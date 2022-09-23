В ДНР сообщили почти о четверти проголосовавших избирателях на референдуме

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23 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Когда Европа решится отменить часть санкций

ЕК признала бессмысленность потолка цен на российскую нефть Виталий Невар/ТАСС
После новостей о проведении референдумов и частичной мобилизации в России, Запад, с одной стороны, сразу начал грозить новыми санкциями. Но, с другой стороны, в Европе стали появляться первые звоночки того, что не пора ли остановиться или даже сдать немного назад. ЕК неожиданно признала бессмысленность потолка цен на нефть, а Венгрия предложила отменить санкции против России, чтобы уберечь ЕС от рецессии.  Подробности...
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«Мир может принести только Россия»: Как проходят референдумы о воссоединении

Жители четырех регионов, расположенных от Северского Донца до Днепра, голосуют за Россию Павел Бедняков/РИА Новости
«Локомотив воссоединения с Россией уже запущен и его не остановить. Начался отсчет последних часов до того, как исполнится мечта миллионов людей». Так представители освобожденных территорий характеризуют начало референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. В какой обстановке проходит голосование и какие надежды на него возлагают местные жители? Подробности...
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Как Сталин спасал от распада Советский Союз

Бомба замедленного действия под государственность СССР была заложена Лениным Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Ровно сто лет назад будущий руководитель СССР Иосиф Сталин предложил весьма примечательную идею. Она касалась территориального устройства страны. Если бы планы Сталина тогда были реализованы, возможно, история СССР пошла по совсем иному пути. Однако Ленин выступил резко против сталинских предложений, что в итоге оказалось фатальным для государства.  Подробности...
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Ослабевший Иран проходит испытание на прочность

Гибель 22-летней девушки в полицейском участке буквально взорвала страну Paul Zinken/DPA/Picture
Alliance/Global Look Press
В Иране уже неделю продолжаются протесты оппозиции с жертвами и стрельбой. Это далеко не первая попытка революции, направленной против власти аятолл, но впервые в ее авангарде женщины, которые отказываются носить хиджаб и требуют упразднения шариатской системы права. Однако особенно уязвимой перед «майданом» Исламскую Республику сейчас делает не это.  Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Суверенитет и непрерывность истории – две главные ценности президента Путина

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Даже частичная утрата суверенитета всегда в нашей истории заканчивалась падением страны в пропасть и страшными жертвами, которые приходилось приносить, чтобы выкарабкаться из кризиса. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Запад лишается иллюзий относительно СВО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Выступление Владимира Путина поставило Америку и Европу перед новой реальностью в украинском вопросе. Пока что Запад эту реальность принимать не хочет – но придется. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Москва показала Киеву краешек своей колоды козырей

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Причиной смены стратегии спецоперации стало то ли стремление сделать цену этого конфликта для Запада максимальной, то ли понимание того, что сохранять Украину даже в качестве обезоруженного и нейтрализованного «буфера» недопустимо. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Первое признание новых границ России

Обмен с Медведчуком и «азовцами»

Ложь и правда о мобилизации

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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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В Австралии прошли акции протеста против британской монархии

По всей Австралии, которая входит в состав Британского Содружества и где формально главой государства является король Великобритании, прошли акции протеста против монархии и, как говорят организаторы, расистского колониального империализма. В Мельбурне состоялась самая массовая акция – на улицы вышли тысячи людей
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В Лондоне прошли похороны Елизаветы II

В Лондоне прошли похороны королевы Соединенного Королевства Елизаветы II, умершей 8 сентября в возрасте 96 лет. После государственной панихиды в Вестминстерском аббатстве катафалк направился через центр британской столицы в Виндзорский замок.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    В ДНР сообщили почти о четверти проголосовавших избирателях на референдуме

    23 сентября 2022, 21:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    В первый день референдума в Донецкой народной республике проголосовала почти четверть избирателей, сообщил глава Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

    «Явка сегодня составила 23,64%. Выделились лидеры в сегодняшней гонке: Тельмановский район, город Дебальцево, город Енакиево, город Ждановка и город Шахтерск», – цитирует Высоцкого ТАСС.

    На ваш взгляд

     
    Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?



    Обсуждение:  28 комментариев

    Он добавил, что в цифрах это свыше 370 тыс. человек проголосовавших в республике в первый день референдума.

    Ранее в ЛНР сообщили, что к 20.00 явка на референдуме составила больше 21%.


