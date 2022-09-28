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Адвокат Медведчука рассказал об ужасном отношении к россиянам в тюрьмах Украины
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Отношение к россиянам в украинских тюрьмах «просто ужасное», еще до 2022 года были случаи убийств в местах отбывания наказаний, рассказал адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин.
«Я полагаю, что те ребята, которые принимали участие в специальной военной операции и попали в плен, содержатся в не очень хороших условиях. На моей практике: я защищал людей еще до 2022 года, и к российским гражданам было очень, очень нехорошее отношение в следственных изоляторах», – передает РИА «Новости» слова Рыбина.
Он рассказал про случай из его собственной практики.
«Некий гражданин Российской Федерации, Валерий Иванов, был убит в местах отбывания наказания. Мы не успели, к сожалению, подготовиться и обменять его», – объяснил Рыбин.
Все это, заключил он, говорит о том, что отношение украинцев к россиянам сегодня «просто ужасное». «И в связи с этим я хотел бы выразить благодарность нашим ребятам, которые организовали обмен и вызволили 56 человек, и они сегодня (интервью было записано 22 сентября) вернулись уже домой, они находятся на свободе. Я считаю, что так должно быть, и должны быть обмены, и мы должны забирать своих», – подчеркнул адвокат.
Рыбин рассказал также, что ему удалось вывезти при отъезде с территории Украины жесткие диски и накопители, связанные с делами, которые он вел.
«Адвокат, который имеет доступ к государственной тайне, на самом деле может вывезти очень много интересных вещей. Тем не менее, мне все же удалось вывезти также и жесткие диски, и накопители определенные, которые я использовал в своей деятельности, потому что я не хотел оставлять их на территории Украины и предоставлять украинским властям», – заявил Рыбин, уехавший с Украины в марте.
Он добавил, что провел на украинской границе около 10 часов – пограничники со стороны Украины, по его словам, «банально не хотели его выпускать», но в итоге не смогли ему ничего предъявить.
«Провели меня через достаточно сложную процедуру осмотра моих вещей и личного досмотра, чтобы не дай бог ничего не было вывезено», – описал свой отъезд адвокат.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Медведчук освобожден из плена. Глава ДНР подчеркнул, что при участии Медведчука ранее было освобождено более тысячи пленных из Донбасса, «которые просто не выжили бы с учетом, в которых они содержались. Это по сути застенки гестапо».
Названы возможные варианты диверсий на «Северных потоках»
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«Существуют сотни проектов подводных аппаратов, и многие из них могли бы совершить подобные диверсии даже в автономном режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сразу в трех нитках «Северных потоков» упало давление. Немецкие СМИ пишут о возможной диверсии, а в Кремле данную ситуацию назвали беспрецедентной.
«Учитывая нынешние технически возможности различных стран, разрушить нитки газопроводов несложно. В частности, существуют диверсионные подводные лодки с экипажем. Конечно, 100–150 метров – серьезная глубина для водолаза, но для профессионалов она не критична», – сказал военный эксперт, сотрудник Дипломатической академии МИД РФ, консультант ПИР-Центра Вадим Козюлин.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
«Причем, как мне кажется, подбирались к этим трубам именно под водой. В противном случае диверсантов могли бы засечь. Наверняка на подлодке не было трекера, который позволил бы отследить ее движение», – рассуждает собеседник.
Эксперт также не исключил использование необитаемого подводного аппарата (НПА), управляемого с надводного корабля по оптико-волоконному кабелю. «Сегодня разные страны разрабатывают сотни подводных аппаратов, среди которых есть пригодные для подобных задач. В большинстве своем они обладают элементами искусственного интеллекта, так что диверсию можно было совершить даже в автономном режиме», – заметил он.
«Судя по тому, что было три повреждения, это однозначно диверсия. Пока сложно назвать конкретного виновника. Но очевидно, что в первую очередь задеты интересы Европы и России. И тогда на ум приходят США и даже Великобритания. У последней, к слову, очень хорошо развита эта отрасль, так что они имели все возможности повредить газопроводы», – заключил Козюлин.
В ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало
давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла
утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали
на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления в газопроводе «Северный поток – 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel.
По информации издания, в обоих случаях было начато расследование причин произошедшего, в котором принимают участие федеральные органы безопасности Германии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», – передает ТАСС сообщение источников.
Также отмечается, что предполагаемая диверсия далеко не тривиальна, так как должна быть совершена с использованием сил специального назначения, например, водолазов или подводной лодки.
