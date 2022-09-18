ВКС России под Краматорском уничтожили гаубицу М777, радиолокатор С-300 и РЛС

ВКС России в районе Краматорска уничтожили американскую гаубицу М777 калибра 155 мм, радиолокатор С-300 и радиолокационную станцию ПВО в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«Высокоточными ударами ВКС России в районе Краматорска уничтожена гаубица калибра 155 мм М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Двуречье, а также радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки Донецкой Народной Республики», – передает Telegram-канал ведомства сообщение Минобороны о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

По данным МО, авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки около 180 целей ВСУ, в том числе пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в Николаевской области.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск Донецкой Народной Республики. Также поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах, в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании «Академия» и нацформирования «Кракен» в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики», – сообщили в Минобороны.

Там добавили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малиевка, Ягодное Харьковской области, Лебедевка Луганской Народной Республики, Токмак, Червоноармейское Запорожской области, Владимировка, Антоновка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в воздухе уничтожены восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области и города Херсон», – заявили в ведомстве.

«В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более 7,5 тыс. снарядов к западным артиллерийским системам», – добавили там. Также уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Долинка в Запорожской области.

Сообщается также, что четыре бригады ВСУ потеряли за сутки около 200 военнослужащих в ДНР.

«ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносили массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ. В районе населенного пункта Кирово Запорожской области сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до ста украинских военнослужащих, а также более десяти единиц военной техники», – заявили в ведомстве.

Кроме того, противник потерял более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники в результате ударов российской армии по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Артемовск и Зайцево в ДНР.

Также, один из батальонов украинского националистического формирования «Айдар» 53-й механизированной бригады ВСУ лишился более половины личного состава в результате боевых действий.

«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр Донецкой Народной Республики», – сообщили в Минобороны.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.