    Пушилин объяснил «громкие имена» среди переданных Киеву пленных
    		    23 сентября 2022, 03:54
    Фото: denis-pushilin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Киев при обмене пленными не интересуют ни обычные украинские военные, ни даже рядовые члены националистического полка «Азов» (запрещен в России), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Почему со стороны противника только такие громкие имена? Да все просто – киевский режим очень профессионален в пиаре», – сказал Пушилин. Он пояснил, что Киев «не интересуют рядовые военнослужащие украинской армии». Более того, «киевский режим не интересуют даже рядовые «азовцы». Как сообщил Пушилин, украинскую сторону «интересовали только имена, их интересовал личный самопиар, не более того».

    Он подчеркнул, что при обмене пленными с Киевом Россия и республики Донбасса руководствуются тем, чтобы вернуть из украинского плена всех военнослужащих, «невзирая на их звания, невзирая на их погоны», передает ТАСС.

    Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность».

    Как утверждают западные СМИ, российские и донецко-луганские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов» (запрещен в России), которые должны остаться в Турции. Кроме того, российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен.

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    Коментарии (85)
    Четыре депутата Госдумы от «Единой России» попросили отправки на фронт
    		    23 сентября 2022, 09:34
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.

    «Заявления первых четырех депутатов Госдумы от «Единой России» с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», – сообщил Турчак в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол.

    «Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают в Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима. Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами. Что такое борьба за право быть русским», – добавил Турчак.

    На ваш взгляд

     
    Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?


    Обсуждение:  10 комментариев

    По данным Telegram-канала Readovka, ряд других депутатов Госдумы также выразили готовность стать участниками специальной военной операции на Украине. Так, депутат Госдумы, бывший замглавы Минпромторга России Станислав Наумов (ЛДПР, Челябинская область) заявил, что готов отправиться в зону проведения СВО. «Если я нужен МО РФ – я заключу любой контракт, на любых условиях», – приводит канал его слова.

    В свою очередь депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков также сообщил, что готов в случае необходимости быть призванным. «Несмотря на то, что мне больше 50 лет, я готов встать в строй. Это долг всех дееспособных мужчин России, которые должны защитить свою Родину и свою семью», – сказал он.

    Депутат Госдумы от «Единой России» Юрий Швыткин (Красноярский край) подал заявление на мобилизацию. До политической карьеры он окончил факультет ВДВ Новосибирского высшего военного командного училища, после чего с 1986 года по 1992 год служил в десантной разведроте.

    Кроме того, депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков сказал, что «мобилизован с самого детства». «Когда я занимался в секции бокса, учился в техникуме, служил в армии, после, в том числе и сегодня, всегда мобилизован», – отметил он, выразив готовность пойти в армию, если призовет страна.

    Между тем депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских обратилась к спикеру российского парламента Вячеславу Володину с запросом согласовать ее поездку на Донбасс. Политик заявила о своем желании оказывать психолого-педагогическую помощь образовательным учреждениям в ЛНР и ДНР.

    Депутат Госдумы Екатерина Стенякина из Ростовской области сообщила, что после выступления президента записалась на сестринские курсы. «Я просто не могу оставаться в стороне от того, что происходит и буду стараться всеми силами помочь моей стране!» – заявила она.

    Тюменский депутат Госдумы от «Единой России» Николай Брыкин также выразил готовность принять участие в СВО на Украине. «Я всегда готов!» – сказал он.

    Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у депутатов нет никакой брони от мобилизации, и те, кто соответствует ее требованиям, должны будут помочь своим участием в специальной военной операции. Он сообщил, что в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

    В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

    По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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    Коментарии (43)
    Референдумы о присоединении к России начались в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
    		    23 сентября 2022, 08:00
    Фото: РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в 8.00 (совпадает с мск) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

    В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей, передает ТАСС.

    Голосование на избирательных участках на территории ЛНР, Запорожья и Херсонской области будет проведено 27 сентября с 08.00 до 16.00. Тогда же начнется подсчет голосов. В ДНР проголосовать на избирательных участках можно будет 27 сентября с 08.00 до 20.00.

    Между тем участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.

