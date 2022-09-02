Анонсирован визит Путина на Камчатку

Политолог: Школьникам необходимо рассказывать о героях спецоперации на Украине

«Весь мир и особенно Россия, проходит очень важный этап своей истории, в частности, наша армия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Идея создать музей СВО, которую подержал Владимир Путин, основанный на достоверных документах – это идея, важность которой трудно переоценить», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя открытый урок для школьников, который провел президент России.

Подвиги наших солдат и офицеров, самоотверженная работа волонтеров на освобожденных территориях – это та наша новейшая история, о которой нужно говорить в наших школах, считает политолог, политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов.

«При этом, самим военным, особенно тем, кто задействован в спецоперации, очень важна обратная связь – солидарность общественности, в том числе и школьников. Мы почему-то думаем, что военные обладают другой психологией, нежели гражданские люди. На самом деле, это наши с вами друзья и соседи. Поэтому, военных очень воодушевляет, когда они чувствуют поддержку россиян, особенно, когда это выражается не в цифрах социологии, а, например, в письмах от детей со всей страны», – подчеркнул эксперт.

В четверг президент Владимир Путин в ходе посещения Музейного и театрально-образовательного комплекса в Калининграде провел открытый урок «Разговор о важном», участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Путин поддержал идею о создании сайта-музея спецоперации, который должен содержать экспонаты, достоверность которых будет доказана – так президент России ответил на соответствующее предложение активиста Российского движения школьников, члена детского общественного совета Музея Победы Данилы Скрябина.

Путин напомнил, что миссия России в рамках СВО – прекратить войну, которую Киев вел против Донбасса, а также защитить саму Россию. По словам Путина, на территории Украины создавался антироссийский анклав. Кроме того, глава государства отметил, что жители Донбасса считают себя частью общего с Россией гуманитарного, культурного и языкового пространства.

В ходе разговора со школьниками Путин также затронул проблему ранней профессиональной ориентации. Он заверил, что в стране будет продолжаться работа над тем, чтобы у детей и подростков была возможность узнать больше о разных профессиях. «Ранняя профессиональная ориентация – это одна из целей, к которым мы стремимся. Чем раньше, тем лучше», – цитирует ТАСС главу государства.

«Наше общество слишком долго было инфантильным и патерналистским. Считалось, что ребенка надо ограждать от ответственности, от умения брать не себя принятие сложных решение, от серьезного отношения к интересам своей страны, – говорит по этому поводу Асафов. – Бытуют стереотипы, что современных детей следует подольше оберегать от трудового опыта, от знакомства с социальными проблемами. Это поколенческие заблуждения, возможно, родом из 90-х, поскольку нынешним родителям пришлось в те годы очень непросто».

«В этом смысле расширение системы ранней профессиональной ориентации для детей означает, что сейчас мы вынуждены проходить эпоху «принудительного взросления» общества. Это необходимо», – указал аналитик.

«Сейчас наше государство развивается и исправляет многие прежние недоработки – скажем, из юридических норм недавно наконец исключили термин «образовательная услуга» применительно к школам. Учителям вернули статус наставника, который воспитывает в детях патриотизм, начиная с раннего школьного возраста. Это сделает в итоге самих школьников более сознательными и ответственными, а ведь именно из них сформируется общество будущего», – сказал политолог, политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов.

«Как известно, самое лучшее обучение происходит на примерах предков, – какими героями были наши отцы, матери, деды и прадеды. Причем речь не только о военном, но и о трудовом героизме. Теперь подростки будут изучать и неискаженную историю нашего государства, и традиции предыдущих поколений россиян. Все это вместе создаст общий базис, позволяющий строить общество будущего, в котором у подавляющего большинства людей будет одинаковая ценностная картина», – рассчитывает Асафов.

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