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Жители Эстонии на ожиданиях блэкаута стали скупать электрогенераторы
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Жители Эстонии активно скупают электрогенераторы после слов премьера Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
«Премьер-министр [Эстонии Кая Каллас] – отличный продавец. За сегодняшний день мы продали более 100 электрогенераторов. Это больше, чем за последние четыре месяца. Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию», – сказал ERR менеджер по Bauhof Свенн Милли, слова которого приводит РИА «Новости».
По данным портала, жители Эстонии стали активнее покупать сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки.
«[В пятницу] мы наблюдали рост продаж в определенных товарных группах. На 10% увеличились продажи сухой пищи, корма для животных, туалетной бумаги и предметов гигиены», – отметил исполнительный директор торговой сети Rimi Вайдо Падумяэ.
Работники Спасательного департамента Эстонии напоминают о важности подготовки к кризисным ситуациям. На черный день в запасе должны быть батарейки, фонарики, внешние аккумуляторы, радио, сухая пища, лекарства, а самое главное – питьевая вода, по три литра в день на каждого члена семьи. Следует быть готовыми и к отключению канализации.
«Если нужда зовет, то есть решение. Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть кот, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого вы делаете в пакет свои дела и заклеиваете его изолентой», – советует эксперт Спасательного департамента Микко Виркала.
В четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала эстонцев готовиться к проблемам с электроснабжением.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться «энергонезависимости от России». Ранее Литва прекратила импорт российской электроэнергии. Газета ВЗГЛЯД писала о дефиците электричества в Евросоюзе.
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала «наказать» Россию за мобилизацию
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Объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью американской телекомпании CNN в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Фон дер Ляйен заявила, что указ российского президента о частичной мобилизации является «новой эскалацией» на Украине, что, по ее мнению, «должно повлечь за собой штрафные меры против России», пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
По ее словам, Россия собирается провести «псевдореферендумы на суверенной земле Украины», что, по ее мнению, «демонстрирует слабость» российских властей.
«Так что я полагаю, что это снова требует санкций с нашей стороны», – подчеркнула глава Еврокомиссии, не уточнив, какие именно штрафные меры ЕС она имеет в виду.
Отвечая на вопрос CNN, насколько действенными она считает уже существующие санкции, Урсула фон дер Ляйен отметила, что российская промышленность якобы «пришла в упадок», а Москва «испытывает значительные трудности в военном секторе», в частности, из-за проблем с поставками полупроводников.
«Все эти признаки говорят о том, что санкции по-настоящему кусаются», – подчеркнула фон дер Ляйен, слова которой приводит ТАСС.
Европейцы не поддадутся на «шантаж ядерным оружием», сказала глава Еврокомиссии, поддержав просьбу Украины продолжать поставки западных вооружений. В последние несколько месяцев украинцы «медленно, но верно получили то, что им требовалось, доказав свою способность успешно обороняться, поэтому следует прислушаться к ним», уверена Урсула фон дер Ляйен.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Чижов объяснил Боррелю, кого ждет трибунал по Украине
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «трибунале» над россиянами, заявил, что трибунал ждет киевский режим.
Чижов заявил, что «трибунал будет – для тех, кто реально виновен во всем, что случилось». «Но не для российского руководства, а для киевского режима», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Боррель поддержал идею создания «трибунала» над россиянами «за их действия на Украине». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Боррелю следует обратить внимание на преступления, совершенные киевским режимом с 2014 года.
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ЕС объявил о намерении ввести секторальные санкции против России
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Новые санкции, которые Евросоюз введет против России, будут как персональными, так и секторальными, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, добавив, что действия России якобы «угрожают миру и безопасности в Европе, а также во всем мире».
Как заявил Боррель, «на сегодняшний день очевидно», что ЕС «продолжит оказывать и будем развивать военную поддержку, поставляя оружие Украине», а также «изучит и примет новые рестрикции – как персональные, так и секторальные». Он не стал уточнять, о каких именно санкциях идет речь, отметив, что сегодня было принято только политическое решение.
Министры иностранных дел стран ЕС по итогам встречи в Нью-Йорке приняли декларацию по ситуации на Украине. Боррель сказал, что ЕС считает референдумы на освобожденных территориях «нарушением независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
В неформальной встрече глав МИД ЕС в Нью-Йорке принял участие глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, «чтобы поделиться и проинформировать о последнем развитии событий», сказал Боррель. Он заявил, что эта встреча «была необходима» для того, чтобы «понять, что стоит на кону». Боррель отметил, что встреча состоялась на фоне «значительной эскалации» конфликта на Украине.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Такое решение вызвано наращиванием агрессивной политики Запада на территории Украины. Боррель сказал, что Евросоюз не хочет оказаться «вовлеченным» в конфликт с Россией. Министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России.
