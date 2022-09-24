Байдена сравнили с Шалтаем-Болтаем

Заявления американского президента Джозефа Байдена в ООН схожи с образом Шалтая-Болтая из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», считает американский публицист Педро Гонсалес.

«Запад продвигает свои интересы и навязывает другим странам экономическую политику, которую он считает целесообразной. Все это очень напоминает слова Шалтая-Болтая из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»: «Когда я беру слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше», – отметил Гонсалес в своей публикации для Newsweek, передает РИА «Новости».

Он отметил, что слова Шалтая-Болтая – это ключ к пониманию слов Байдена на ГА ООН, и той части, где он говорил о демократии.

«Байден противопоставил такую демократию, как США, России, главному злодею в его речи, которая объявила о расширении своих действий на Украине», – поясняется в материале.

Байден в ходе выступления заявил, что Россия якобы нарушила международное право.

«И в этом заключается загвоздка: «Демократия» – это все, что элиты возглавляемого Соединенными Штатами Запада делают и желают, а то, чего они не желают, является «недемократическим». Почему? Потому что Шалтай-Болтай так сказал», – указал Гонсалес.

Ранее в администрации США пообещали России «дополнительные экономические издержки» в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон якобы никогда не признает результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.