исторический фундамент происходящего, отсылки к нашей ценностной картине мира и обозначение окружающих нас геополитических условий, в которых кроется причина происходящего, в том числе те деструктивные действия, которые предпринимаются против нашей страны.

Асафов подчеркнул, что выступление президента можно понимать и как призыв к другим странам о необходимости решать накопившиеся проблемы не силой, не обманом и не подлостью. «Другой вопрос – насколько будет услышан. Пример мирового кризиса демонстрирует желание избежать глобального конфликта через осознание геополитической ситуации сегодня. Я не думаю, что президент и участники подписания исторических документов ждут какой-либо реакции от других стран. Дело в том, что это исторический выбор людей, исторический выбор тех руководителей, которые представляют жителей этих территорий. Самое важное в данном мероприятии – это то, что оно произошло, а не то, как на него отреагируют те или иные западные страны», – добавил он.

Член СПЧ при президенте России, председатель Ассоциации «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) Александр Брод отметил по итогам выступления Владимира Путина, что референдумы – это закономерный процесс, который поддерживают все, кто желает жителям освобожденных территорий мира и созидания, говорится в сообщении на сайте НОМ.

По его словам, ассоциация НОМ вела мониторинг хода референдума в четырех регионах на Юго-Востоке Украины. «Мы уже говорили о том, что референдумы опирались на международную правовую базу. Обеспечено право народа на жизнь, на самоопределение, на безопасность – терпеть дальнейший геноцид со стороны Украины не представлялось возможным. Жители четырех регионов проголосовали за будущее вместе с Россией, за мир, созидание и развитие», – сказал Брод.

Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.