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Чижов: Запасы оружия в Европе для поставок Украине истощены
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Запасы оружия в странах Европейского союза близки к истощению, дефицит средств для наращивания производства налицо, и это может привести к изменению характера военных действий на Украине, заявил завершающий свою миссию постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Рано или поздно деньги кончатся, а [запасы] оружия, которое способно стрелять, тоже уже близки к истощению. Американцы тоже своего оружия сбросили на Украину довольно много, и им надо пополнять свои собственные арсеналы, поэтому это может привести к определенным изменениям в характере военных действий на Украине», – передает ТАСС слова Чижова.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
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Раскрыты детали нового пакета санкций против России
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Новый пакет санкций Европейского союза против России может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.
Как ожидается, пишет издание, в пакете санкций будут содержаться положения по введению ограничения цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, подпадающих под санкции, и меры, направленные против российской сферы информационных технологий, кибербезопасности и программного обеспечения, передает ТАСС.
По данным газеты, более радикально настроенные члены Евросоюза, а именно Польша и страны Балтии, требуют ввести против России новые жесткие меры. В частности, они хотят, чтобы еще больше российских банков были отключены от системы SWIFT, а также выступают за введение запрета на импорт алмазов.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
В свою очередь председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций.
Между тем, по признанию британских СМИ, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.
Американские СМИ указывали, что для США проблемой стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями. В американском минфине даже создали отдел экономического анализа санкций, который должен снизить их побочные эффекты.
Нарышкин рассказал об истерике ЕС и НАТО по поводу референдумов
Начавшиеся на освобожденных территориях и в республиках Донбасса референдумы вызывают «крайне нервную, по сути, истеричную реакцию» в НАТО и ЕС, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Подобное поведение отражается в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об антироссийских санкциях, чьей мишенью станут «все причастные» к референдумам, говорится в публикации на сайте СВР.
Это также демонстрирует отношение правящего класса на Западе к демократии, он, по утверждению Службы, «ненавидит народное волеизъявление».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
«Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх «коллективного Запада», где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения», – отмечается в сообщении.
Неприятие бюрократами в ЕС референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нельзя рассматривать как особый случай, такую же нервную реакцию получало голосование о самоопределении Каталонии в 2017 году.
В 2023 году стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона.
«Тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на «правых и неправых», – говорится в тексте.
К первым относят демократические страны, ранее воспринимавшиеся «светочами свободы», но выродившиеся в «тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова».
К неправым относят государства, в которых живет большая часть населения планеты, на них навешивают ярлыки «авторитарных и тоталитарных режимов».
«При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение», – заключили в СВР.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Венгрия провела «красную линию» в вопросе санкций против России
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Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто провели переговоры на полях 77-й сессии ГА ООН. Сийярто заявил, что Венгрия не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций против России.
МИД России сообщил, что стороны «обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества» и «практические задачи дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки». Кроме того, обсуждались «деятельность ООН и актуальные международные проблемы», передает ТАСС.
По итогам встречи с российским коллегой Сийярто заявил: «Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике». Он подчеркнул, что для Венгрии «это четкая «красная линия», власти страны «не хотят заставлять венгерский народ платить за войну, к которой он никак не причастен».
По словам Сийярто, «если будет проект» венгерская сторона «примет участие в обсуждениях, но не даст согласия ни на что, что будет противоречить национальным интересам» Венгрии. Сийярто указал, что «европейская экономика движется к рецессии». «Я считаю, это полностью против интересов Европы и ее народов», – сказал он, выразив надежду на то, что «как можно скорее будет мир».
Глава МИД Венгрии отметил, что для его страны «чрезвычайно важно обеспечить то, чтобы энергетические поставки были защищены». Власти «хотели бы избежать ситуации, когда какое-либо венгерское домохозяйство, семья или компания были бы ограничены в использовании газа и нефтепродуктов». Сийярто дал высокую оценку сотрудничеству с Газпромом, заявив, что оно «проходит в очень честном ключе», и выразил надежду на продолжение сотрудничества.
Также Сийярто сообщил, что встретится на следующей неделе с главой Росатома: «Мы получили окончательное разрешение по строительству новой АЭС, которую мы будем строить в рамках контракта с Росатомом. Я планирую встретиться с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым в понедельник в Вене на полях встречи МАГАТЭ». Планируется «составить график на предстоящие месяцы и годы, чтобы закончить проект к 2030 году».
