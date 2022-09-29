Захарова: Европа не допускает мысли, что за ЧП на «Северных потоках» стоят ее союзники

Страны Европы не допускают и мысли, что за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стоять их союзники, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.

«Складывается ощущение, что для Европы недопустима на экзистенциальном уровне сама мысль о том, что за этой провокацией, диверсией могут стоять те, кого они называют союзниками», – передает ТАСС ее слова.

Захарова добавила, что Россия рассчитывает на объективное международное расследование причин аварии на нескольких нитках газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», пишет РИА «Новости».

«Россия начала свое национальное расследование, о чем вчера заявили наши правоохранительные органы и органы безопасности. Очень хотелось бы верить, что международное расследование случившегося на газопроводах в Балтийском море будет носить объективный характер», – подчеркнула она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь допустил, что инцидент на «Северных потоках» мог быть терактом.

Ранее страны НАТО в своем заявлении указали на диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.

Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.

В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.

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