При этом уточняется, что поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 27 сентября сохраняются в прежнем объеме – около 42,4 млн куб. м в сутки, а поставки по «Северному потоку» полностью остановлены до тех пор, пока не будут устранены повреждения оборудования.
Оператор Nord Stream AG отметил, что сроки восстановления работоспособности трех ниток «Северных потоков» назвать сложно. Сами же разрушения, по мнению оператора, носят беспрецедентный характер. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии, впрочем, заявило, что не ожидает какого-либо влияния на обеспечение снабжения страны энергией.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию беспрецедентной и требующей срочного разбирательства. «Действительно, значительно упало давление, и это действительно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что информация о ЧП на «Северном потоке» поступила как от Газпрома, так и от компании-оператора, речь идет о разрушениях в трубе в датской экономической зоне.
Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допустил, что за диверсиями могут стоять Соединенные Штаты. По мнению эксперта, Вашингтон таким образом пытается «сжечь мосты газового сотрудничестве Европы с Москвой».
Напомним, в 2021 году газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что «Северный поток» нуждается в военных методах защиты.
Стали известны первые результаты референдумов в Донбассе
В ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики.
В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов, передает ТАСС.
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов.
За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Озвучены результаты голосования на участках в России жителей ЛДНР и освобожденных территорий
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Более 98% проголосовавших на референдумах на участках в России высказались за вхождение ДНР в состав РФ, следует из информации избиркомов.
Согласно данным, по результатам обработки 100% протоколов c участков на территории РФ за присоединение ДНР к России проголосовали 98,69%, передает ТАСС. За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% жителей республики.
Также после обработки 100% бюллетеней на участках в РФ, за присоединение Херсонской области проголосовали 96,75% жителей региона, а среди жителей Запорожской области высказались за вхождение в состав Российской Федерации 97,81% голосовавших на референдуме.
Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В Запорожской области явка составила выше 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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На Украине ликвидировали замкомандира полка «Азов» по боевой подготовке
В результате боевых действий российскими войсками был ликвидирован подполковник Игорь Безоглюк, занимавший должность заместителя командира нацистского полка «Азов» (запрещен в России) по боевой и специальной подготовке.
Об уничтожении Безоглюка сообщили военкоры Русской Весны, пишет «Военное обозрение».
Согласно открытой информации из СМИ, Безоглюк тесно взаимодействовал с западными, в том числе и британскими, инструкторами, которые помогают Украине готовить не только обычные подразделения ВСУ, но и террористические формирования. Редкие интервью прессе подполковник давал еще до начала российской специальной военной операции, и в них отмечал большую важность западной военной помощи для украинских вооруженных сил. Также сообщается о его контактах с натовскими разведками.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать.
Военный эксперт предположил, как могли взорвать «Северный поток»
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«Повредить подводный газопровод очень просто. Существуют специальные глубоководные снаряды, которые опускают на такую глубину – 100-150 метров. Сделать это можно, например, с любого рыбацкого траулера, который вроде бы мирно ловит рыбу у берегов Дании», пояснил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Сергей Ищенко. Ранее сейсмологи зарегистрировали взрывы на «Северных потоках».
«С борта любого судна на заданную глубину опускается подводный аппарат, который и закладывает заряд. Также это можно сделать или с военного корабля, или с подводной лодки – носителя таких подводных аппаратов», – пояснил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса, военный обозреватель Сергей Ищенко.
За подобной диверсией может стоять одна из трех стран, обладающих подобными кораблями, добавил эксперт. «Это не только США или Польша, но и Украина. Почему США и Украина – понятно. Польское руководство тоже ранее ожесточенно выступало против запуска «Северного потока – 2». Из-за поляков Газпром перестал качать газ по трубопроводу «Ямал – Европа». В Варшаве также заявили, что намерены использовать сжиженный газ из США. Поэтому можно предположить, что у Польши также есть интерес в том, чтобы остановить работу российских газопроводов», – уточнил Ищенко.
Что касается утечки газа на поверхности моря, то такая авария никак не повлияет на экологическую обстановку, уверен эксперт. «Если соблюдать правила пожарной безопасности, ничего не случится. Тем более, что по обоим трубопроводам газ давно перестали качать, поэтому в скором времени он выйдет и на этом все закончится», – заключил собеседник.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник на газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позднее падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1».
