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Байдена сравнили с Шалтаем-Болтаем
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Заявления американского президента Джозефа Байдена в ООН схожи с образом Шалтая-Болтая из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», считает американский публицист Педро Гонсалес.
«Запад продвигает свои интересы и навязывает другим странам экономическую политику, которую он считает целесообразной. Все это очень напоминает слова Шалтая-Болтая из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»: «Когда я беру слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше», – отметил Гонсалес в своей публикации для Newsweek, передает РИА «Новости».
Он отметил, что слова Шалтая-Болтая – это ключ к пониманию слов Байдена на ГА ООН, и той части, где он говорил о демократии.
«Байден противопоставил такую демократию, как США, России, главному злодею в его речи, которая объявила о расширении своих действий на Украине», – поясняется в материале.
Байден в ходе выступления заявил, что Россия якобы нарушила международное право.
«И в этом заключается загвоздка: «Демократия» – это все, что элиты возглавляемого Соединенными Штатами Запада делают и желают, а то, чего они не желают, является «недемократическим». Почему? Потому что Шалтай-Болтай так сказал», – указал Гонсалес.
Ранее в администрации США пообещали России «дополнительные экономические издержки» в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон якобы никогда не признает результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
Зеленский в ООН потребовал мира с Россией только на условиях Украины
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Перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН, потребовав лишить Россию права вето в Совбезе организации.
Зеленский записал обращение на английском языке. В зале его слушала супруга Елена и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Комментируя возможность переговоров между Украиной и Россией, Зеленский сказал: «Возможно, вы слышали от России разные слова про переговоры. Они говорят, что к ним готовы. Но они говорят о переговорах, а сами проводят военную мобилизацию, они говорят о переговорах, а сами объявляют псевдо-референдумы». Зеленский «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной», передает ТАСС.
Президент Украины отметил, что в этой «формуле» нет «нейтральности». «Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое, они говорят о безразличии: «Каждый сам за себя». Вот что они говорят», – сказал Зеленский. Он считает, что такие люди «выражают сочувствие лишь для протокола, и поэтому они лишь притворяются, что кого-то защищают, но на самом деле они защищают только свои узкокорыстные интересы».
Зеленский считает, что Россия как «агрессор» должна быть «изолирована» в международных организациях при принятии решений – «по меньшей мере, пока длится агрессия». Он призвал «отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора в рамках тех или иных организаций».
По словам Зеленского, наказание России должно стать частью «формулы мира», в которую он включает, помимо изоляции в международных организациях, также санкции, блокирование торговли и возмещение ущерба.
Зеленский заявил: «Нам необходима поддержка <...> оружием, военной техникой, боеприпасами, наступательным оружием, оружием более дальнего действия <...> и системами обороны, в первую очередь речь идет о системах ПВО».
Российская делегация присутствовала в зале во время видеообращения Зеленского и была представлена заместителем постпреда Дмитрием Чумаковым и другими сотрудниками миссии. Несмотря на резкие высказывания в адрес России, никаких демаршей с выходом из зала россияне не предпринимали.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
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Захарова разоблачила ложь Байдена о словах Путина
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «неприличным» ложное цитирование президентом США Джо Байденом высказываний российского лидера Владимира Путина.
«Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны», – сказала Захарова в прямом эфире «Соловьев Live».
По словам Захаровой, Байден «приписал» президенту России слова о том, что «наша страна угрожает миру ядерным оружием», передает РИА «Новости».
Напомним, накануне Захарова сообщила, что Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН привел несуществующие цитаты Путина. По ее словам, кто-то воспользовался неспособностью главы Белого дома размышлять на сложные темы.
«Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз? Кто ему это подсовывает? Понятно, что сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!» – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Байден ранее в этот день заявил, что Путин якобы «выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы».
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США поддержали расширение Совбеза ООН
США выступают за расширение числа как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН, заявил президент США Джо Байден с трибуны Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.
«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира... США поддерживают расширение состава членов Совета Безопасности ООН, включая постоянных членов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Байдена.
Сейчас постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.
Ранее сообщалось, что американский президент Джозеф Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения России из числа постоянных участников Совбеза ООН.
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Вучич спросил мировых лидеров о разнице между суверенитетом Украины и Сербии
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Президент Сербии Александар Вучич, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, напомнил о ситуации с Косово и спросил, в чем разница между суверенитетом Украины и Сербии.
Вучич заявил, что «Сербия поддерживает территориальную целостность всех стран ООН, в том числе Украины». Однако, по его словам, «правда заключается в том, что территориальная целостность Сербии была нарушена», хотя «Сербия никого не атаковала, никакую другую суверенную страну, об этом мало кто говорит».
