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В ДНР сообщили почти о четверти проголосовавших избирателях на референдуме
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В первый день референдума в Донецкой народной республике проголосовала почти четверть избирателей, сообщил глава Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
«Явка сегодня составила 23,64%. Выделились лидеры в сегодняшней гонке: Тельмановский район, город Дебальцево, город Енакиево, город Ждановка и город Шахтерск», – цитирует Высоцкого ТАСС.
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Он добавил, что в цифрах это свыше 370 тыс. человек проголосовавших в республике в первый день референдума.
Ранее в ЛНР сообщили, что к 20.00 явка на референдуме составила больше 21%.
Пушилин объяснил «громкие имена» среди переданных Киеву пленных
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Киев при обмене пленными не интересуют ни обычные украинские военные, ни даже рядовые члены националистического полка «Азов» (запрещен в России), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Почему со стороны противника только такие громкие имена? Да все просто – киевский режим очень профессионален в пиаре», – сказал Пушилин. Он пояснил, что Киев «не интересуют рядовые военнослужащие украинской армии». Более того, «киевский режим не интересуют даже рядовые «азовцы». Как сообщил Пушилин, украинскую сторону «интересовали только имена, их интересовал личный самопиар, не более того».
Он подчеркнул, что при обмене пленными с Киевом Россия и республики Донбасса руководствуются тем, чтобы вернуть из украинского плена всех военнослужащих, «невзирая на их звания, невзирая на их погоны», передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность».
Как утверждают западные СМИ, российские и донецко-луганские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов» (запрещен в России), которые должны остаться в Турции. Кроме того, российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен.
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Четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправки на фронт
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.
«Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», – сообщил Турчак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.
«Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», – добавил Турчак.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
По данным Telegram-канала Readovka, ряд других депутатов Госдумы также выразили готовность стать участниками специальной военной операции на Украине. Так, депутат Госдумы, бывший замглавы Минпромторга России Станислав Наумов (ЛДПР, Челябинская область) заявил, что готов отправиться в зону проведения СВО. «Если я нужен МО РФ – я заключу любой контракт, на любых условиях», – приводит канал его слова.
В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков также сообщил, что готов в случае необходимости быть призванным. «Несмотря на то, что мне больше 50 лет, я готов встать в строй. Это долг всех дееспособных мужчин России, которые должны защитить свою Родину и свою семью», – сказал он.
Депутат Госдумы от «Единой России» Юрий Швыткин (Красноярский край) подал заявление на мобилизацию. До политической карьеры он окончил факультет ВДВ Новосибирского высшего военного командного училища, после чего с 1986 года по 1992 год служил в десантной разведроте.
Кроме того, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков сказал, что «мобилизован с самого детства». «Когда я занимался в секции бокса, учился в техникуме, служил в армии, после, в том числе и сегодня, всегда мобилизован», – отметил он, выразив готовность пойти в армию, если призовет страна.
Между тем депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских обратилась к спикеру российского парламента Вячеславу Володину с запросом согласовать ее поездку на Донбасс. Политик заявила о своем желании оказывать психолого-педагогическую помощь образовательным учреждениям в ЛНР и ДНР.
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина из Ростовской области сообщила, что после выступления президента записалась на сестринские курсы. «Я просто не могу оставаться в стороне от того, что происходит и буду стараться всеми силами помочь моей стране!» – заявила она.
Тюменский депутат Госдумы от «Единой России» Николай Брыкин также выразил готовность принять участие в СВО на Украине. «Я всегда готов!» – сказал он.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у депутатов нет никакой брони от мобилизации, и те, кто соответствует ее требованиям, должны будут помочь своим участием в специальной военной операции. Он сообщил, что в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Референдумы о присоединении к России начались в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
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Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в 8.00 (совпадает с мск) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей, передает ТАСС.
Голосование на избирательных участках на территории ЛНР, Запорожья и Херсонской области будет проведено 27 сентября с 08.00 до 16.00. Тогда же начнется подсчет голосов. В ДНР проголосовать на избирательных участках можно будет 27 сентября с 08.00 до 20.00.
Между тем участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.
В ЦИК Херсона заявили, что рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тыс. избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тыс. человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР – по числу лиц, которые могут прийти на референдум. Следить за ходом голосования в Донбассе можно будет по Telegram-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.
Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они «вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?» При этом в ДНР и ЛНР, где с 2020 года статусом государственного обладает только русский язык, бюллетени отпечатаны на русском, а в Запорожской и Херсонской областях вопрос написан на украинском и русском.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Всего для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 в России. ЦИК ЛНР кроме 461 участка в республике открыл 201 участок в РФ. В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами – в России, ЛНР, ДНР и Херсонской области. Жители Херсонской области кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, смогут проголосовать в Крыму, Москве и ряде других российских городов.
Ранее президент Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. Кроме того, глава государства заверил, что Россия сделает все для их безопасного проведения.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, обращаясь к жителям указанных регионов: «Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать».
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Нарышкин рассказал об истерике ЕС и НАТО по поводу референдумов
Начавшиеся на освобожденных территориях и в республиках Донбасса референдумы вызывают «крайне нервную, по сути, истеричную реакцию» в НАТО и ЕС, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Подобное поведение отражается в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об антироссийских санкциях, чьей мишенью станут «все причастные» к референдумам, говорится в публикации на сайте СВР.
Это также демонстрирует отношение правящего класса на Западе к демократии, он, по утверждению Службы, «ненавидит народное волеизъявление».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
«Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх «коллективного Запада», где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения», – отмечается в сообщении.
Неприятие бюрократами в ЕС референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нельзя рассматривать как особый случай, такую же нервную реакцию получало голосование о самоопределении Каталонии в 2017 году.
В 2023 году стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона.
«Тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на «правых и неправых», – говорится в тексте.
К первым относят демократические страны, ранее воспринимавшиеся «светочами свободы», но выродившиеся в «тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова».
К неправым относят государства, в которых живет большая часть населения планеты, на них навешивают ярлыки «авторитарных и тоталитарных режимов».
«При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение», – заключили в СВР.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Пушилин не исключил попытки контрнаступления Украины в ДНР
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На севере ДНР Украина сгруппировала «достаточно серьезные силы», сообщил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «поступают тревожные сигналы», а «ситуация на севере республики крайне сложная». По его словам, «не исключено, что в самое ближайшее время» украинские войска «попытаются ситуацию поменять и перейти в контрнаступление». Глава ДНР заверил, что «союзные силы делают все возможное». «Держу руку на пульсе, там, где это возможно, включаюсь в процесс», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Пушилин, в ДНР «нет никаких иллюзий, что противник циничен, варварскими обстрелами он старается нанести как можно больший урон гражданскому населению». В связи с этим требуется «действовать быстрее, активнее, и одним из таких действий является, конечно же, проведение референдума». По словам Пушилина, жители ДНР долго ждали и мечтали о референдуме, поэтому «принимают решение и как можно быстрее возвращаемся домой» в Россию.
Напомним, по данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела ВСУ погибли шесть человек. Он сообщал, что по центру Донецка велся интенсивный обстрел, есть попадание во вход крытого рынка, а также «прилеты» в районе «Донецк-сити». Пушилин сообщил, что украинские военные обстреливали центр Донецка, предположительно, из французской гаубицы Caesar.
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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Начался референдум по возвращению освобожденных территорий в Россию
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На территории пунктов временного размещения вынужденных переселенцев открылись участки для голосования на референдуме по воссоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщили в избиркоме Камчатского края.
В сообщении говорится, что «открылись четыре избирательных участка», которые «будут работать до 27 сентября». Также специалисты избиркома «будут работать на выездах», передает ТАСС.
На Чукотке избирательные участки откроются 27 сентября в четырех муниципальных районах округа, в настоящий момент проводится выездное голосование.
Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, обращаясь к жителям указанных регионов: «Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать».
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Володин пообещал поддержку выбора соотечественников на референдумах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России и людей, принимающих участие в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
«Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов. Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети», – написал Володин в своем Telegram-канале.
«ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать», – подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.
Володин напомнил, что у жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.
«Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации – мы вас поддержим», – заверил спикер Госдумы.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
В среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.
Новый пакет санкций Европейского союза против России, по данным СМИ, может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.
Между тем, по признанию британских СМИ, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.
Американские СМИ указывали, что для США проблемой стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями. В американском минфине даже создали отдел экономического анализа санкций, который должен снизить их побочные эффекты.
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
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ВЦИОМ: За присоединение к России выступают 97% жителей ДНР и ЛНР
Абсолютное большинство опрошенных жителей Донецкой и Луганской народных республик, готовых принять участие в референдуме, выступают за вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ (по 97%), свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Затруднились дать ответ или не определились с решением по 3% жителей ДНР и ЛНР, уточняется на сайте ВЦИОМ.
«Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей, декларирующие намерение принять участие в голосовании, также поддерживают выход из состава Украины и вхождение областей в состав России в качестве ее субъектов (87% и 89% соответственно). По 2% жителей этих областей выступают против такого решения, каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно)», – говорится в сообщении.
«Большинство опрошенных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей декларируют намерение принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской Народных Республиках – по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской – 69%», – сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Социологический опрос проводился 22 сентября по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке. В исследовании приняли участие жители освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше, в общей сложности 4 тыс. респондентов (по 1 тыс. респондентов в каждом регионе).
Накануне ВЦИОМ сообщил, что абсолютное большинство – 95% – опрошенных на территории России жителей Донецкой и Луганской народных республик, выразивших готовность принять участие в референдумах по вопросу принадлежности ДНР и ЛНР, заявили, что хотели бы присоединения этих территорий к России.
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
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Иностранные наблюдатели прибыли на референдум в Херсонской области
Наблюдатели от США и Франции мониторят ход референдума в Херсонской области, заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«Уже прибыли к нам иностранные наблюдатели, это представители двух стран – Франции и США. Они изъявили желание поехать в отдаленные районы Херсонской области, и мы им предоставили такую возможность. На данный момент они работают с нашими избирателями», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее США пообещали не признавать итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Взрыв прогремел в Мелитополе
В центре Мелитополя произошел взрыв, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Информация уточняется», – приводит текст сообщения ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что «прозвучал одиночный взрыв». По его словам, взрыв был объемный, но причина произошедшего пока неизвестна. В 8.00 в области начинаются подомовые обходы на референдуме, передает РИА «Новости».
Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. На территории России уже открылись участки для голосования для вынужденных переселенцев.
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Названы причины массовой поддержки референдумов в ДНР и ЛНР
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«Все прекрасно понимали, что Россия не может оставить в беде своих людей. Вскоре на освобожденных территориях восстановится мир и эти регионы принесут большую пользу нашей стране», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее ВЦИОМ на основе исследования сообщил, что 97% жителей ЛНР и ДНР поддерживают присоединение к России.
«И в России, и за рубежом, и даже в Киеве понимают, какие настроения царят в Донбассе. Людям просто не оставили выбора – в течение последних восьми лет они испытывали ужасы войны, в которую их погрузил киевский режим. Жители Донбасса потеряли надежду, что это закончится политическим путем. Украина сама насильно выдавливала собственных граждан», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Собеседник подчеркнул, что в таких условиях «Россия не могла отказать в защите русским людям, родственникам и родным». «Западные кураторы прекрасно понимали, то мы не останемся в стороне и будем спасать своих», – добавил он.
По мнению политолога, результаты опроса ВЦИОМ, подтверждающие поддержку референдумов, абсолютно ожидаемые. «Более того, все предыдущие исследования показывали схожие результаты, – напомнил он. – Я убежден, что подавляющее большинство граждан России тоже поддержат возвращение этих регионов в состав Российской Федерации».
При этом в соцсетях иногда можно встретить «нытье» в том духе, что Россия якобы «присоединяет нахлебников», указал Мартынов. «Донбасс – абсолютно самодостаточный регион, – возражает политолог. – Я убежден, как только будет окончательно и бесповоротно определен статус донбасских республик и освобожденных территорий Украины, в регионе установится прочный мир», – уверен эксперт.
«Там будет безопасно жить. Туда вернутся люди, специалисты. Я вас уверяю, они при помощи России быстро восстановят инфраструктуру, предприятия, экономические связи и механизмы. В ближайшей перспективе эти регионы будут приносить пользу нашей большой стране», – заключил Мартынов.
Ранее Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которому абсолютное большинство жителей ЛНР и ДНР выступают за вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Затруднились дать ответ или не определились с решением по 3% жителей ДНР и ЛНР, уточняется на сайте ВЦИОМ.
«Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей, декларирующие намерение принять участие в голосовании, также поддерживают выход из состава Украины и вхождение областей в состав России в качестве ее субъектов (87% и 89% соответственно). По 2% жителей этих областей выступают против такого решения, каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно)», – говорится в сообщении.
«Большинство опрошенных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей декларируют намерение принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской Народных Республиках – по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской – 69%», – сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Социологический опрос проводился 22 сентября по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке. В исследовании приняли участие жители освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше, в общей сложности 4 тыс. респондентов (по 1 тыс. респондентов в каждом регионе).