Причиной падения давления могла стать целенаправленная диверсия, сообщили источники газеты Der Tagesspiegel. По информации издания, органы безопасности Германии начали расследование. Затем стало известно, что шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на «Северных потоках». Во вторник датские военные опубликовали видео с места утечки. Радиус загрязнения на поверхности моря составляет несколько сотен метров.
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В Германии ужаснулись от количества беженцев с Украины
Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новость о заметном увеличении численности населения Германии за счет прибывших украинских беженцев.
Согласно исследованию Федерального статистического управления, в первой половине 2022 года число жителей впервые превысило 84 млн человек. Увеличение такого масштаба после воссоединения Германии произошло только в 1992 году в результате открытия границ в Восточной Европе и войны в Югославии. Также подобный рост численности населения наблюдался в 2015 году из-за миграции беженцев с Ближнего Востока. Уточняется также, что в Германию прибыли около миллиона человек, из которых порядка 750 тыс. – украинцы, передает РИА «Новости».
Пользователи в комментариях заметили, что подобный приток беженцев способствует разорению казны и ее главного источника – немецких налогоплательщиков.
«Когда страна превратится в руины, караван пойдет дальше», – заметил Peter P.
«Вопрос в том, все ли они здесь живут на самом деле или только на бумаге. Пограничный переход Гёрлиц в Польшу забит украинскими автомобилями. В обоих направлениях. А некоторых уже тошнит от того, что в этом случае речь идет о социальном мошенничестве», – пожаловался Max P.
«И все они на пособии по безработице Hartz4, за которое платят наши забитые налогоплательщики, невероятно», – возмутился Cookie Dent.
«Продолжайте в том же духе, это же, безусловно, так помогает сбалансировать CO2, потребности в энергии и жилой площади, а также уменьшить потребление пространства. Не говоря уже о социальных издержках для налогоплательщика», – сыронизировал Exodus.
«Без массового притока у нас сейчас было бы около 74 млн жителей. Из поступивших 10 млн лишь мизерная часть платит налоги и отчисления на социальное страхование. Из 74 млн других платит только половина. Это означает, что от три-четыре немца должны обеспечить по мигранту. Это слишком», – заявил Thomas U.
Ранее ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов.
До этого правительство самой густонаселенной федеральной земли Германии – Северного Рейна – Вестфалии – предупредило о возможном прекращении приема беженцев с Украины из-за слишком большого числа прибывающих лиц.
Депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») заявлял, что обустройство беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.
Газпром не исключил введение санкций против «Нафтогаза»
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Требования «Нафтогаза Украины» по транзиту российского газа в Европу, указанные в иске против Газпрома, не имеют под собой оснований и отвергаются российской компанией, дальнейшие же попытки добиваться рассмотрения спора могут привести к санкциям со стороны России, заявили в российской компании.
Действия «Нафтогаза Украины» считаются недружественным шагом, и дальнейшие попытки добиваться рассмотрения спора в Международном арбитражном суде (МАС) приведут к тому, что у российских властей появятся основания для санкций против украинской компании, говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
«На практике это будет означать запрет для Газпрома исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций», – предупредили в компании.
«Газпром категорически отвергает все требования «Нафтогаза Украины» по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу – не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться», – говорится в сообщении.
Российская компания уведомила об этом секретариат МАС Международной торговой палаты и действующего руководителя «Нафтогаза».
По мнению Газпрома, «Нафтогаз Украины» без надлежащих оснований отказался исполнять свои транзитные обязательства через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», в украинской компании также признали факт неоказания услуг.
«Нафтогазу Украины» хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления «Нафтогаза Украины» о форс-мажоре на территории Украины», – подчеркнули в Газпроме.
В российской компании напомнили, что по заключенному в 2019 году соглашению по шведскому праву, было определено место для решения споров сторон – Цюрих в Швейцарии.
«Благодаря огромному числу введенных антироссийских санкций Швеция и Швейцария перешли в разряд недружественных Российской Федерации стран. Существенно изменившиеся обстоятельства лишают Газпром фундаментального права на справедливое и беспристрастное разбирательство как в самом арбитраже, так и в государственных судах по месту его проведения», – подчеркнули в Газпроме.
В начале сентября «Нафтогаз Украины» подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против Газпрома за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины.
В 2021 году глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
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В Народной милиции ЛНР заметили активизацию ВСУ по всей линии фронта
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Обострение по всей линии фронта наблюдается в Луганской Народной Республике, это может быть связано с проведением референдума, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», – приводит слова Филипоненко РИА «Новости».