«Я хотел бы задать вопрос лидерам многих стран, ответьте, какова разница между суверенитетом и территориальной целостностью Украины и Сербии? Во втором случае было серьезное вопиющее нарушение, а вы международно признали это и придали легитимность, по крайней мере некоторые из вас», – приводит его слова ТАСС.
Сербия, как подчеркнул Вучич, не нарушала суверенитет другой страны, но «это не помешало 19 богатым суверенным странам – членам НАТО совершить нападение, подорвать суверенитет без согласия СБ ООН». Он напомнил слова Мартина Лютера Кинга о том, что несправедливость в одном месте приводит к несправедливости везде. Вучич указал, что «принцип нерушимости границ должен распространяться на все страны».
Мир столкнулся с самым глубоким глобальным политическим кризисом с момента создания Организации Объединенных Наций, сказал он.
В интервью агентству «Танюг» Вучич заявил, что в ходе встреч в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ему «в лицо» высказали требование введения антироссийских санкций. «Нас было пятеро-шестеро с Западных Балкан, половина встречи была о том, когда мы (Сербия) введем санкции. Я сказал, что понимаю сигнал. Они меня спрашивают: «Когда санкции?». Я им говорю: «Я отлично понял, что вы говорите». Никто не угрожал и так далее, но когда это единственная тема встречи, то только ждите, что последует после этого», – рассказал он.
По его словам, «было ясно с самого начала, что Путин не сдастся, вопреки успехам украинской армии в последние дни на востоке и на юге Украины, ясно, что он будет бороться». Как заявил Вучич, «ясно, что украинские солдаты были намного-намного многочисленнее, это было не два к одному, а пять-семь к одному, из-за этого почти никаких шансов у российских солдат не было».
«Поэтому, как я предполагаю, он принял решение о мобилизации своего резерва. А Запад, конечно, ожидал полной победы и полного поражения России, и это сейчас усложняет ситуацию», – сказал Вучич. По его словам, мир разделился на две части и каждая из этих частей не хочет принимать нейтральную позицию Сербии.
Напомним, Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР, а также расширения вооруженного конфликта до мирового масштаба.
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Речь Байдена в ООН решили переписать после заявления Путина
Речь президента США Джо Байдена поменяется в связи с высказываниями его российского коллеги Владимира Путина, прозвучавшими в среду, сообщают СМИ со ссылками на источники в американской администрации.
«Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь (президента США Джо) Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным (президентом Владимиром) Путиным заявлением», – цитирует сообщение корреспондента Politico РИА «Новости».
Байден планирует выступить на Генассамблее ООН в среду. Белый дом заявлял, что американский президент планирует говорить о реформе Совбеза ООН, об инвестициях в продовольственную безопасность в мире и осудить действия России на Украине.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не намерен в рамках Генассамблеи ООН поднимать вопрос о возможности исключения России из числа постоянных участников Совбеза ООН.
Лавров на встрече с главой МИД Египта пошутил про американские визы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про американские визы на встрече с египетским коллегой Самехом Шукри на полях Генассамблеи ООН.
В начале встречи Лавров поинтересовался у Шукри, когда тот приехал в Нью-Йорк. «В воскресенье, но у меня не было проблем с визой», – сказал со смехом Шукри.
«У меня тоже», – пошутил в ответ Лавров, передает РИА «Новости».
Участие российской делегации в 77-й сессии ГА ООН было омрачено проблемами с выдачей американских виз и логистикой, которая осложнилась после введения санкций против российской авиаотрасли и закрытия почти всеми европейскими странами, как и Соединенными Штатами, своего воздушного пространства для российских самолетов. Двум членам российской делегации американские визы так и не выдали.
Лавров подчеркивал, что США и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязаны обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее всемирной организации.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия будет настаивать на запуске генсеком ООН арбитража против США из-за регулярных проблем с выдачей виз дипломатам. По его словам, Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
Лавров и Гутерриш обсудили зерновую сделку
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Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 77-й сессии Генассамблеи обсудили необходимость обеспечения пакетного характера и полного выполнения зерновой сделки, сообщил российский МИД.
МИД сообщил, что «предметно обсуждался ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений». Лавров и Гутерриш «подтвердили необходимость обеспечения их пакетного характера и полного выполнения».
Также стороны обсудили широкий круг вопросов, подтвердив «приверженность сохранению центральной координирующей роли» ООН, «деятельность которой должна строго опираться на ее уставные цели и принципы, включая суверенное равенство всех государств-членов», передает ТАСС.
Офис генсека сообщил, что Лавров и Гутерриш «обсудили последнее развитие событий в отношении войны на Украине, в том числе развитие ситуации вокруг Запорожской АЭС и миссию по установке фактов в Еленовке». Кроме того, обсуждался «прогресс в реализации меморандума о взаимопонимании по облегчению экспорта российских удобрений и продовольствия, а также договоренности об экспорте зерна по Черному морю». Стороны «обменялись взглядами по ряду региональных вопросов».
