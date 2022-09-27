Экс-постпреда России при ЕС Чижова назначили сенатором от Карелии

Бывший постоянный представитель России при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Владимир Чижов наделен полномочиями сенатора от Республики Карелия. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.

«Постановляю наделить с 27 сентября Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», – передает ТАСС текст документа.

По мнению Чижова, Карелии необходимо в ближайшие годы заняться решением вопроса с оттоком населения в другие регионы страны, при этом в целом республика показывает стабильное развитие. «Республика интересная и как субъект России, и сама по себе. Ситуация, я так понимаю, здесь стабильная, хотя и непростая. Я смотрю, например, [на] отток населения. С этим надо что-то делать», – сказал Чижов, отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию в республике, какие вопросы требуют решения.

«В меру своей компетенции и возможностей рассчитываю работать вместе с Артуром Олеговичем [Парфенчиковым] и содействовать продвижению Карелии вперед», – добавил он.

Летом этого года глава Карелии предложил в качестве одного из кандидатов на должность сенатора от республики постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова. Среди других кандидатов на должность сенатора были названы председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис и действующий сенатор от Карелии Александр Ракитин.

В понедельник президент Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС и Евратоме, соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 12 сентября Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет.

«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», – сказал он.