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу в 8.00 (совпадает с мск) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. Кроме того, участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.
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Депутат Госдумы Хубезов вызвался работать фельдшером на самом опасном участке фронта
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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, изъявивший желание стать добровольцем после объявления частичной мобилизации, заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя».
«А чтобы те, которые пишут, не сомневались и не считали меня малодушным человеком, буду проситься вне всякого сомнения на самый опасный участок фронта и готов работать даже фельдшером, вытаскивая ребят с поля боя», – отметил Хубезов в видеокомментарии, размещенном в его Telegram-канале.
Парламентарий сказал, что сможет работать, если будет необходимо, даже «операционной сестрой», хотя такая специализация, добавил он, «девичья».
Политик пояснил, что сам он является офицером запаса, а его военно-учетная специальность – медицинская служба.
Хубезов также отметил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и коллеги поддержат такое решение.
В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов, решивший отправиться добровольцем на фронт, заявил, что не является профессиональным военным, но не может быть в стороне от граждан, защищающих Родину.
«Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках», – приводятся слова Милонова на сайте ЕР.
Он отметил, что принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт, а также просит определить его должностные обязанности и направить в расположение действующих частей.
«Сегодняшняя война на Украине против России – именно война всего Запада против нас, нашего будущего, против наших детей, приобретает черты народной. Я сам отец шестерых. И я отчетливо понимаю, если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовил им (Донбассу) судьбу своих слуг», – подчеркнул депутат.
На избирательном округе Милонова, по его словам, находится несколько военных частей. Многие офицеры, которых он знает не один год, добровольно ушли на украинский фронт, верно служат стране, выковывают общую победу.
«Знаю многих запасников, которые отложили свои домашние дела и записались добровольцами. Знаю простых людей, которые откликнулись на зов Донбасса и своей Родины – сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами, артиллеристами. А еще, на моем округе, где я начинал свою службу депутатом местного совета, а затем и депутатом законодательного собрания, стоит скромный, но пронзительный памятник – воинам Народного ополчения Ленинграда», – добавил Милонов.
«Уже нахожусь в Донбассе. Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями», – рассказал Милонов РИА «Новости».
Политик также отметил, что расскажет о планах по участию в качестве мобилизованного добровольца в ближайшее время.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Ранее в пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Пушилин проголосовал на референдуме в ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил, что проголосовал на референдуме о вхождении республики в состав России в Макеевке.
«Конечно же, я как один из тех людей, которые не хотят ждать, не хотят откладывать на потом, проголосовал именно сегодня», – заявил Пушилин в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Он пояснил, что проголосовал на выездном участке придомовой территории Макеевки.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пушилин назвал референдум кульминацией непростого пути
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в пятницу в видеообращении назвал референдум о вхождении республики в состав РФ кульминацией непростого пути.
«Это кульминация нашего общего непростого пути», – сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Также глава ДНР поблагодарил всех «за мужество, несокрушимую стойкость и веру в нашу большую Родину». «Голос каждого из вас подтвердит истину: Донбасс – это Россия», – заключил он.
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
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Дончане рассказали об ожиданиях от референдума
Жители Донецка, которые в пятницу приняли участие в референдуме по вопросу присоединения к России, рассказали, чего ждут от итогов голосования.
Пенсионерка Надежда одной из первых пришла на участок, который разместился прямо во дворе ее дома. Она участвовала во всенародном плебисците в 2014 году и еще тогда надеялась, что Донбасс будет в составе России.
«Наконец-то этот день настал, не верится. Я сама русская, у меня все родственники в России живут, поэтому мой выбор понятен всем, думаю. Я ждала этого с 2014 года», – приводит ее слова «Донецкое агентство новостей».
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Накануне голосования Калининский район, в котором живет Надежда, подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Но и это не стало препятствием для участия в референдуме.
«Страшно, конечно, идти после всех этих обстрелов, но проголосовать надо – ради мирного будущего нашего края», – добавила пенсионерка.
О приезде сотрудников комиссии референдума жители узнают из сообщений по громкоговорителю. Некоторые уже оценили преимущества такого голосования. Главный плюс – безопасность.
«Мы уже устали от этого страха, обстрелов. Страшнее всего, что дети гибнут. Поэтому нам нужна помощь и защита в лице России. И она нас спасет», – поделилась переживаниями дончанка Галина.
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.