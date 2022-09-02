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Песков ответил на вопрос о планах Путина заводить личные аккаунты в соцсетях
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Президент Владимир Путин не планирует заводить личные аккаунты в социальных сетях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
У него поинтересовались, не планирует ли глава государства последовать примеру Сильвио Берлускони, который завел себе аккаунт в TikTok, и расширить свое присутствие в соцсетях.
«Нет, не планирует», – приводит слова Пескова ТАСС.
В своем первом ролике в соцсети TikTok 85-летний лидер партии «Вперед, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони рассказал, что завидует молодым.
Путин: Школьники Украины считали Крымский мост фейком
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Учащиеся школ, находящихся на освобожденных территориях Украины, считали, что Крымский мост – это фейк, а также не знали о совместной истории Украины и России, заявил президент России Владимир Путин в четверг на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк. Они вообще даже не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства – Советского Союза. Они просто этого не знают. Им так все преподавали», – сказал Путин, передает ТАСС.
«И не только дети, даже взрослые, многие, судя по всему, не знают, что у Украины не было никогда своей государственности до образования Советского Союза. Не было такой государственности. После революции 1917 года там всякие квазигосударственные образования создавались. А потом, при формировании Советского Союза возникла и Украина. Никто этого же там не знает», – заявил президент.
Также российский лидер подчеркнул, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.
Напомним, президент России прибыл 1 сентября в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
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Путин прибыл в Калининград
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Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где он проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
«Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посетит филиал Нахимовского военно-морского училища», – говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что в рамках рабочей поездки глава Российского государства посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс, где проведет открытый урок «Разговор о важном», участниками которого станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.
Также в режиме видеоконференции Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон примут участие в торжественной церемонии открытия в Таджикистане пяти общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
Затем состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.
Путин поручил Минтрансу направить свободные паромы из Черного моря в Калининград
Российские власти будут стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобны и экономически целесообразны, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
«Год мы начинали с двумя паромами на линии между Балтийском [в Калининградской области] и Усть-Лугой [в Ленинградской области], сейчас восемь судов ходит на линии. Но у нас уже образовались очереди на эти паромы, и поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Минтрансу. Есть свободные мощности, в том числе в Черном море, на других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы», – приводит ТАСС слова Алиханова на встрече с главой государства.
«Будем стремиться к тому и сделаем это, чтобы было удобно и экономически целесообразно», – прокомментировал президент предложение Алиханова.
Литва в июне прекратила пропуск грузов, включенных в санкционные списки ЕС, которые следовали с основной территории России в Калининградскую область грузовым автотранспортом и по железной дороге. Российские власти назвали эти ограничения незаконными. В июле Еврокомиссия дала разъяснения и указала, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область не должен попадать под ограничения при условии контроля за ним при перевозке. При этом ограничения на автомобильный транзит в регион через Литву сохраняются. Первый после отмены ограничений железнодорожный состав с цементом прибыл в Калининград 26 июля.
До этого Росморречфлот зарегистрировал новую морскую линию Усть-Луга – Калининград, до этого паромы ходили только до Балтийска.
Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха
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Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене, заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«У нас страна развивается, развивается активно. У нас, как и во всем мире, происходит много таких событий, которые требуют внимательного отношения и анализа, с тем чтобы мы действовали, с одной стороны, решительно, с другой – аккуратно, и каждый наш шаг был направлен на укрепление нашей страны изнутри и на укрепление ее позиций в мире», – сказал Путин, отметив, что «непросто все это происходит», сообщает ТАСС.
Также он напомнил детям, что «от успеха каждого зависит успех страны в целом. Помните шутку: «Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу». Он сказал, что в этой шутке есть серьезная составляющая. Он добавил, что человек, занимаясь спортом, становится энергичным и эффективным – это помогает добиваться успеха. А успех каждого способствует развитию страны в целом, сказал президент.
Ранее Путин отметил, что в Таджикистане растет интерес к обучению на русском языке.
Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Эссене заявил, что считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», – приводит ТАСС слова Шольца.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране необходимо продолжать диалог с Россией наряду с участием в западных союзах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона пацанами, которые используют свои переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для пиара.
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Путин поделился воспоминаниями о разговоре с опытным советским разведчиком-нелегалом
Президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» рассказал школьникам о случае во время его работы в органах безопасности и разведке.
«Когда я работал в органах безопасности и советской внешней разведке, у нас в соседнем кабинете работал человек, мы звали его Сан Саныч. Он 25 лет отработал в качестве разведчика-нелегала. Я его как-то спросил, не обидно ли ему сидеть со мной рядом: я такой молодой, а он с таким опытом. Он посмотрел и говорит: «Мне в свое время Родина доверила то, что не доверила другим. Я чувствовал свою востребованность. Я не жду от Родины благодарности, я благодарен ей за то, что она дала мне возможность так работать и быть востребованным, реализоваться», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее Путин шуткой объяснил школьникам о важности достижения успеха.
Путин: Зарубежные партнеры России хотят продолжать сотрудничество в космосе
Без России трудно развивать научные проекты, но мы должны сами развивать внутри страны ключевые направления, быть не догоняющими, а лидерами, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы можем сделать не хуже, мы должны быть лидерами по ключевым направлениям. Мы должны иметь в руках так называемые ключи к определенным направлениям научной деятельности», – сказал Путин.
По его словам, мировая наука и технологии не могут развиваться без России. «Что касается того, что кто-то кого-то «отрезал» от чего-то, это сложно в современном мире сделать, в мире распространения информации, в том числе научной информации, интернета и так далее. Как это можно себе представить? Невозможно практически. Некоторые направления деятельности в сфере науки, техники без России очень трудно развивать вообще. В физике, например, там есть крупные международные проекты с европейскими партнерами, где у нас 70 с лишним процентов участия <…> Скажем, в космосе, несмотря на все сложности, партнеры наши объявляют о том, что они хотят продолжать сотрудничество», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, американцы могут доставлять грузы и людей в космос, но дороже, что невыгодно Западу.
Ранее Путин заявил, что Россия активно развивается, нужно действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене.
Путин удаленно принял участие в открытии русскоязычных школ в Таджикистане
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном открытии общеобразовательных школ с обучением на русском языке в Таджикистане, он присоединился к церемонии по видеосвязи.
Президент находится с поездкой в Калининградской области, он подключился к церемонии по видеосвязи, в ней также участвует президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.
Школы с преподаванием на русском открывают в Бохтаре, Душанбе, Кулябе, Турсунзаде и Худжанде. В них планируется проводить адаптированную для Таджикистана специальную программу. Преподавать там будут российские учителя.
Школы названы в честь русских ученых и деятелей культуры. В Душанбе по предложению российской стороны учебное заведение названо в честь первого космонавта Юрия Гагарина, школу в Бохтаре назвали в честь Михаила Ломоносова, худжандская названа именем писателя Антона Чехова.
Школа в Турсунзаде носит имя химика Дмитрия Менделеева, учебное заведение в Кулябе – имя основоположника научной педагогики и народной школы в России Константина Ушинского.
Правительства России и Таджикистана в 2019 году подписали соглашение о строительстве и оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах страны с обучением на русском языке. Российская сторона выделила на этот проект порядка 150 млн долларов.
Путин спел гимн России вместе со школьниками
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Президент России Владимир Путин по окончании открытого урока «Разговор о важном» пообщался в неформальной обстановке с его участниками, вместе с ребятами он спел гимн России и раздал несколько десятков автографов.
Школьники обступили главу государства и вместе хором спели несколько куплетов из российского гимна. Путин пел вместе с детьми, затем воскликнул «Здорово!» и зааплодировал собравшимся ребятам, сообщает ТАСС.
