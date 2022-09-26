Пасечник присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны России

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26 сентября, понедельник | Последнее обновление — 16:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Дания сообщила об утечке газа вблизи «Северного потока – 2»
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Выбор у нас был невелик: или власть Габсбургов, в державе которых православные славяне были людьми третьего сорта, после немцев и венгров, но хотя бы могли сохранить язык и веру, или прусская тотальная ассимиляция.
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Именно для этого нужна мобилизация резервистов – чтобы насытить войсками тылы. Вряд ли вновь созданные из мобилизованных граждан части сразу отправят штурмовать позиции противника. Для этого продолжают наращивать кадровые войска.
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Потеря Харькова означала чувствительный удар по советской промышленности, а его обретение обратно дало бы масштабный, хоть и не мгновенный, прирост военного производства. Это понимали как русские, так и немцы.
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Пасечник присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны России
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на открытии в Луганске многофункционального медицинского центра, построенного специалистами Военно-строительной компании Минобороны России, присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны России Тимуру Иванову.
«Мной подписан указ (о присвоении звания Героя ЛНР Тимуру Иванову... у меня есть одна награда очень знаковая, значимая, для меня это очень приятно ее вручить», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Иванов получил почетный знак от Министерства здравоохранения ЛНР «За личный вклад в развитие здравоохранения».
Ранее орденом Мужества посмертно наградили генпрокурора Луганской народной республики Сергея Горенко, а также присвоили ему звания Героя ЛНР.
Лавров напомнил совет Зеленского русским «уходить в Россию»
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Западные страны закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН.
«Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков «уходить в Россию». Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления в СБ ООН объяснил референдумы на освобожденных территориях Украины и в Донбассе словами Владимира Зеленского, посоветовавшего всем русским «уходить в Россию».
Напомним также, в августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил русским жителям Донбасса «во имя своих детей и внуков» «искать себе место в России».
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США пообещали России «издержки» принятия в состав бывших частей Украины
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Администрация США, союзники и партнеры Штатов готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты якобы «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», – выступила с утверждением пресс-секретарь Белого дома.
Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые референдумы якобы «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН».
«Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», – заявила Жан-Пьер.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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Пушилин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР
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На артемовском направлении союзные силы России и республик Донбасса продвигаются вперед, под Красным Лиманом и Угледаром удерживают ситуацию, сорвана украинская попытка прорыва в районе Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «в целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения». Он подтвердил, что «на марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка» украинских войск «прорваться», но «была пресечена», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-24».
«На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», – сказал он, сообщив, что на угледарском направлении также была зафиксирована активность со стороны противника, но она была пресечена, теперь ситуация там контролируемая.
Пушилин рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Красного Лимана остается «самой сложной», украинские войска «не оставляют попыток прорваться, блокировать пути, но ничего не получается». По его словам, «там действительно тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают».
Напомним, силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР. 20 сентября Пушилин сообщил, что союзные силы перешли к продвижению на артемовском направлении.
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Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рекомендовал иностранным журналистам выучить русский язык и посетить Донбасс.
На пресс-конференции по итогам участия главы МИД РФ в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН один из журналистов задал Лаврову вопрос на русском языке, держа микрофон далеко, из-за этого переводчик не смог перевести вопрос. Многие иностранные журналисты начали возмущаться, прося поднять микрофон выше, передает ТАСС.
«Вы хотите сказать, что не понимаете русский? Пора выучить», – сказал Лавров журналистам.
