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Россия объяснила несостоятельность предложения о «демилитаризации» ЗАЭС
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О так называемой демилитаризации АЭС не может идти речи хотя бы потому, что она никогда не была милитаризована, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов отметил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси «сформулировал только общие концептуальные рамки, смысл которых состоит в необходимости эффективных мер по предотвращению ядерной аварии и недопустимости использования АЭС в качестве объекта или плацдарма для боевых действий».
«Мы эти установки полностью разделяем. Для нас они являются аксиомой при том понимании, что украинская сторона должна прекратить вести огонь по ЗАЭС», – приводит слова Ульянова ТАСС.
Ульянов отметил, что «миссия МАГАТЭ на ЗАЭС и постоянное присутствие на ней двух сотрудников агентства» не остановили украинские обстрелы. В связи с этим выдвинутое Гросси предложение по обеспечению безопасности Запорожской АЭС нуждается в конкретизации. Россия ждет «дополнительные соображения по содержательному наполнению инициативы» МАГАТЭ.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС.
В Минске высказались о референдумах на Украине и в Донбассе
Белоруссия примет решение по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области, исходя из национальных интересов, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», – приводит ТАСС ответ главы МИД Белоруссии на вопрос, заданный в ходе интервью французскому телеканалу France 24, выдержки из которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня», о том, признает ли Минск Донбасс частью России.
Макей назвал подходом «маргинальных политиков, маргинальных СМИ» утверждения о том, что Белоруссия является марионеткой России. «Мы проводим нашу собственную политику, независимую политику. Если вы внимательно проанализируете нашу позицию, в первую очередь в отношении признания некоторых государственных образований, вы поймете, что это не так», – сказал глава белорусского МИД.
Он пояснил, что речь идет о государственных образованиях «на Украине, в некоторых других частях региона». «Но у нас существует целый комплекс договоренностей, соглашений с Россией в рамках Союзного государства. Эти соглашения нацелены на обеспечение равных прав нашим гражданам, унификации экономической политики в разных сферах и областях. Безусловно, Россия – наш союзник», – отметил Макей. «У нас есть обязательства в рамках Союзного государства, и мы их должны учитывать», – добавил он.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о готовности Минска к диалогу с Западом.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что страны Запада закатили истерику из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, но жители этих территорий лишь реагируют на совет Владимира Зеленского всем русским «уходить в Россию».
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В тот же день заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Сербия отказалась признавать результаты референдумов в ДНР, ЛНР и на других территориях
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Сербия не признает результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил глава сербского МИД Никола Селакович.
«Республика Сербия в соответствии c Уставом ООН и общепринятыми принципами международного права не может принять результаты референдумов в украинских регионах. С одной стороны – наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны – это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ», – передает РИА «Новости» слова Селаковича.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал президента США Джо Байдена не вмешиваться в дела региона и прекратить спекуляцию вокруг проводимого референдума.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина
Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало главу администрации США Джо Байдена врасплох, заявил хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.
«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», – приводит слова публициста РИА «Новости».
Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.
По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Соединенных Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29
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Российские истребители в Николаевской области сбили два самолета МиГ-29 Украины, переоборудованные под американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Новоукраинка и Баштанка Николаевской области сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованные под применение американских противорадиолокационных ракет HARM», – сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Конашенков подчеркнул, ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники.
Кроме того, он добавил, что ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Анновка Донецкой народной республики уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.
«Сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики. Потери противника составили свыше 50 боевиков», – уточнили в ведомстве.
Конашенков сообщил, что в результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области, уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. «Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники», – отметил он.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаева, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки Донецкой народной республики, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах», – сообщили в Минобороны.
По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS.
В ведомстве указали, что в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад ВСУ и 102-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, два склада боеприпасов в районах Антоновки и Андреевки Донецкой народной республики, радиолокационная станция ПВО в районе Красноармейска Донецкой народной республики, а также потоплен бронированный катер типа «Гюрза» военно-морских сил Украины в районе порта Очаков.
В ведомстве отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов, также перехвачен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня, в том числе 18 реактивных снарядов HIMARS.
Ранее Минобороны сообщало, что российская авиация и артиллерия ликвидировала радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного С-300 у населенного пункта Удачное в ДНР.
Кличко признал ошибки Киева в начале российской спецоперации
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Украинские власти совершили много ошибок в начале российской спецоперации, и за них придется ответить после ее окончания, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью испанской газете Pais.
«Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления», – приводит его слова РИА «Новости».
Кличко отметил, что сейчас «не время говорить об ошибках», однако после окончания спецоперации настанет время «поговорить обо всех них».
Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев потребовал провести чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины.
В воскресенье заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.
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Бывший депутат Рады Журавко погиб при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
В результате ракетного удара со стороны украинских военных по гостинице в центре Херсона погиб депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Да, Журавко погиб, к сожалению. Только вчера с ним общались. Слов нет», – приводит его слова ТАСС.
Стремоусов отметил, что он находился в гостинице, ударили прямо по ней. «Опять же, там нет никаких военных объектов», – добавил он.
Ранее в администрации Херсонской области назвали ракетный удар по гостинице спланированным террористическим актом.
В воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
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Ракетный удар по гостинице в центре Херсона признали терактом
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Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.
«Ракетный удар по гостинице – это спланированный террористический акт, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В администрации подчеркнули, что несмотря на непрекращающиеся акты террора и нарушения всех норм международного права со стороны украинских радикалов, работа по восстановлению мирной жизни и проведению референдума в Херсонской области продолжается.
Тем временем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела погиб экс-депутат Верховной Рады от «Партии регионов» Алексей Журавко.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
Эксперт объяснил истеричные попытки Киева сорвать референдумы
Заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.
«Украина запросила проведение чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Референдумы идут третий день. Ажиотаж, несмотря на колоссальное давление, угрозы и попытки срывов со стороны украинских властей, не спадает. Руководство Украины, наконец, начинает понимать, что проиграло. Хотя проиграло оно еще восемь лет назад, сначала запретив русский язык, образование, культуру, а затем объявив войну против «существ», выражаясь языком высшего руководства Украины, Донбасса», – заявил Наумов в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По его словам, выступая вчера на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил высокому собранию об одном из интервью Владимира Зеленского 2021 года, в котором он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими ради блага детей и внуков «уходить» в Россию. «Жители упомянутых регионов сейчас так и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», – заключил Лавров.
«Прямое волеизъявление граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продолжается. Находящиеся в этих регионах наблюдатели и представители СМИ отмечают воодушевление, с которым люди участвуют в референдумах. Истерика киевского режима будет лишь нарастать по мере осознания своей беспомощности и неизбежного поражения», – заявил Наумов.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.
Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что украинские провокаторы в социальных сетях публикуют адреса участковых комиссий референдума в ЛНР и призывают украинские войска открывать по ним огонь.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Зеленский заявил о невозможности переговоров с Россией после референдумов
Переговоры Украины с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.
«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский призвал США оказать помощь Украине. Он отметил, что сейчас Вашингтон ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов «на поддержание бюджета».
Ранее ЦИК ЛНР признал состоявшимся референдум по вхождению в Россию.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Российские силовики обезвредили в Херсонской области наводчиков СБУ
В Херсонской области обезвредили группу украинских наводчиков – егерей Черноморского биосферного заповедника на Кинбурнской косе, действовавших по заданию Службы Безопасности Украины (СБУ), сообщил сотрудник российских силовых структур.
«По заданию СБУ сотрудники заповедника собирали и передавали данные о передвижении российских военных. Кроме того, они оборудовали схроны, где хранилось оружие, и перевозили вооруженных диверсантов через Днепр туда и обратно. Группу привез, она отработала – вез обратно», – приводит слова российского силовика РИА «Новости».
Задержанный замдиректора Черноморского биосферного заповедника Виктор Таранов рассказал, что начал выполнять задания своего зятя, кадрового сотрудника СБУ Леонида Головко. «Собрал группу на базе двух егерей, это Лыков Александр и Лобачук Сергей, чтобы они занимались сбором сведений о перемещении войск на территории. Они занимались сбором таких сведений и передавали их мне. Я эти сведения передавал Головко Леониду, который есть работник СБУ», – сказал Таранов. По его словам, перевозкой вооруженных людей и организацией схрона с оружием занимался егерь Лобачук.
Напомним, в пятницу в Херсонской области задержали диверсантов с оружием. Ранее в тот же день задержанный российскими силовиками бывший сотрудник органов внутренних дел Украины Валерий Панчук рассказал, что жители Новой Каховки отказались помогать украинскому диверсанту в подготовке и совершении терактов в Херсонской области.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова, общая явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области превысила 31%, ожидается увеличение числа желающих проголосовать в следующие дни референдума, нарушений и провокаций на участках в Херсонской области в субботу выявлено не было.
