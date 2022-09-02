В ЦБ оценили риски хранения накоплений в альтернативных валютах

Уровень геополитических рисков для валют дружественных стран невысок, заявил первый зампред ЦБ, куратор банковского надзора Дмитрий Тулин. При этом выстраивание международных расчетов с использованием альтернативных валют требует индивидуального подхода, отметил он.

«Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо. Поэтому использовать в расчетах валюты стран, не поддерживающих санкции против России, все же намного безопаснее», – сказал Тулин РБК.

«А вот с длительным хранением накоплений в альтернативных валютах могут быть нюансы. Национальные валюты отдельных стран значительно различаются между собой по уровню ликвидности, волатильности валютного курса и возможности их использования на товарных и финансовых рынках. Поэтому выстраивание международных расчетов с использованием альтернативных валют требует индивидуального подхода в зависимости от конкретной страны и конкретной валюты», – подчеркнул первый зампред ЦБ.

В случае с банками, по словам Тулина, рыночный риск по операциям в любой валюте закрывается, если активы и обязательства банков в каждой отдельной валюте сбалансированы (то есть если, например, кредиты и депозиты банка в конкретной валюте примерно соответствуют друг другу).

На фоне девалютизации в России стали пользоваться большей популярностью альтернативные валюты из дружественных стран. Объем торгов рубля с юанем уже периодически опережает объем торгов с евро, а в августе даже превышал объем торгов с долларом. Мосбиржа тем временем запустила торги армянским драмом и южноафриканским рэндом, готовится к торгам узбекским сумом и другими валютами. Но, в отличие от юаня, большой популярностью они пока не пользуются.

В июле, по данным системы обмена платежной информацией SWIFT, Россия заняла третье место среди стран, использующих китайский юань в международных платежах, увеличив свою долю на мировом валютном рынке в 6,3 раза всего за три месяца.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, когда юань займет место доллара и евро в России.