Глава МИД России также призвал иностранных журналистов не судить о делах в Донбассе из офиса. «Не пытайтесь судить о делах из вашего офиса или из Нью-Йорка. Отправьтесь в Крым, поговорите с людьми там. Никто этого не делает, кроме немногих смелых политиков, которые не относятся к элите системы. Отправьтесь на восток. Вы ездили в Донбасс за восемь лет войны, когда Минские соглашения нарушались ежедневно? Нет», – сказал он на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров отметил, что именно российское телевидение в прямом эфире доводило ситуацию в Донбассе ежедневно. «Ущерб гражданской инфраструктуре, убийства мирного населения регулярно сообщались по средствам массовой информации. Мы задаем вопрос, почему же журналисты из западных СМИ этого не делают? Почему они с украинской стороны линии этого конфликта? Поскольку на украинской стороне конфликта ущерб наносился только ответным огнем и это легко заметить», – подчеркнул министр.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Нарышкин рассказал об истерике ЕС и НАТО по поводу референдумов
Начавшиеся на освобожденных территориях и в республиках Донбасса референдумы вызывают «крайне нервную, по сути, истеричную реакцию» в НАТО и ЕС, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Подобное поведение отражается в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об антироссийских санкциях, чьей мишенью станут «все причастные» к референдумам, говорится в публикации на сайте СВР.
Это также демонстрирует отношение правящего класса на Западе к демократии, он, по утверждению Службы, «ненавидит народное волеизъявление».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
«Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх «коллективного Запада», где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения», – отмечается в сообщении.
Неприятие бюрократами в ЕС референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нельзя рассматривать как особый случай, такую же нервную реакцию получало голосование о самоопределении Каталонии в 2017 году.
В 2023 году стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона.
«Тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на «правых и неправых», – говорится в тексте.
К первым относят демократические страны, ранее воспринимавшиеся «светочами свободы», но выродившиеся в «тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова».
К неправым относят государства, в которых живет большая часть населения планеты, на них навешивают ярлыки «авторитарных и тоталитарных режимов».
«При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение», – заключили в СВР.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях признали состоявшимися
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Референдум по вхождению Херсонской области в состав России можно считать состоявшимся, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%, сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«По данным зарубежной территориальной избирательной комиссии, вчера на участках проголосовали 8603 избирателя, проживающих на территории Российской Федерации. Итого мы имеем более 25 тыс. человек, проголосовавших за пределами Херсонской области, и можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также референдум о вхождении Запорожской области в состав России считается состоявшимся, явка уже превысила 50%, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%. Да, [референдум] однозначно состоялся. Знаете, такой активности на выборах у нас не было никогда вообще», –передает «Комсомольская правда» его сообщение.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию
На референдуме по вхождению Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России признан состоявшимся, поскольку на нем проголосовали более 50% избирателей, сказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР Елена Кравченко.
«На всей территории Луганской Народной Республики отмечается высокая явка. На третий день голосования приняло участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся», – передает ее слова ТАСС.
По состоянию на 23 сентября в ЛНР в списки для голосования были включены 1 360 768 участников референдума. В ЦИК отметили, что явка по итогам третьего дня составила 76,09%.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Украина потребовала чрезвычайного заседания СБ ООН по референдумам
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Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
«Украина потребовала провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН по поводу фиктивных референдумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за свои дальнейшие попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН», – приводит слова Николенко РИА «Новости».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В тот же день заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.
«Новая и новейшая история знает множество примеров проведения как референдумов о независимости отдельных территорий, так и об их вхождении в состав других государств. Часто такие референдумы проводились против воли государств, в состав которых на момент проведения референдумов входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых – сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом», – отметил Шаповалов.
В подтверждение своих слов он привел множество примеров, напомнив историю вхождения в состав США Техаса, историю вхождения Саарской области в состав ФРГ. Кроме того, замдиректора Института истории и политики МПГУ обратил внимание, что «в 1990 и в 1991 гг. входившие на тот момент в состав Югославии Словения и Хорватия вопреки и против воли Югославии провели референдумы о независимости, активно поддержанные странами НАТО».