Напомним, Сийярто подтвердил, что местный регулятор разрешил строительство так называемого ядерного острова и пятого реактора на АЭС «Пакш-2». Сооружением новых блоков будет заниматься Россия. Тем временем источник в ЕС сообщил, что Евросоюз расширит санкции против Москвы и может отменить право вето при голосовании по вопросам о России в связи с решением российских властей провести частичную мобилизацию.
В ЕС не исключили отмены права вето при голосовании по санкциям к России
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Евросоюз расширит санкции против Москвы и может отменить право вето при голосовании по вопросам о России в связи с решением российских властей провести частичную мобилизацию, сообщил источник в ЕС.
Источник РИА «Новости» заявил, что ЕС «ускорит разработку восьмого пакета санкций», под которые попадет «несколько новых людей». Вероятно, «министры ЕС обсудят возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России». Обсуждение, по словам источника, может состояться «в ближайшие недели».
Очередной пакет санкций будет включать шаги, направленные на введение потолка цен на нефть, при этом некоторые государства опасаются возможного сокращения поставок со стороны России. По словам источника, «комиссия на данном этапе ищет формат осуществления этих решений, чтобы максимизировать их эффективность, отсюда дискуссии относительно единогласия и возможных ограничений права вето». Хотя «комиссия обсуждает эти элементы, ввиду последних событий не исключено усиление» санкций, сказал он, отметив, что Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций в конце следующей недели, или, возможно, 28 сентября.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России.
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Польша и страны Балтии добиваются конфискации замороженных активов России
Польша и Прибалтика хотят конфискации замороженных активов России, но эта идея вряд ли получит единогласную поддержку ЕС, сообщили СМИ.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее в четверг сообщалось, что активы, принадлежащие россиянам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам, арестовали в Финляндии. До этого власти Германии заморозили российские активы на сумму 4,8 млрд евро.
Напомним, Лиз Трасс заявила, что власти Британии рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине.
Володин пообещал поддержку выбора соотечественников на референдумах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России и людей, принимающих участие в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
«Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов. Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети», – написал Володин в своем Telegram-канале.
«ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать», – подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.
Володин напомнил, что у жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.
«Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации – мы вас поддержим», – заверил спикер Госдумы.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
В среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
Новый пакет санкций Европейского союза против России, по данным СМИ, может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
Между тем, по признанию британских СМИ, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.
Американские СМИ указывали, что для США проблемой стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями. В американском минфине даже создали отдел экономического анализа санкций, который должен снизить их побочные эффекты.
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
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На виллах миллиардера Усманова в Германии прошли обыски
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В Германии прошли крупномасштабные обыски в 24 объектах, якобы связанных с российским бизнесменом Алишером Усмановым, которого подозревают в налоговых преступлениях и нарушении санкций.
В операции в среду, 21 сентября, участвовали около 250 сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) и прокуратуры Мюнхена. Подозреваемыми являются гражданин РФ и еще четыре человека, речь идет об первоначальном подозрении в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщили мюнхенские следователи на пресс-конференции, передает Deutsche Welle*** (внесено в список СМИ-иноагентов).
По словам главы BKA Хольгера Мюнха, обыск проводился в связи с подозрениями в нарушении санкционного режима: недвижимость Усманова использовалась для извлечения прибыли, что запрещено в рамках европейских санкций. Кроме того, была задержана яхта бизнесмена, чтобы зафиксировать доказательства и установить, кому она на самом деле принадлежит и кто является настоящим бенефициаром.Он добавил, что все эти меры призваны способствовать аресту собственности лиц, против которых введены санкции.
В свою очередь мюнхенские следователи заявили, что в общей сложности обыски прошли на 24 объектах в Баварии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге. По словам прокурора, за имуществом обвиняемого в Верхней Баварии следила охранная компания даже после того, как 28 февраля он был включен в санкционный список ЕС. Усманов якобы оплатил услуги охраны, чем нарушил запрет на распоряжение замороженными средствами.
Четверо других подозреваемых обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона, поскольку они предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату.
По данным издания Der Spiegel, обыски прошли, в числе прочего, на вилле Усманова на озере Тегернзе, а российского бизнесмена также обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Баварская телерадиокомпания BR сообщает, что Усманов должен был платить налоги в Германии, поскольку с 2016 года регулярно и подолгу жил в своем доме в Роттахе-Эгерне. Однако он не предоставлял немецким властям налоговые декларации, поэтому сейчас ведется расследование по данному вопросу.
Напомним, в конце февраля ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана и других. В тот же день санкции против Усманова ввела Британия.
