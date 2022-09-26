На референдуме в ДНР проголосовали почти 1,5 млн человек

Посол в Канаде отказался поступать «не по-русски»

Российский посол в Канаде Олег Степанов во время эфира на канадском телеканале отказался осудить специальную военную операцию на Украине.

Ведущий CTV предложил Степанову осудить СВО и призвать Москву к ее прекращению. Степанов ответил: «Если вы серьезно об этом спрашиваете, то я скажу, что это не по-русски, когда твоя страна делает то, что правильно, и я уверен в том, что это правильно, каким-либо образом отделять себя от своей страны, от своей армии», – передает ТАСС.

Степанов подчеркнул, что в его семье «множество поколений служили Родине – Российской Империи, Советскому Союзу и Российской Федерации», они «служили в Вооруженных силах» и «участвовали в войнах». Как рассказал посол, некоторые его «предки из Луганска и Луганской области», он «прекрасно осведомлен о ситуации там, о первопричинах этого конфликта, о том, что там происходило 2014 году, в 2015 и в феврале нынешнего года».

«Поэтому и я сам лично, и как посол, могу заверить вас, что и я, и все мои коллеги в посольстве – мы всегда вместе со своей страной, и среди российских дипломатов в Канаде нет предателей», – сказал Степанов.

Комментируя возможность переговоров Москвы с Киевом, он заявил, что «была вполне реальная попытка урегулирования конфликта в Стамбуле». Однако страны Запада «приказали Зеленскому и его команде свернуть переговоры и одновременно с этим случилась трагедия в Буче, буквально через два-три дня». Как подчеркнул Степанов, цели СВО «по защите людей Донбасса и тех, кто не хочет себя ассоциировать с украинским режимом, который они считают нацистским», а также по «демилитаризации и денацификации» Украины будут выполнены.

Если на Украине провести денацификацию, демилитаризацию и «внутреннюю реформу», то «меньшинству и большинству» жителей страны, «половина» из которых «говорит на русском языке», будет «гарантировано соблюдение их демократических прав», заявил он.

«Будет точно так же, как и здесь, в Канаде. Например, в Квебеке говорят на французском, а в Онтарио говорят как на английском, так на французском. И это конституционное право и является одним из основных прав человека – вырасти и жить в родной для себя языковой среде», – сказал посол.

Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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