Дети рассказывали главе государства, чем живут за пределами школы. К примеру, одна из участниц встречи рассказала, что занимается игрой на контрабасе.
Беседа переросла в импровизированную автограф-сессию. Дети просили Путина оставить свой автограф не только себя на память, но и на память для своих родных и близких. Одна из участниц встречи рассказала, что она выходец из Луганской Народной Республики, из города Брянка.
Ребята протягивали президенту руки для рукопожатия. Одна из участниц встречи предложила Путину молодежный вариант. «Знаете, все просят пожать вас руку, а я хочу попросить вас дать пять», – сказала она. Путин рассмеялся и хлопнул по поднятой вверх ладони девушки.
Ранее Путин заявил, что Общероссийское движение детей и молодежи должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине.
Путин: Нужно привлекать профессионалов для формирования у молодежи настоящих ценностей
Общероссийское движение детей и молодежи должно привлекать в свои ряды профессионалов, которые смогут донести до молодого поколения настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации.
«Это должны быть люди, увлеченные своим делом, способные повести за собой и стать для детей интереснее, чем огромный поток информации современного мира. Нужны те, кто сумеет помочь [детям] разобраться в этих информационных потоках, отсечь все ложное, показное, и наоборот, должным образом, красиво и талантливо преподнести настоящие ценности, такие как семья, дружба, любовь к Родине, ценности самореализации и развития, деятельного участия в жизни всего общества, всей страны», – цитирует ТАСС Путина.
По словам президента, в новое движение важно привлечь тех людей, «которые могут стать для детей и подростков настоящими старшими товарищами, проводниками во взрослый мир». Путин отметил, что в ближайшее время потребуется в этой связи значительное количество профессионалов и увеличение числа людей, которые работают по этому направлению.
В движение, продолжил он, «должны приходить люди, которые горят желанием работать с детьми, заниматься их развитием и воспитанием, понимают значимость этой работы и отдают себе отчет в том, какая ответственность на них лежит».
Без такой работы, без заботы о базовых жизненных установках молодежи, по мнению Путина, трудно обеспечить преемственность развития России. «Передавать детям только знания недостаточно, не менее важно научить их, как ими пользоваться, во имя чего жить и трудиться», – резюмировал российский лидер.
Ранее Путин поддержал участие школьников Донбасса в общероссийском движении детей и молодежи.
Напомним, Путин прибыл в Калининград, где провел первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.
Сенатор: Путин задал формат «Разговора о важном» со школьниками
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Владимир Путин задает тренд общения с молодежью для всех топ-чиновников. Встречи-дискуссии, аналогичные той, что провел президент в Калининграде, должны теперь проходить в российских школах. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. В четверг российский лидер встретился в неформальной обстановке с молодыми участниками открытого урока «Разговор о важном» и провел заседание наблюдательного совета
Общероссийского движения детей и молодежи.
«Президент продолжает лично общаться с молодежью. С политической точки зрения тоже важно, что глава государства уделяет этому общению такое внимание, поскольку молодежь – это будущее нашей страны. В выступлениях Путина один из главных тезисов следующий – молодежь способна построить современную, динамично развивающуюся Россию. При этом молодежь опирается на серьезные традиции, то есть обеспечивает преемственность», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«На встречах, подобным тем, что прошла в Калининграде, президент не только выражает поддержку новому движению школьников, но и личным примером дает установку всем уровням власти – надо выстраивать коммуникацию с молодежью. Чиновники не просто на словах должны приветствовать принципы нового молодежного движения, но и сами регулярно контактировать с молодежью», – добавил сенатор.
Что касается конкретного формата «Разговора о важном», то именно так должны проходить встречи-дискуссии еженедельно во всех российских школах, убежден собеседник.
Ключевой в речи Путина стала также его оценка задачи государства быть коллективным наставником и направлять энергию молодежи, считает Долгов. «Принципы нового движения – это добровольность и развитие с опорой на лучшие педагогические практики. Приоритеты движения сформулирует сама молодежь, но при поддержке наставников и государства – такой сплав должен обеспечить успех», – заявил сенатор, добавив, что и сам готов стать наставником в одном из подобных молодежных проектов.