Суперъяхта и самолет Усманова также попали под санкции США.
Журнал Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова в городе Гамбург.
Орбан захотел добиться отмены санкций против России до конца года
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Если снять с России санкции, экономика Европы восстановилась бы и могла бы избежать надвигающейся рецессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
На совещании правящей коалиции партии «Фидес» и Христианско-демократической народной партии Орбан заявил, что в этом случае «цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы». По его словам, причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции являются санкции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Magyar Nemzet.
Как заявил Орбан, «когда в Брюсселе в начале лета вводились эти санкции», то «евробюрократы» обещали, что «санкции ударят по России, а не по европейцам», но «с тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России». Орбан призвал членов правящей коалиции «сделать все возможное, чтобы Европа отменила эти санкции не позднее конца года».
Результаты опроса, проведенного центром общественного мнения Nezopont Intezet, свидетельствуют, что 66% респондентов скорее согласны с тем, что санкции вредят Европе больше, чем России, 22% скорее не согласны, еще 12% затруднились ответить. 62% выступили против санкций в отношении российского газа, 58% – против санкций в отношении нефти. Исследование проводилось с 16 по 20 сентября 2022 года методом телефонных опросов, участие приняли 1 тыс. совершеннолетних респондентов в Венгрии, погрешность составляет 3,16%.
Напомним, Венгрия потребовала от ЕС прекратить разговоры о новом пакете санкций против России. Орбан заявил, что энергетические санкции стран Европы против России представляют собой санкции карлика против великана. Будапешт поставил перед руководством ЕС вопрос о целесообразности антироссийских санкций.
ЕС задумали ввести седьмой пакет санкций против России из-за референдумов в Донбассе
Европейский союз могут ввести седьмой пакет санкций в отношении России в случае признания Москвой референдумов в Донбассе, но возможна блокировка со стороны Венгрии, сообщил портал EURactiv.
По словам собеседников портала, под санкции в таком случае могут попасть лица, участвующие в организации и проведении голосования. Речь может также идти о новых секторальных санкциях. Ряд дипломатов ЕС при этом отметили, что шансы на принятие очередного пакета, по их мнению, невелики, новые ограничения может заблокировать Венгрия, передает ТАСС.
Отмечается, что в ответ на референдумы в Донбассе может ввести ограничения, касающиеся торговли с этими регионами и их финансирования.
По данным портала, в ответ на референдумы ЕС также может ввести санкции против представителей местных властей.
Ранее США пообещали не признавать итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне.
Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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В МИДе назвали наивным разговор о новом переговорном процессе между Россией и ЕС
Завершающий свою миссию постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что говорить о новом переговорном процессе с ЕС с учетом сегодняшних реалий «наивно».
«Что касается сегодняшней ситуации, если период медленного продвижения по восходящей с трудностями, препятствиями шел до 2014 года, то потом пошел столь же медленный процесс по нисходящей. А вот с февраля этого года ЕС наши отношения пустил в свободный полет. Именно ЕС, потому что мы, Россия, не закрывали ни одной двери и не отказывались ни от одного трека взаимодействия», – передает ТАСС слова Чижова.
Напомним, министры иностранных дел стран Евросоюза 27 сентября проведут экстренную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции против России.
Лавров сообщил об ударе по экономике Запада от антироссийских санкций
Страны Запада не смогли пошатнуть экономику России, но антироссийские санкции ударили по населению самих этих стран, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Односторонние ограничительные меры Запада вводились под лозунгом нанесения непоправимого ущерба России. Однако пошатнуть российскую экономику не получилось. Более того, санкции оказались обоюдоострым оружием: во многих европейских странах наблюдаются рост цен и падение доходов, энергодефицит и угрозы социальных взрывов», – сказал Лавров в интервью Newsweek, передает ТАСС.
По его словам, на данный момент «привычные блага цивилизации» становятся привилегией богатых, и это – следствие антироссийской политики.
Отрасли экономик стран ЕС, в том числе металлургическая и химическая, процветали годами за счет стабильных поставок российских энергоносителей, это позволяло Европе успешно конкурировать, в том числе с США, добавил министр.
«Видимо, такого больше не будет, но это не наш выбор. Если на Западе хотят действовать в ущерб собственным интересам, помешать этому мы не можем», – заключил он.
Ранее власти Германии приняли решение в рамках санкций против Москвы по состоянию на 16 сентября заморозить российские активы на сумму более 4,8 млрд евро.
До этого американский Минюст попросил Конгресс узаконить передачу украинской стороне арестованных российских активов.