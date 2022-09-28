Адвокат Медведчука рассказал об ужасном отношении к россиянам в тюрьмах Украины

Отношение к россиянам в украинских тюрьмах «просто ужасное», еще до 2022 года были случаи убийств в местах отбывания наказаний, рассказал адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин.

«Я полагаю, что те ребята, которые принимали участие в специальной военной операции и попали в плен, содержатся в не очень хороших условиях. На моей практике: я защищал людей еще до 2022 года, и к российским гражданам было очень, очень нехорошее отношение в следственных изоляторах», – передает РИА «Новости» слова Рыбина.

Он рассказал про случай из его собственной практики.

«Некий гражданин Российской Федерации, Валерий Иванов, был убит в местах отбывания наказания. Мы не успели, к сожалению, подготовиться и обменять его», – объяснил Рыбин.

Все это, заключил он, говорит о том, что отношение украинцев к россиянам сегодня «просто ужасное». «И в связи с этим я хотел бы выразить благодарность нашим ребятам, которые организовали обмен и вызволили 56 человек, и они сегодня (интервью было записано 22 сентября) вернулись уже домой, они находятся на свободе. Я считаю, что так должно быть, и должны быть обмены, и мы должны забирать своих», – подчеркнул адвокат.

Рыбин рассказал также, что ему удалось вывезти при отъезде с территории Украины жесткие диски и накопители, связанные с делами, которые он вел.

«Адвокат, который имеет доступ к государственной тайне, на самом деле может вывезти очень много интересных вещей. Тем не менее, мне все же удалось вывезти также и жесткие диски, и накопители определенные, которые я использовал в своей деятельности, потому что я не хотел оставлять их на территории Украины и предоставлять украинским властям», – заявил Рыбин, уехавший с Украины в марте.

Он добавил, что провел на украинской границе около 10 часов – пограничники со стороны Украины, по его словам, «банально не хотели его выпускать», но в итоге не смогли ему ничего предъявить.

«Провели меня через достаточно сложную процедуру осмотра моих вещей и личного досмотра, чтобы не дай бог ничего не было вывезено», – описал свой отъезд адвокат.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Медведчук освобожден из плена. Глава ДНР подчеркнул, что при участии Медведчука ранее было освобождено более тысячи пленных из Донбасса, «которые просто не выжили бы с учетом, в которых они содержались. Это по сути застенки гестапо».