Канцлера Германии Шольца вывели из себя слова главы МИД Украины

Бизнесмен Пригожин рассказал о создании группы «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».

«В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть», – говорится в комментарии Пригожина, опубликованном на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Он добавил, что сам полетел на один из полигонов, где почистил старое оружие, разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли помочь. «С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», – говорится в сообщении.

Пригожин отметил, что после этого восемь лет многие пытались найти компромат на группу «Вагнер», при этом сами участники группы умели только одно – воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, всегда находились в шатком положении.

«Я горжусь тем, что сумел отстоять их право на защиту интересов своей страны. Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них, и как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки», – добавил он.

Пригожин подчеркнул, что «эти парни – герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины. Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть».

«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника», – заключил Пригожин.

В середине сентября Пригожин прокомментировал сообщение об отправке заключенных для участия в спецоперации на Украине. Он отметил, что на месте заключенного мечтал бы оказаться в рядах военнослужащих России, имея возможность искупить долг перед Родиной.