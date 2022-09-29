Уточнены критерии освобождения от мобилизации специалистов IT и связи

Отсрочка от призыва по частичной мобилизации распространяется на соответствующих необходимым критериям специалистов, трудоустроившихся и после 21 сентября в аккредитованную Минцифры России IT-компанию.

Таким образом, Минцифры уточнило ответ на опубликованный на портале «Объясняем.рф» вопрос, что отсрочка распространяется на всех сотрудников, которые соответствуют критериям и работают в компании на момент подачи заявления об отсрочке, передает ТАСС.

Ранее Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.

До этого на «Госуслугах» была открыта форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации. Как отмечало министерство, форму для начала нужно заполнить, сохранить файл в формате CSV, подписать у гендиректора компании с помощью его УКЭП и отправить через портал госуслуг, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений. Заявление на отсрочку будет формироваться самим сотрудником, но к нему надо будет приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, которое должно быть заверено электронной подписью генерального директора аккредитованной Минцифры организации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

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