Более того, Шаповалов напомнил, что «в 1991 года референдумы о независимости были проведены в некоторых республиках СССР (Эстонской, Украинский, Грузинской, Молдавской, Туркменской, Армянской и Азербайджанской)». «Все референдумы были проведены вопреки воле власти и народа Советского Союза. До этого на всесоюзном референдуме большинство граждан СССР проголосовало за сохранение Советского Союза. При этом, что характерно, в РСФСР и Украинской ССР, за сохранение Союза высказалось примерно одинаковое количество граждан – около 70%. Тем не менее, результаты республиканских референдумов о выходе из состава Союза, противоречащие как законам СССР, так и решению советского народа сохранить единую страну, были признаны западными странами, а Советский Союз был развален», – указал замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«Но самым резонансным примером стал «косовский прецедент». Решение о выходе автономного края Косово из состава Югославии было принято вопреки воле югославского государства. Сербия по сей день не признает факт выхода Косова. Тем не менее, это не помешало странам Запада признать независимость Косова. А в 2010 году международный суд ООН вынес консультативное решение о том, что провозглашение независимости края не нарушает международное права», – подчеркнул Шаповалов.
«Все указанные, а также множество других примеров, свидетельствуют, что проведение референдумов о независимости и вхождении территорий в состав других государств – достаточно распространенная в мире практика. И попытка представить референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области как беспрецедентные – не что иное, как проявление политики двойных стандартов», – заключил замдиректора Института истории и политики МПГУ.
В пятницу и субботу Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали освобожденные территории Украины, где в это время проходил референдум о вступлении в состав России, в том числе из дальнобойных американских РСЗО HIMARS и снарядами «натовского» калибра.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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ВСУ ночью обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
Украинские силовики в субботу ночью обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм и снарядами калибра 152 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации представительства ДНР в СЦКК, вооруженные формирования Украины открывали огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. В общей сложности было выпущено 24 снаряда, передает ТАСС.
В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле Донецка снарядами калибра 155-мм, выпущенными, предположительно, из французской самоходной гаубицы Caesar. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела ВСУ погибли шесть человек. Он сообщал, что по центру Донецка велся интенсивный обстрел, есть попадание во вход крытого рынка, а также «прилеты» в районе «Донецк-сити».
Днем ранее ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Явка на референдуме в ЛНР превысила 21%
В Луганской народной республике явка избирателей на референдуме к 20.00 мск составила больше 21%, сообщила председатель республиканского ЦИК Елена Кравченко.
«На 20.00 явка у нас составила 21,97%», – цитирует Кравченко РИА «Новости».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
По ее данным, всего в ЛНР проголосовали 298 тыс. 900 человек.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Явка на референдуме в ДНР по итогам двух дней превысила 55%
Явка на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России по итогам двух дней голосования составила 55,05%, заявил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
«Суммарно за два дня явка составила по территории Донецкой Народной Республики 55,05%. Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует», – приводит слова Высоцкого РИА «Новости».
Председатель Центральной избирательной ДНР также выразил уверенность, что по итогам голосования явка на референдуме о вхождении комиссии Донецкой Народной Республики в состав России будет очень высокой.
«Продолжают поступать угрозы, пишут сообщения нашим членам комиссии. Также сегодня был обстрел города Донецка массированный, варварский. Но нас не запугать, мы продолжаем работать. Работали, работаем и будем работать дальше», – сказал Высоцкий.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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В ДНР сообщили почти о четверти проголосовавших избирателях на референдуме
В первый день референдума в Донецкой народной республике проголосовала почти четверть избирателей, сообщил глава Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
«Явка сегодня составила 23,64%. Выделились лидеры в сегодняшней гонке: Тельмановский район, город Дебальцево, город Енакиево, город Ждановка и город Шахтерск», – цитирует Высоцкого ТАСС.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Он добавил, что в цифрах это свыше 370 тыс. человек проголосовавших в республике в первый день референдума.
Ранее в ЛНР сообщили, что к 20.00 явка на референдуме составила больше 21%.
Эксперт Шаповалов рассказал о мировой практике референдумов о независимости
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.