22 июля Россия и Украина (по отдельности) подписали соглашение с Турцией и ООН под гарантии Запада относительно процедуры вывоза украинского зерна. Параллельно была достигнута договоренность о том, что одновременно с разблокированием вывоза украинского зерна из оставшихся под контролем Киева причерноморских портов Запад не будет мешать экспорту российского продовольствия. На тот момент никаких санкций против российского зерна не было, однако Запад ввел различные ограничения на процессы обеспечения самого экспорта.
Однако, как указал глава российского государства Владимир Путин, «формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют». «Есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничений сохраняются», – пояснил он.
Как заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
Вучич в ходе встречи с Лавровым помирился с Марией Захаровой
Глава МИД России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич проводят встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Вучич пришел в комнату российской делегации в сопровождении сербского министра иностранных дел Николы Селаковича. Президент Сербии первой протянул руку официальному представителю МИД России Марии Захаровой, поздоровался с российским министром, после чего прессу попросили удалиться, передает РИА «Новости».
Рукопожатие с Захаровой представители СМИ расценили как знак примирения.
Напомним, в 2020 году Захарова опубликовала протокольную фотографию, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа. Захарова сопроводила снимок известным кадром из фильма «Основной инстинкт». С критикой тогда выступили министр обороны Сербии Александар Вулин, директор канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, а также сам Вучич.
Ранее президент Сербии Александар Вучич, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН, напомнил о ситуации с Косово и спросил, в чем разница между суверенитетом Украины и Сербии.
Напомним, Вучич заявил на полях Генассамблеи ООН, что ожидает ухудшения отношений Запада с Россией и КНР, а также расширения вооруженного конфликта до мирового масштаба.
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Республиканцев ужаснули слова Байдена о «дружбе» с 12-летним ребенком
Заявление главы Белого дома Джозефа Байдена о «дружбе» с 12-летней девочкой подверглось критике со стороны консервативных республиканцев, сообщают американские телеканалы.
Байден в четверг на выступлении увидел знакомую женщину, и сказал, что знаком с ней очень давно. «Ей было 12, а мне 30, но как бы то ни было. Эта женщина помогла мне сделать очень многое», – сказал Байден.
После этого об инциденте высказались несколько республиканцев с консервативными взглядами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Журналист Кайл Беккер заявил, что слова Байдена звучат «жутко», а ведущая Моника Кроули высказала предположение, что президент США в таком возрасте не способен контролировать свою речь.
В мае 2021 года СМИ и читатели обратили внимание на «эксцентричные» замечания президента США в адрес маленькой девочки. Байден на выступлении на военной базе в Вирджинии обратился к ребенку. «Мне нравятся эти заколки в твоих волосах», – сказал он.
МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации вокруг Запорожской АЭС
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генассамблеи ООН заявил, что обстрелы Запорожской АЭС возобновились, но не стал указывать, что огонь ведет Украина.
«После моего визита ситуация стала несколько лучше. Но потом проблемы снова появились», – заявил Гросси. Он не сказал, кто «возобновил обстрелы станции», передает ТАСС.
В заявлении МАГАТЭ говорится, что кабели электропитания одного из шести энергоблоков Запорожской АЭС были повреждены в среду в результате обстрела. По данным, полученным от сотрудников станции, два аварийных дизельных генератора шестого энергоблока включились автоматически и работали около сорока минут после обстрела, который произошел в 01:13 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что обстрелу подверглась территория, прилегающая к турбинному залу энергоблока, который находится рядом со зданием реактора.
Гросси сообщил, что на полях ГА ООН «очень усердно» работает «над созданием зоны безопасности вокруг ЗАЭС». В частности, он «встретился с министром Лавровым, министром Кулебой, президентом Макроном и главами МИД стран G7». Как заявил гендиректор МАГАТЭ, «было бы здорово достичь соглашения сегодня же, но, как вы понимаете, речь идет об очень сложных вопросах, рассмотрение которых требует несколько больше, чем одна встреча». При этом, по его словам, работа ведется «над очень конкретными аспектами, которые будут необходимы для создания зоны».
«Сам факт, что министры обеих стран участвуют в переговорах со мной, выслушивают наши идеи, является показателем, что у нас есть мощная база для этого», – сказал он, добавив, что МАГАТЭ намерено в ближайшие дни расширить состав миссии на Запорожской АЭС.
Гросси заявил, что в ближайшее время посетит Украину, а после этого, возможно, Россию. По словам гендиректора МАГАТЭ, он прилагает усилия к тому, «чтобы это произошло как можно скорее».
