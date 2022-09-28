В Белоруссии объявили проверку боевой готовности 50-й авиабазы

Студенток журфака МГУ отчислили после скандала с травлей патриота

Две студентки факультета журналистики МГУ отчислены после скандала с травлей третьекурсника, который пришел в здание факультета с флагом России и Z-символикой.

По словам медиаэксперта Антона Коробкова-Землянского, девушек отчислили за мат.

«Двоих студенток журфака МГУ отчислили с формулировкой «за мат». А не за травлю и русофобию. На входе в здание факультета журналистики на Моховой играет гимн, а некоторые студенты готовят пикет в поддержку отчисленных», – написал он в своем Telegram, сообщает «Царьград».

По данным Telegram-канала «Первый университетский», которые приводит Коробков-Землянский, комиссия «в первую очередь акцентировала внимание» на том, что студентки «в оскорблениях использовали мат».

«Остальным студентам, бывшим на комиссии (точное число неизвестно) объявлен строгий выговор. На комиссии лично присутствовала декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова», – сказано в сообщении.

В свою очередь декан факультета журналистики Елена Вартанова заявила, что считает враждебность в стенах университета недопустимой.

«Я невероятно сожалею, что в социальных сетях некоторые студенты так громко высказали непонимание и неприятие патриотической позиции третьекурсника Степана Антропова. Считаю, что среди студентов нашего факультета подобная враждебность неприемлема. Публичное отрицание поддержки нашего государства, нашего флага недопустимы. Я и многие коллеги расстроены, огорчены, что некоторыми студентами так грубо было выражено публичное отношение. Я категорически не приемлю тон и лексику, которую увидела в соцсетях в связи с этим. Мои коллеги говорят о том же», – написала Вартанова на своей странице «ВКонтакте».

«И в университете, и в современной журналистике агрессия присутствовать не должна. В традициях университетской среды – сообща обсуждать вопросы внутренней жизни факультета, слушать и слышать друг друга. Мы говорим о своей позиции, но не оскорбляем и не унижаем других, категорически не используем ненормативную лексику», – добавила Вартанова.

По словам декана, этическая комиссия факультета выясняет, что произошло и что было нарушено, проверяется авторство публикаций. «Пока неясно, будет ли необходимость перевода вопроса в юридическую плоскость», – сказала она.

«Но повторюсь: я осуждаю «хейт», агрессию и использование нецензурной лексики нашими студентами, даже в личных аккаунтах в социальных сетях. Напомним, студента раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом России и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений», – заключила Вартанова.

Напомним, студента факультета журналистики МГУ раскритиковали за то, что он пришел в здание факультета с флагом России и буквой Z на груди. Позднее в своих соцсетях студент объяснил, что сделал это из патриотических соображений.