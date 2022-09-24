Наблюдатель из Германии оценил референдум в Мелитополе

Международный наблюдатель из Германии, управляющий компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер заявил, что голосование на референдуме в Метолиполе организовано на высоком уровне.

«Все очень прозрачно и очень хорошо организовано. Настолько хорошо, насколько это возможно в такое короткое время», – передает РИА «Новости».

По его слова, провокационные действия Киева не могут не влиять на избирательный процесс в Запорожской области. Он добавил, что после возвращению в Германию расскажет прессе обо всем, что видел.

Как расказали другие наблюдатели, на некоторых избирательных участках есть очереди, однако они быстро продвигаются.

«Вижу, что организация идет довольно гладко. Есть очередь, но она продвигается, все спокойно. Люди заполняют бюллетени, голосуют, составляются списки. Я думаю, что организация на высоком уровне», –поделилась наблюдатель по имени Стелла из ЮАР.

Также наблюдатели отметили высокий уровень защиты персональных данных избирателей.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.