     

    В ЦИК Херсона заявили, что рассчитывают на то, что в голосовании примут участие около 750 тыс. избирателей. В Запорожской области в списки включены 500 тыс. человек. На 1,5 млн избирателей напечатаны бюллетени в ДНР – по числу лиц, которые могут прийти на референдум. Следить за ходом голосования в Донбассе можно будет по Telegram-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.

    Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они «вхождение республики в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ». В Запорожской и Херсонской областях вопрос в бюллетене звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы область вышла из состава Украины, создав независимое государство, и вошла в состав Российской Федерации?» При этом в ДНР и ЛНР, где с 2020 года статусом государственного обладает только русский язык, бюллетени отпечатаны на русском, а в Запорожской и Херсонской областях вопрос написан на украинском и русском.

    На ваш взгляд

     
    Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?



    Обсуждение:  28 комментариев

    Всего для жителей ДНР открыто 450 участков на территории республики и более 200 в России. ЦИК ЛНР кроме 461 участка в республике открыл 201 участок в РФ. В Запорожской области сообщили о формировании 394 избирательных участков на территории области и 102 за ее пределами – в России, ЛНР, ДНР и Херсонской области. Жители Херсонской области кроме своего региона, где создали восемь территориальных и 198 участковых избирательных комиссий, смогут проголосовать в Крыму, Москве и ряде других российских городов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. Кроме того, глава государства заверил, что Россия сделает все для их безопасного проведения.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, обращаясь к жителям указанных регионов: «Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать».

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    Коментарии (14)
    Нарышкин рассказал об истерике ЕС и НАТО по поводу референдумов

    23 сентября 2022, 18:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Начавшиеся на освобожденных территориях и в республиках Донбасса референдумы вызывают «крайне нервную, по сути, истеричную реакцию» в НАТО и ЕС, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    Подобное поведение отражается в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об антироссийских санкциях, чьей мишенью станут «все причастные» к референдумам, говорится в публикации на сайте СВР.

    Это также демонстрирует отношение правящего класса на Западе к демократии, он, по утверждению Службы, «ненавидит народное волеизъявление».

    На ваш взгляд

     
    Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?



    Обсуждение:  28 комментариев

    «Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх «коллективного Запада», где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения», – отмечается в сообщении.

    Неприятие бюрократами в ЕС референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нельзя рассматривать как особый случай, такую же нервную реакцию получало голосование о самоопределении Каталонии в 2017 году.

    В 2023 году стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона.

    «Тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на «правых и неправых», – говорится в тексте.

    К первым относят демократические страны, ранее воспринимавшиеся «светочами свободы», но выродившиеся в «тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова».

    К неправым относят государства, в которых живет большая часть населения планеты, на них навешивают ярлыки «авторитарных и тоталитарных режимов».

    «При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение», – заключили в СВР.

    Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

    Коментарии (9)
    Пушилин не исключил попытки контрнаступления Украины в ДНР
    		    22 сентября 2022, 23:44
    Фото: denis-pushilin.ru
    Текст: Антон Антонов

    На севере ДНР Украина сгруппировала «достаточно серьезные силы», сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Пушилин сказал, что «поступают тревожные сигналы», а «ситуация на севере республики крайне сложная». По его словам, «не исключено, что в самое ближайшее время» украинские войска «попытаются ситуацию поменять и перейти в контрнаступление». Глава ДНР заверил, что «союзные силы делают все возможное». «Держу руку на пульсе, там, где это возможно, включаюсь в процесс», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Пушилин, в ДНР «нет никаких иллюзий, что противник циничен, варварскими обстрелами он старается нанести как можно больший урон гражданскому населению». В связи с этим требуется «действовать быстрее, активнее, и одним из таких действий является, конечно же, проведение референдума». По словам Пушилина, жители ДНР долго ждали и мечтали о референдуме, поэтому «принимают решение и как можно быстрее возвращаемся домой» в Россию.

    Напомним, по данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела ВСУ погибли шесть человек. Он сообщал, что по центру Донецка велся интенсивный обстрел, есть попадание во вход крытого рынка, а также «прилеты» в районе «Донецк-сити». Пушилин сообщил, что украинские военные обстреливали центр Донецка, предположительно, из французской гаубицы Caesar.

    Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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    Коментарии (9)
    Начался референдум по возвращению освобожденных территорий в Россию
    		    23 сентября 2022, 01:30
    Фото: Новости/Первый канал/Rutube
    Текст: Антон Антонов

    На территории пунктов временного размещения вынужденных переселенцев открылись участки для голосования на референдуме по воссоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщили в избиркоме Камчатского края.