Ранее во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта состоялся. Вечером во вторник, в последний день референдума о вхождении ЛНР в состав России, телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Ранее жители столицы Луганской народной республики начали вывешивать российские флаги из окон домов и на фасадах магазинов.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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США допустили применение Украиной оружия Запада по новым регионам России
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Соединенные Штаты не возражают против применения Киевом западных вооружений по тем районам Украины, которые могут войти в состав России по итогам прошедших референдумов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы и многие другие страны уже совершенно ясно высказались [на этот счет]: мы в действительности никогда не признаем аннексию украинских территорий Россией. И я также одинаково ясно говорил о том, что у Украины имеется абсолютное право защищаться на всей своей территории, в том числе вернуть себе территорию, которая была незаконно захвачена тем или иным образом Россией. И оружие, и военная техника, которые мы и многие другие страны предоставляем им (властям в Киеве), очень эффективно используется именно в этих целях, как мы только что видели на северо-востоке Украины и как мы видим на юге. И опять-таки: совершенно нет изменения в территории, которая аннексируется Россией, как вопроса для нас или украинцев. Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях», – приводит ТАСС мнение главы американского внешнеполитического ведомства.
Таким образом он ответил на прямой вопрос о том, позволят ли США Киеву продолжать применять американские вооружения против тех районов Украины, которые могут войти в состав России по итогам референдумов.
Блинкен также в очередной раз предупредил, что США намерены вместе со своими западными союзниками ужесточить режим санкций в отношении России в связи с проведением референдумов. «Мы ясно сигнализировали о том, что готовы быстро навязать России дополнительные серьезные издержки за то, что она реализует планы аннексии, и мы поступим таким образом», – сказал шеф американской дипломатии.
По его версии, Москва якобы реализует на Украине «дьявольскую схему», которая предусматривает «вывоз местного населения, зачастую через фильтрационные центры, откуда люди могут быть депортированы в Россию» или в иные районы Украины либо «просто исчезать». «Затем они завозят автобусами россиян, создают марионеточные правительства и занимаются проведением референдумов, манипулируя итогами, чтобы провозгласить, что территория принадлежит России», – выступил с утверждением Блинкен.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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В Донецкой Народной Республике подвели итоги референдума
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Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России на референдуме поддержали 99,23% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.
Согласно окончательным итогам референдума, которые утвердила Центральная избирательная комиссия ДНР, 99,23% избирателей проголосовали за вхождение республики в состав России, передает ТАСС.
«Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4 938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что следующим шагом после проведения референдума будет подписание соглашения с РФ. «Сейчас буду готовиться к следующим шагам, к поездке. Совсем скоро, мы говорили, конечно же, это подписание соглашения [с РФ]. Так что совсем скоро в путь», – сказал Пушилин в ЦИК ДНР после подведения итогов голосования на референдуме.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Минобороны сообщило об уничтожении более 50 иностранных наемников ВСУ в Запорожье
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В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в промышленной зоне города Николаева поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.
В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 150 украинских военнослужащих», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Щурово, Соледар, Бахмутское, Верхнекаменское, Артемовск ДНР и Сухой Ставок Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184 районах.
Уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Моначиновка, Купянск Харьковской области и железнодорожной станции Брусин в ДНР. В районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», – отметил Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, Валерьяновка и Новоандреевка ДНР», – отчитались в Минобороны.
«Кроме того, в воздухе уничтожены: тактическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, а также 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS в районе города Херсона, населенных пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области», – сообщил Конашенков.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 304 самолета, 155 вертолетов, 2094 беспилотных летательных аппарата, 377 зенитных ракетных комплексов,
5118 танков и других боевых бронированных машин, 847 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5909 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС сбила украинский Су-24 в небе ДНР.
Поругавшуюся с британцем украинку Каркадым нашли в кустах
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Британская полиция арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом ее бывшего бойфренда, местного жителя Энтони Гарнетта, сообщает The Daily Mail.
По данным издания, после разрыва Каркадым дважды пыталась проникнуть в дом Гарнетта, чтобы поговорить с ним, оба раза ее задерживала полиция. В последний раз правоохранителей вызвали соседи, услышав крики украинки возле съемного жилья Гарнетта, когда она пыталась «выбить входную дверь», однако та бросилась бежать, в результате офицеры обнаружили ее «прячущейся в близлежащих кустах», передает РИА «Новости».