«Президент также надеется, что новое движение не ограничится мегаполисами, что ее отделения откроются в малых городах, в небольших населенных пунктах – по всей стране. В России на сегодня уже налажена система самореализации детей и молодежи. Создано огромное пространство возможностей, которое предоставляют не только конкурс «Большая перемена», но и «Пушкинская карта», образовательный центр «Сириус» и другие проекты платформы «Россия – страна возможностей», – перечислил Долгов.
«Многие парни и девушки уже получили шанс для самореализации именно благодаря участию в этих конкурсах. Система самореализации продолжает формироваться. Новое движение, которое создается сейчас на наших глазах, – еще один важный элемент в этой системе», – подытожил сенатор.
В четверг президент Владимир Путин провел в Калининграде первое очное заседание наблюдательного совета нового Общероссийского движения детей и молодежи. Также с его участием состоялся открытый урок «Разговоры о важном» с участием школьников из России, Донецкой и Луганской народных республик, освобожденных территорий Украины.
Путин: Новое движение детей и молодежи России должно быть добровольным
Новое российское движение детей и молодежи не должно стать привилегией для жителей городов, в нем не должно быть «обязаловки», заявил президент России Владимир Путин.
«Новое движение должно все-таки присутствовать везде, где растут дети - в небольших поселках, на селе и в самых отдаленных наших территориях», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, ключевым принципом движения должно стать добровольное участие. Президент заявил, что дети должны присоединяться к движению, потому что им там интересно, а не потому, что кто-то предложил.
Напомним, Путин прибыл в Калининград, где провел первое очное заседание членов наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи под председательством президента Российской Федерации.
Путин поддержал идею о создании сайта-музея спецоперации
Цифровой музей о специальной военной операции на Украине должен содержать экспонаты, достоверность которых будет доказана, сказал президент России Владимир Путин в ответ на предложение активиста Российского движения школьников, члена детского общественного совета Музея Победы Данилы Скрябина.
«Я попрошу коллег продумать это. Самое главное, чтобы была подтверждена достоверность этих материалов. Вещи подобного рода должны основываться на достоверной информации, на каких-то материальных предметах, которые подтверждают ход событий, которые состоялись в прошлом», – сказал Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном», участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта, сообщает РАПСИ.
При этом глава государства отметил, что создание подобного музея является важным делом.
Скрябин предложил создать сайт с электронными экспонатами и выставками о специальной военной операции. «Нам очень хотелось бы получить поддержку Минпросвещения в техническом вопросе и в вопросе получения электронных видов этих экспонатов, воспоминаний участников специальной военной операции, жителей и детей, которые прожили все это», – сказал школьник.
Политолог: Школьникам необходимо рассказывать о героях спецоперации на Украине
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«Весь мир и особенно Россия, проходит очень важный этап своей истории, в частности, наша армия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Идея создать музей СВО, которую подержал Владимир Путин, основанный на достоверных документах – это идея, важность которой трудно переоценить», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя открытый урок для школьников, который провел президент России.
Подвиги наших солдат и офицеров, самоотверженная работа волонтеров на освобожденных территориях – это та наша новейшая история, о которой нужно говорить в наших школах, считает политолог, политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов.
«При этом, самим военным, особенно тем, кто задействован в спецоперации, очень важна обратная связь – солидарность общественности, в том числе и школьников. Мы почему-то думаем, что военные обладают другой психологией, нежели гражданские люди. На самом деле, это наши с вами друзья и соседи. Поэтому, военных очень воодушевляет, когда они чувствуют поддержку россиян, особенно, когда это выражается не в цифрах социологии, а, например, в письмах от детей со всей страны», – подчеркнул эксперт.