    В сообщении говорится, что «открылись четыре избирательных участка», которые «будут работать до 27 сентября». Также специалисты избиркома «будут работать на выездах», передает ТАСС.

    На Чукотке избирательные участки откроются 27 сентября в четырех муниципальных районах округа, в настоящий момент проводится выездное голосование.

    Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, обращаясь к жителям указанных регионов: «Что касается ваших земляков, оказавшихся волею судеб в России, то ЦИК России и наши коллеги в регионах окажут все необходимое содействие, чтобы каждый из них также смог проголосовать».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    Володин пообещал поддержку выбора соотечественников на референдумах

    23 сентября 2022, 08:59

    Текст: Антон Никитин

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз намерен ввести новые санкции против России и людей, принимающих участие в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    «Евросоюз разразился очередными угрозами в адрес нашей страны в связи с проведением референдумов. Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать. Евросоюз восемь лет не замечал геноцида жителей Донбасса, не думал об их безопасности. Поддерживал киевский режим, который ежедневно обстреливал мирных граждан. Гибли старики, женщины, дети», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    «ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать», – подчеркнул председатель нижней палаты российского парламента.

    Володин напомнил, что у жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.

    «Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации – мы вас поддержим», – заверил спикер Госдумы.

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    Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?



    Обсуждение:  28 комментариев

    В среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планов проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Позднее Боррель сообщил, что Европейский союз занят разработкой новых антироссийских санкций, в том числе в отношении отдельных физлиц.

    Новый пакет санкций Европейского союза против России, по данным СМИ, может касаться ограничения цен на нефть, информационных технологий и сферы кибербезопасности.

    Между тем, по признанию британских СМИ, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории.

    Американские СМИ указывали, что для США проблемой стал эффект от антироссийских санкций, потому что ограничения в энергетической сфере бумерангом ударили по Европе, вызвав инфляцию и настолько серьезные перебои с поставками энергоносителей, что Брюссель сейчас пытается хоть как-то справиться с экономическими последствиями. В американском минфине даже создали отдел экономического анализа санкций, который должен снизить их побочные эффекты.

    Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

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    ВЦИОМ: За присоединение к России выступают 97% жителей ДНР и ЛНР

    23 сентября 2022, 11:52

    Текст: Антон Никитин

    Абсолютное большинство опрошенных жителей Донецкой и Луганской народных республик, готовых принять участие в референдуме, выступают за вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ (по 97%), свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Затруднились дать ответ или не определились с решением по 3% жителей ДНР и ЛНР, уточняется на сайте ВЦИОМ.

    «Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей, декларирующие намерение принять участие в голосовании, также поддерживают выход из состава Украины и вхождение областей в состав России в качестве ее субъектов (87% и 89% соответственно). По 2% жителей этих областей выступают против такого решения, каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно)», – говорится в сообщении.

    «Большинство опрошенных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей декларируют намерение принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской Народных Республиках – по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской – 69%», – сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

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    Социологический опрос проводился 22 сентября по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке. В исследовании приняли участие жители освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше, в общей сложности 4 тыс. респондентов (по 1 тыс. респондентов в каждом регионе).

    Накануне ВЦИОМ сообщил, что абсолютное большинство – 95% – опрошенных на территории России жителей Донецкой и Луганской народных республик, выразивших готовность принять участие в референдумах по вопросу принадлежности ДНР и ЛНР, заявили, что хотели бы присоединения этих территорий к России.

    Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

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    Иностранные наблюдатели прибыли на референдум в Херсонской области

    23 сентября 2022, 16:16

    Текст: Вера Басилая

    Наблюдатели от США и Франции мониторят ход референдума в Херсонской области, заявила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

    «Уже прибыли к нам иностранные наблюдатели, это представители двух стран – Франции и США. Они изъявили желание поехать в отдаленные районы Херсонской области, и мы им предоставили такую возможность. На данный момент они работают с нашими избирателями», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

    Ранее США пообещали не признавать итоги референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне.

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    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины.

    Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

    Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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    Взрыв прогремел в Мелитополе

    23 сентября 2022, 07:47

    Текст: Антон Антонов

    В центре Мелитополя произошел взрыв, сообщили в пресс-службе администрации города.