«Новая и новейшая история знает множество примеров проведения как референдумов о независимости отдельных территорий, так и об их вхождении в состав других государств. Часто такие референдумы проводились против воли государств, в состав которых на момент проведения референдумов входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых – сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом», – цитирует Шаповалова «Комсомольская правда».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
«Показательной является история Техаса, который сначала провозгласил свою независимость от Мексики, а затем был принят в состав США. Здесь даже не было референдума как такового. Решение о независимости от Мексики было принято в 1836 году на собрании представителей американских переселенцев. К этому времени Техас уже находился в состоянии войны с Мексикой», – отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«В 1957 году Саарская область вошла в состав ФРГ. Эта история интересна тем, что жители Саара на референдуме 1955 года отказались от статуса независимого государства, что послужило основанием для возвращения этой территории в состав Германии», – напомнил Шаповалов.
Кроме того, замдиректора Института истории и политики МПГУ обратил внимание, что «в 1990 и в 1991 годах входившие на тот момент в состав Югославии Словения и Хорватия вопреки и против воли Югославии провели референдумы о независимости, активно поддержанные странами НАТО».
Более того, Шаповалов напомнил, что «в 1991 году референдумы о независимости были проведены в некоторых республиках СССР (Эстонской, Украинский, Грузинской, Молдавской, Туркменской, Армянской и Азербайджанской)». «Все референдумы были проведены вопреки воле власти и народа Советского Союза. До этого на всесоюзном референдуме большинство граждан СССР проголосовало за сохранение Советского Союза. При этом, что характерно, в РСФСР и Украинской ССР за сохранение Союза высказалось примерно одинаковое количество граждан – около 70%. Тем не менее результаты республиканских референдумов о выходе из состава Союза, противоречащие как законам СССР, так и решению советского народа сохранить единую страну, были признаны западными странами, а Советский Союз был развален», – указал замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«Но самым резонансным примером стал «косовский прецедент». Решение о выходе автономного края Косово из состава Югославии было принято вопреки воле югославского государства. Сербия по сей день не признает факт выхода Косова. Тем не менее это не помешало странам Запада признать независимость Косова. А в 2010 году международный суд ООН вынес консультативное решение о том, что провозглашение независимости края не нарушает международного права», – подчеркнул Шаповалов.
«Все указанные, а также множество других примеров, свидетельствуют, что проведение референдумов о независимости и вхождении территорий в состав других государств – достаточно распространенная в мире практика. И попытка представить референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области как беспрецедентные – не что иное, как проявление политики двойных стандартов», – заключил замдиректора Института истории и политики МПГУ.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты и СМИ отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Начался второй день голосования в Донбассе и на освобожденных территориях
В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях начался второй день референдума.
«Сегодня у нас открыты все – 461 участок. Продолжается сегодня голосование», – цитирует председателя ЦИК ЛНР Елену Кравченко РИА «Новости».
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Глава ЦИК Херсонской области Марина Захарова заявила, что в 8.00 по местному времени по маршрутам выехали все 198 участковых избирательных комиссий, передает ТАСС.
«Ожидаем сегодня такую же массовую явку на участки, как и вчера», – добавила она.
Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что в регионе на второй день референдума вышли более 5 тыс. членов избирательных комиссий.
«Каких-либо инцидентов и нарушений на момент начала голосования не зафиксировано», – уточнила Катющенко.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
К вечеру пятницы предварительная явка на референдуме в Запорожской области, как сообщала председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко, с учетом голосования за рубежом превысила 20%.
ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
Украинские силовики в субботу вечером обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм и снарядами калибра 152 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. ВЗГЛЯД) по направлению: 23.45 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм. (…) 23.40 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 мм. (…) 23.30 – н.п. Катериновка – н.п. Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 мм. (…) 21.05 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм. (…) 18.52 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», – сообщило в субботу вечером представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
В субботу Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали Донецк, где в это время проходил референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав России. Обстрелу подвергся в том числе центр столицы ДНР. В тот же день при обстреле Донецка американской противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM со стороны Украины пострадал гражданин России. При этом ВСУ начали обстрел Донецка еще в субботу ночью.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщил председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий, явка на референдуме в Донецкой Народной Республики по итогам двух дней голосования составила 55,05%. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил явку избирателей на участки в первый день голосования на референдуме в ДНР как «более чем хороший результат».
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