В четверг президент Владимир Путин в ходе посещения Музейного и театрально-образовательного комплекса в Калининграде провел открытый урок «Разговор о важном», участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Путин поддержал идею о создании сайта-музея спецоперации, который должен содержать экспонаты, достоверность которых будет доказана – так президент России ответил на соответствующее предложение активиста Российского движения школьников, члена детского общественного совета Музея Победы Данилы Скрябина.
Путин напомнил, что миссия России в рамках СВО – прекратить войну, которую Киев вел против Донбасса, а также защитить саму Россию. По словам Путина, на территории Украины создавался антироссийский анклав. Кроме того, глава государства отметил, что жители Донбасса считают себя частью общего с Россией гуманитарного, культурного и языкового пространства.
В ходе разговора со школьниками Путин также затронул проблему ранней профессиональной ориентации. Он заверил, что в стране будет продолжаться работа над тем, чтобы у детей и подростков была возможность узнать больше о разных профессиях. «Ранняя профессиональная ориентация – это одна из целей, к которым мы стремимся. Чем раньше, тем лучше», – цитирует ТАСС главу государства.
«Наше общество слишком долго было инфантильным и патерналистским. Считалось, что ребенка надо ограждать от ответственности, от умения брать не себя принятие сложных решение, от серьезного отношения к интересам своей страны, – говорит по этому поводу Асафов. – Бытуют стереотипы, что современных детей следует подольше оберегать от трудового опыта, от знакомства с социальными проблемами. Это поколенческие заблуждения, возможно, родом из 90-х, поскольку нынешним родителям пришлось в те годы очень непросто».
«В этом смысле расширение системы ранней профессиональной ориентации для детей означает, что сейчас мы вынуждены проходить эпоху «принудительного взросления» общества. Это необходимо», – указал аналитик.
«Сейчас наше государство развивается и исправляет многие прежние недоработки – скажем, из юридических норм недавно наконец исключили термин «образовательная услуга» применительно к школам. Учителям вернули статус наставника, который воспитывает в детях патриотизм, начиная с раннего школьного возраста. Это сделает в итоге самих школьников более сознательными и ответственными, а ведь именно из них сформируется общество будущего», – сказал политолог, политический обозреватель радио «Говорит Москва» Александр Асафов.
«Как известно, самое лучшее обучение происходит на примерах предков, – какими героями были наши отцы, матери, деды и прадеды. Причем речь не только о военном, но и о трудовом героизме. Теперь подростки будут изучать и неискаженную историю нашего государства, и традиции предыдущих поколений россиян. Все это вместе создаст общий базис, позволяющий строить общество будущего, в котором у подавляющего большинства людей будет одинаковая ценностная картина», – рассчитывает Асафов.
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Путин согласился с идеей создания всероссийского детского центра в Калининградской области
Президент Владимир Путин поддержал предложение школьника из Калининграда Даниила Евдокимова о создании в городе всероссийского детского центра, похожего на «Артек».
«Идея хорошая, сразу скажу <...> Создать нечто подобное «Артеку», «Океану» или «Орленку», конечно, это очень востребовано в таком регионе, как Калининград», – цитирует главу государства ТАСС.
Он отметил, что первоначально нужно завершить строительство культурно-образовательного центра, где можно будет проводить мероприятия. Такие мероприятия, как фестиваль «Шум», упомянутый школьником, носят разовый характер.
«Калининградская область – это регион с мягким климатом, благоприятным. Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная и география должна расширяться: «Океан» – на Дальнем Востоке, «Артек» и «Орленок» – это на Черном море и здесь на Балтике такое учреждение было бы востребовано», – сказал Путин.
Он пообещал подумать над реализацией проекта, и сказал, что поручит правительству проработать вопрос.
«К сожалению, там бюджетные правила такие, что своевременно надо делать, то есть, если сейчас начинать об этом думать, то можно будет закладывать на будущие года эти расходы. Мы обязательно подумаем над этим. Идея хорошая, и место хорошее для этого», – подвел итог президент.