    «Информация уточняется», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что «прозвучал одиночный взрыв». По его словам, взрыв был объемный, но причина произошедшего пока неизвестна. В 8.00 в области начинаются подомовые обходы на референдуме, передает РИА «Новости».

    Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. На территории России уже открылись участки для голосования для вынужденных переселенцев.

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    Названы причины массовой поддержки референдумов в ДНР и ЛНР
    		    23 сентября 2022, 13:54
    Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
    Текст: Анастасия Куликова

    «Все прекрасно понимали, что Россия не может оставить в беде своих людей. Вскоре на освобожденных территориях восстановится мир и эти регионы принесут большую пользу нашей стране», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее ВЦИОМ на основе исследования сообщил, что 97% жителей ЛНР и ДНР поддерживают присоединение к России.

    «И в России, и за рубежом, и даже в Киеве понимают, какие настроения царят в Донбассе. Людям просто не оставили выбора – в течение последних восьми лет они испытывали ужасы войны, в которую их погрузил киевский режим. Жители Донбасса потеряли надежду, что это закончится политическим путем. Украина сама насильно выдавливала собственных граждан», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

    Собеседник подчеркнул, что в таких условиях «Россия не могла отказать в защите русским людям, родственникам и родным». «Западные кураторы прекрасно понимали, то мы не останемся в стороне и будем спасать своих», – добавил он.

    По мнению политолога, результаты опроса ВЦИОМ, подтверждающие поддержку референдумов, абсолютно ожидаемые. «Более того, все предыдущие исследования показывали схожие результаты, – напомнил он. – Я убежден, что подавляющее большинство граждан России тоже поддержат возвращение этих регионов в состав Российской Федерации».

    При этом в соцсетях иногда можно встретить «нытье» в том духе, что Россия якобы «присоединяет нахлебников», указал Мартынов. «Донбасс – абсолютно самодостаточный регион, – возражает политолог. – Я убежден, как только будет окончательно и бесповоротно определен статус донбасских республик и освобожденных территорий Украины, в регионе установится прочный мир», – уверен эксперт.

    «Там будет безопасно жить. Туда вернутся люди, специалисты. Я вас уверяю, они при помощи России быстро восстановят инфраструктуру, предприятия, экономические связи и механизмы. В ближайшей перспективе эти регионы будут приносить пользу нашей большой стране», – заключил Мартынов.

    Ранее Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которому абсолютное большинство жителей ЛНР и ДНР выступают за вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Затруднились дать ответ или не определились с решением по 3% жителей ДНР и ЛНР, уточняется на сайте ВЦИОМ.

    «Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей, декларирующие намерение принять участие в голосовании, также поддерживают выход из состава Украины и вхождение областей в состав России в качестве ее субъектов (87% и 89% соответственно). По 2% жителей этих областей выступают против такого решения, каждый десятый затруднился с ответом или пока не определился (11% и 9% соответственно)», – говорится в сообщении.

    «Большинство опрошенных жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей декларируют намерение принять участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности этих регионов. Максимальная декларируемая явка зафиксирована в Донецкой и Луганской Народных Республиках – по 87%. В Запорожской области показатель составил 80%, в Херсонской – 69%», – сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

    Социологический опрос проводился 22 сентября по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке. В исследовании приняли участие жители освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в возрасте 18 лет и старше, в общей сложности 4 тыс. респондентов (по 1 тыс. респондентов в каждом регионе).

    Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу в 8.00 (совпадает с мск) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

    В интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосовать будут не только на избирательных участках, но и на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. Кроме того, участки для голосования, организованные для беженцев, 23 сентября открылись в ряде городов России.

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    Депутат Госдумы Хубезов вызвался работать фельдшером на самом опасном участке фронта
    		    23 сентября 2022, 12:19
    Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, изъявивший желание стать добровольцем после объявления частичной мобилизации, заявил, что готов проситься на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя».

    «А чтобы те, которые пишут, не сомневались и не считали меня малодушным человеком, буду проситься вне всякого сомнения на самый опасный участок фронта и готов работать даже фельдшером, вытаскивая ребят с поля боя», – отметил Хубезов в видеокомментарии, размещенном в его Telegram-канале.

    Парламентарий сказал, что сможет работать, если будет необходимо, даже «операционной сестрой», хотя такая специализация, добавил он, «девичья».

    Политик пояснил, что сам он является офицером запаса, а его военно-учетная специальность – медицинская служба.