Напомним, в результате украинских обстрелов на ЗАЭС были повреждены спецкорпус и система охлаждения. Последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
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Китай подчеркнул невозможность лишения России роли в ООН
Никто не может лишить Россию права на ту важную роль, которую она играет в ООН, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Ван И сказал, что рад встретиться с Лавровым, хотя они совсем недавно «встречались в Самарканде». Китайский министр поздравил российского коллегу с тем, что Лавров «все-таки приехал в Нью-Йорк». «Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Ван И, «Россия – постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН». Он подчеркнул, что «никто не может лишить Россию этого права».
Ван И также встретился на полях сессии Генассамблеи ООН с советником президента Франции по иностранным делам Эмманюэлем Бонном. Как передает «Синьхуа», Ван И сказал, что «и Китай, и Франция привержены миру и надеются, что прекращение огня» на Украине удастся «достигнуть как можно скорее путем мирных переговоров».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной». Зеленский потребовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН.
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН. У него запланировано выступление на заседании Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.
Лавров: Запад становится стороной конфликта на Украине
Западные страны становятся стороной конфликта на Украине, поставляя вооружение киевским властям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на выступлении в Совбезе ООН.
Позиция стран, накачивающих Украину оружием и военной техникой, и обучающих ВСУ, выглядит особенно цинично, все это делается с целью максимально затянуть боевые действия, не смотря на жертвы и разрушения, чтобы ослабить Россию, заявил Лавров, передает РИА «Новости».
«Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной», – добавил глава МИД.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев будет просить партнеров на Западе о все новых и новых поставках оружия и боеприпасов до тех пор, пока конфликт не завершится.
МИД обвинил Запад в попытке размыть мандат ГА ООН для давления по теме Украины
Запад пытается политизировать работу Генассамблеи ООН, чтобы оказывать давление в ситуации вокруг Донбасса и Украины, заявил МИД России.
Как сообщается на сайте министерства по итогам встречи главы МИД России Сергея Лаврова с председателем 77-й сессии ГА ООН Чабой Кереши, стороны обсудили «аспекты деятельности» ГА, подчеркнув «важность повышения эффективности этого органа и поддержания на его площадке атмосферы сотрудничества и доверия».
МИД указывает, что подобные «усилия приобретают дополнительное значение на фоне попыток коллективного Запада политизировать работу» ГА. Ведомство заявило, что западные страны хотят «размыть мандат» ГА ООН, превратив ее «в инструмент политического давления, в том числе в контексте ситуации на Украине и в Донбассе».
Лавров призвал Кереши «к взвешенной и равноудаленной линии». Министр отметил, что Кереши нужно «руководствовался интересами всех государств-членов, способствовать устранению разделительных линий и совместно с конструктивно настроенными государствами отстаивать авторитет ГА как одного из главных уставных органов ООН».
Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии ГА ООН. У него запланировано выступление на заседании Генассамблеи и около 20 двусторонних встреч.
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Байден выдвинул кандидатуру Трейси на должность посла в России
Президентом США Джо Байденом на рассмотрение Сената направлена кандидатура Линн Трейси, которую предлагается назначить послом в России, сообщила пресс-служба Белого дома.
Сейчас Трейси возглавляет диппредставительство в Армении. После слушаний в профильном комитете Сената должно состояться голосование по ее кандидатуре. Если Трейси одобрят, она станет первой женщиной на посту посла США в России, передает ТАСС.
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. Причина досрочного завершения командировки – смерть жены от рака. Байден решил выдвинуть Трейси на освободившуюся должность посла. Россия дала агреман на назначение.
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Захарова обвинила страны Запада в желании сделать из ООН их «золотую рыбку»
Реформа Совбеза ООН не должна проводиться теми, кто желает поставить организацию себе в услужение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что «ООН – это не та золотая рыбка, которая должна выполнять прихоти каких-то безумных людей и использоваться для реализации их собственных болезненных желаний», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».
Официальный представитель МИДа указала, что в ООН достигают соглашений и компромисса, вырабатывают международные правовые нормы, чтобы «не допустить всеобщего коллапса и хаоса».
Захарова отметила, что с точки зрения Запада реформа Совбеза ООН подразумевает расширение и перераспределение полномочий, таких как право вето и постоянное членство. В частности, Германия хочет стать постоянным членом СБ.
«Это что получается? Еще один не самостоятельный игрок, а просто американский сателлит», – сказала Захарова, указав, что Азия, Африка и другие континенты являются недопредставленными в СБ ООН, хотя «по темпам развития и отношению к мировой стабильности и безопасности ушли далеко вперед».
Напомним, Россия и Запад согласились в одном из фундаментальных вопросов: необходимости реформы важнейшей международной организации – Совбеза ООН. При этом канцлер Германии Олаф Шольц уже предложил расширить состав постоянных членов Совета Безопасности за счет его страны.