На кадрах, оказавшихся в распоряжении The Daily Mail, можно увидеть, как кричащую по-английски Каркадым сажают в полицейский автомобиль.
Сама девушка заявила изданию, что «опустошена» разрывом с Гарнеттом. «Я потеряна. У меня разбито сердце, но я все еще испытываю чувства к Энтони. У меня здесь никого нет. Ни дома, ни денег. У меня нет друзей», – пожаловалась она. По словам Каркадым, полиция предупредила ее о том, что ей запрещено пытаться общаться с Гарнеттом, иначе ее ожидает повторный арест и предъявление обвинения.
Как утверждает беженка, она «никогда не причиняла вреда Энтони» и не нападала на него. По ее словам, Гарнетт расстался с ней «с помощью сообщения» и «выбросил ее на улицу», показав себя «другим человеком». При этом она призналась, что инцидент с ножом имел место, однако британца якобы в тот момент даже не было дома.
Как отмечает The Daily Mail, срок действия визы Каркадым, которая давала ей статус беженца, истекает через несколько недель. Сам Гарнетт сообщил изданию, что украинка попала в «идеальный шторм». «У нее закончилась виза, и у нее ничего нет в этой стране. Она больше не со мной, и у нее нет причин оставаться», – указал он, выразив надежду, что Каркадым «будет в безопасности» на родине во Львове.
Ранее стало известно, что Гарнетт расстался с беженкой, с которой состоял в непродолжительных отношениях, из-за ее агрессивного поведения: во время одной из ссор украинка «схватила нож и несколько раз ударила им в стену».
Напомним, в мае СМИ сообщали, что украинка всего за десять дней разрушила приютившую девушку британскую семью. София Каркадым в возрасте 22 лет, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула Украину и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт. Она и ее муж Энтони предоставили девушке свой дом как убежище. Лорна предложила Каркадым съехать из их дома – и мужчина съехал вместе с ней.
Бойцы разведки ВС России рассказали о боязни украинских сил вступать в стрелковый бой
Бойцы подразделения разведки Вооруженных сил Российской Федерации сообщили, что украинские формирования на угледарском направлении ведут огонь в основном артиллерией и тяжелым вооружением, избегая прямого стрелкового боестолкновения.
«На стрелковый бой они не выходят, на стрелковый побаиваются выходить, потому что они в стрелковом бою проигрывают сразу, не умеют наверное», сообщили бойцы разведки слова разведчика с позывным Балу, передает РИА «Новости».
Ранее разведчик с позывным Ладан рассказал, что украинские военные регулярно намеренно обстреливают городские кварталы и социальную инфраструктуру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Постпред России в ООН допустил возможность дальнейшего распада Украины
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Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей отвернулись от Киева из-за допущенных властями Украины ошибок, если в Киеве не осознают своих просчетов, этот процесс неизбежно пойдет дальше, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Желания и интересы Украины западными спонсорами Киева абсолютно не принимаются во внимание. Ведь украинский народ, как и российский, хочет мира, но такой сценарий не входит в планы Лондона и Вашингтона, зарабатывающих, как всегда, миллионы долларов на чужой беде, и поддакивающих им брюссельских функционеров. Иначе бы они не одернули Киев в марте этого года, когда мирное соглашение было уже в пределах досягаемости», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Вместо этого состоялась вопиющая провокация в Буче и установка сражаться до последнего украинца под надзором натовских наемников, – продолжил Небензя. – Итог этого сценария, как мы и предрекали, оказался плачевным. Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И это процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа».
Ранее Небензя напомнил Совету Безопасности ООН совет Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором в минувшее воскресенье говорил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА всемирной организации.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
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Завершился подсчет голосов на референдуме в Херсонской области
Избирком Херсонской области обработал 100% протоколов голосования по итогам референдума, за вхождение в состав России высказались 87,05% жителей региона, сообщила на заседании комиссии председатель избиркома региона Марина Захарова.
«На поставленный вопрос ответили «да» 497 051 участник референдума, что составляет более 50% от числа участников референдума, включенных в списки участников референдума», – приводит слова Захаровой ТАСС. Согласно данным табло в избиркоме, «за» проголосовали 87,05% жителей региона, «нет» сказали 68 832 или 12,05%.
Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала Захарова. В общей сложности более 571 тыс. человек проголосовали на референдуме в Херсонской области, что составляет 76,86%. Такие данные следуют из табло, расположенного в избирательной комиссии области.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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