    Хубезов также отметил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и коллеги поддержат такое решение.

     

    В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов, решивший отправиться добровольцем на фронт, заявил, что не является профессиональным военным, но не может быть в стороне от граждан, защищающих Родину.

    «Я не являюсь профессиональным военным или узким специалистом. Но я не могу быть в стороне от тех, кто сегодня является лучшей частью нашего народа, кто громит злобного врага с оружием в руках», – приводятся слова Милонова на сайте ЕР.

    Он отметил, что принял для себя решение о написании заявления на добровольную мобилизацию на фронт, а также просит определить его должностные обязанности и направить в расположение действующих частей.

    «Сегодняшняя война на Украине против России – именно война всего Запада против нас, нашего будущего, против наших детей, приобретает черты народной. Я сам отец шестерых. И я отчетливо понимаю, если мы сейчас не отстоим свою честь, свободу и достоинство, то Запад приготовил им (Донбассу) судьбу своих слуг», – подчеркнул депутат.

    На избирательном округе Милонова, по его словам, находится несколько военных частей. Многие офицеры, которых он знает не один год, добровольно ушли на украинский фронт, верно служат стране, выковывают общую победу.

    «Знаю многих запасников, которые отложили свои домашние дела и записались добровольцами. Знаю простых людей, которые откликнулись на зов Донбасса и своей Родины – сейчас они служат рядовыми стрелками, радистами, артиллеристами. А еще, на моем округе, где я начинал свою службу депутатом местного совета, а затем и депутатом законодательного собрания, стоит скромный, но пронзительный памятник – воинам Народного ополчения Ленинграда», – добавил Милонов.

    «Уже нахожусь в Донбассе. Занимаюсь гуманитарными и общегражданскими вопросами, взаимодействую с местными жителями и властями», – рассказал Милонов РИА «Новости».

    Политик также отметил, что расскажет о планах по участию в качестве мобилизованного добровольца в ближайшее время.

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    Ранее в пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.

    В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

    По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

    За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.

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    Пушилин проголосовал на референдуме в ДНР

    23 сентября 2022, 16:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил, что проголосовал на референдуме о вхождении республики в состав России в Макеевке.

    «Конечно же, я как один из тех людей, которые не хотят ждать, не хотят откладывать на потом, проголосовал именно сегодня», – заявил Пушилин в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Он пояснил, что проголосовал на выездном участке придомовой территории Макеевки.

    Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

    Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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    Пушилин назвал референдум кульминацией непростого пути

    23 сентября 2022, 08:27

    Текст: Антон Никитин

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в пятницу в видеообращении назвал референдум о вхождении республики в состав РФ кульминацией непростого пути.

    «Это кульминация нашего общего непростого пути», – сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

    Также глава ДНР поблагодарил всех «за мужество, несокрушимую стойкость и веру в нашу большую Родину». «Голос каждого из вас подтвердит истину: Донбасс – это Россия», – заключил он.

    Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

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    Дончане рассказали об ожиданиях от референдума

    23 сентября 2022, 10:59

    Текст: Антон Никитин

    Жители Донецка, которые в пятницу приняли участие в референдуме по вопросу присоединения к России, рассказали, чего ждут от итогов голосования.

    Пенсионерка Надежда одной из первых пришла на участок, который разместился прямо во дворе ее дома. Она участвовала во всенародном плебисците в 2014 году и еще тогда надеялась, что Донбасс будет в составе России.

    «Наконец-то этот день настал, не верится. Я сама русская, у меня все родственники в России живут, поэтому мой выбор понятен всем, думаю. Я ждала этого с 2014 года», – приводит ее слова «Донецкое агентство новостей».

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    Накануне голосования Калининский район, в котором живет Надежда, подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Но и это не стало препятствием для участия в референдуме.

    «Страшно, конечно, идти после всех этих обстрелов, но проголосовать надо – ради мирного будущего нашего края», – добавила пенсионерка.

    О приезде сотрудников комиссии референдума жители узнают из сообщений по громкоговорителю. Некоторые уже оценили преимущества такого голосования. Главный плюс – безопасность.

    «Мы уже устали от этого страха, обстрелов. Страшнее всего, что дети гибнут. Поэтому нам нужна помощь и защита в лице России. И она нас спасет», – поделилась переживаниями дончанка Галина.

    Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.

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