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Власти ЛНР предотвратили запланированный Киевом теракт
Власти Луганской Народной Республики предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума, сообщает министерство государственной безопасности ЛНР.
«Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.
Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Сатановский: Промежуточная задача Третьей мировой войны – ликвидация России
Частичная мобилизация в России является мерой по защите нашего суверенитета и независимости, поскольку Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России, считает политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«У нас идет Третья мировая война, у которой промежуточная задача – ликвидация России как таковой. Уже давно расписано на какие куски она должна развалится <…> Причем все делается на наших глазах, и не видеть этого – серьезный идиотизм или предательство. Это уж как посмотреть. Я склонен ко второму», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сатановский также прокомментировал референдумы о вхождении в состав России, подтвердив, что для этих территорий это способ защитить свои жизни от украинских властей. «А что делать, если иначе не получается. Минские соглашения никто выполнять не хочет, Минск 2 никто выполнять не собирался. Нормандский формат – абсолютная чепуха, по которому нас просто надули. Тут выхода нет. Все соглашения подписаны восемь лет назад. Так их же никто не выполнял», – подчеркнул он.
Кроме того, политолог одобрил упрощение получения российского гражданства для иностранцев, заключивших годовой контракт с ВС России, отметив, что по всему миру много желающих приехать в Россию в качестве бойцов интербригад.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
Пушилин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения в ДНР
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На артемовском направлении союзные силы России и республик Донбасса продвигаются вперед, под Красным Лиманом и Угледаром удерживают ситуацию, сорвана украинская попытка прорыва в районе Марьинки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «в целом ситуация остается стабильной, потому что подключены достаточно серьезные силы по всей линии соприкосновения». Он подтвердил, что «на марьинском направлении была зафиксирована очередная попытка» украинских войск «прорваться», но «была пресечена», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-24».
«На артемовском направлении союзные силы продолжают двигаться вперед, не так быстро, но тем не менее очень уверенно и с минимальными потерями», – сказал он, сообщив, что на угледарском направлении также была зафиксирована активность со стороны противника, но она была пресечена, теперь ситуация там контролируемая.
Пушилин рассказал, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Красного Лимана остается «самой сложной», украинские войска «не оставляют попыток прорваться, блокировать пути, но ничего не получается». По его словам, «там действительно тяжело, но союзные силы с учетом подходящего постоянно подкрепления ситуацию удерживают».
Напомним, силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР. 20 сентября Пушилин сообщил, что союзные силы перешли к продвижению на артемовском направлении.
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В Минобрнауки допустили призыв студентов частных вузов по частичной мобилизации
Студенты, обучающиеся в российских частных вузах, могут попасть под частичную мобилизацию. Минобрнауки России ведет консультации по данному вопросу, сообщили на горячей линии министерства.
«На данный момент министерство образования ведет консультации по этому вопросу с вышестоящим руководством. <…> Пока что в указе президента написано, что [имеют отсрочку от призыва] студенты только государственных образовательных организаций», – приводит слова источника ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
В субботу президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты вузов и колледжей очной и очно-заочной форм обучения имеют отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если получают образование соответствующего уровня впервые.
Ранее представитель Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что россияне, состоящие на воинском учете по месту жительства, обучающиеся в российских вузах на очных или вечерних отделениях, на службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Зеленский заявил о «получении» Украиной ЗРК NASAMS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «получении» обещанных Вашингтоном ЗРК NASAMS. Пентагон отказался подтвердить или опровергнуть его слова.
«Мы получили NASAMS», – сказал Зеленский, поблагодарив главу американского государства Джо Байдена и Конгресс США «за положительное решение». Как уточняет РИА «Новости», из интервью Зеленского CBS не до конца ясно, идет ли речь о фактических поставках ЗРК или только о решении передать их Украине.
«Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО», – приводит слова президента Украины «Коммерсант».
Зеленский заявил, что Украине «необходима безопасность, чтобы привлечь украинцев вернуться домой». По его словам, «если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут работать и платить налоги, тогда не будет дефицита в 5 млрд долларов в бюджете».
Представитель пресс-службы Пентагона заявил: «Я в курсе сообщений, что Украина получила NASAMS, но пока мне нечего добавить по этому поводу», – говорится в сообщении.
В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».
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