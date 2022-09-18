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Трамп предупредил немцев о «потере страны» без российского газа
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Из-за сокращения поставок российского газа жители Германии могут «остаться без страны», заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что предупреждал о такой угрозе Ангелу Меркель, когда та была канцлером.
«Я отправил ей (белый) флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?». Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
Он заявил, что немцы смеялись в ответ, но «больше они не смеются». «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», – сказал он.
Трамп считает, что Демократическая партия США является распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. Трамп добавил, что за время нахождения администрации демократов у власти США превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку», который просит энергию, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
Высвобождение стратегического нефтяного запаса США президентом страны Джо Байденом направлено лишь на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после этого срока цены на бензин вырастут как минимум вдвое, сказал Трамп. Он подчеркнул, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования «на случай войны, а не для снижения цен перед выборами».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Минфин США раскрыл величину принадлежащего России госдолга Штатов
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Объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в июле практически не изменился по сравнению с июнем, увеличившись на 2 млн долларов, до 2,007 млрд долларов, следует из документов Минфина США.
В феврале объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов оценивался в 3,753 млрд долларов, в марте и апреле – в 2,003 млрд долларов, а в мае – в 2,004 млрд долларов, передает ТАСС.
В июле на долгосрочные американские долговые облигации в российских вложениях пришлось 5 млн долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне), на краткосрочные – 2,002 млрд долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне).
Крупнейшим держателем государственных долговых обязательств Соединенных Штатов осталась Япония (приблизительно 1,23 трлн долларов). Второе место с 970 млрд долларов занял Китай. На третьем – Великобритания с 634,6 млрд долларов.
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.
Напомним, в августе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил коллег из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о возможности дефолта Соединенных Штатов по погашению государственных долговых обязательств. Он подчеркнул, что в этом случае активы любого государства в долларах США и евро будут украдены.
В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.
По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.
Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.
В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.
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Песков ответил на слова Байдена о «применении» ядерного оружия
Вопрос использования ядерного оружия прописан в ядерной доктрине России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности использования такого вооружения.
«Читайте доктрину. Там все написано», – сказал Песков РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
До этого в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
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Соединенные Штаты ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
«Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.
«Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – заявил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.
«И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Французов обеспокоила новость о планах строительства «Силы Сибири – 2»
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Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о планах по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» через Монголию в Китай.
«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго – от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено – вечным поражением», – передает слова одного из комментаторов РИА «Новости».
Кто-то отметил, что строительство станет сигналом об экономической смерти Европы, отметив губительную роль США в этой ситуации.
«Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь – рогоносец истории», – отметил еще один читатель.
«Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени!.. Втянули нас в конфликт, который нас не касается. А теперь ЕС, частью которого Украина не является, навсегда потеряет российский газ, который как раз подходил нам стопроцентно и был частью нашей жизни...» – возмутился пользователь.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Британцы резко отреагировали на слова Байдена в адрес Путина
Читатели британской Daily Mail оценили высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина о применении ядерного оружия на Украине.
«Путин хохочет до полусмерти...» – цитирует комментатора РИА «Новости».
«Байден и дипломатия не идут вместе. Какой ужасный руководитель», – написал другой читатель.
«Маразматик Байден очень хочет ядерной войны в Европе», – добавил еще один пользователь.
«Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. На самом деле ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – указал один из читателей.
«Байден, который убежал из Афганистана, поджав хвост, и который сейчас угрожает, смехотворен», – заключили комментаторы.
Напомним, Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия в случае применения химического или тактического ядерного вооружения на Украине.
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Власти Германии собрались национализировать три крупные газовые компании
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Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH), сообщили источники Bloomberg.
«Германия находится на поздней стадии переговоров о приобретении Uniper SE и двух других крупных импортеров газа в качестве исторического шага, который позволит избежать коллапса энергетического рынка страны», – приводит сообщение американского агентства РИА «Новости».
По данным Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Ранее власти ФРГ решили взять Gazprom Germania GmbH под долгосрочное управление, переименовав немецкое подразделение Газпрома в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).
Эксперт: Власти Германии фактически отняли актив Роснефти
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«Германия пытается убедить нас в том, что формально она не национализирует активы «Роснефти». Но фактически нашу собственность вновь просто отобрали. При этом они пока не представляют, чем можно загрузить отобранные НПЗ», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее немецкое правительство передало под управление своего регулятора «дочку» «Роснефти».
«Немцы заявляют, что взяли в доверительное управление «дочку» «Роснефти». Но это, конечно, бред, поскольку наша компания согласия на это не давала. По сути, у России снова отнимают заграничные активы, позабыв про всякие приличия и права собственности», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Стоит напомнить, что Европа все время громогласно заявляла: государство не должно вмешиваться в экономику, а контроль отдан «невидимой руке рынка». Сейчас же мы видим повсеместную национализацию, ручное управление в разных отраслях и тотальное вмешательство государства в экономику», – сказал собеседник.
«Германия объясняет свое решение опасениями за то, что после введения запрета на импорт российской нефти, «Роснефть» просто откажется закупать альтернативное сырье и остановит НПЗ. Это, в свою очередь, усугубит топливный кризис в Европе и повысит цены», – пояснил эксперт.
По словам Юшкова, сейчас Берлин попытается найти неких альтернативных поставщиков. «Это большая проблема – чем загрузить украденные НПЗ. Германия, вероятно, поищет какие-то похожие на российский сорта нефти. Не исключаю, что встанет вопрос о необходимости смешивать различные сорта, чтобы получить среднесернистую тяжелую нефть Urals», – рассуждает он.
«Конечно, для «Роснефти» это потери, поскольку они покупали эти активы по рыночным ценам. В Германии сейчас идет речь о том, что нашу компанию пока не лишают права собственности. Но фактически это национализация, потому что забрали самое главное – оперативный контроль над собственным предприятием. По всей видимости, они вскоре запретят выплачивать и дивиденды», – предположил собеседник.
«Немцы также утверждают, что через полгода закончится период временного доверительного управления, после этого поменяется право собственности, а «Роснефти» выплатят компенсацию. Но лично я сомневаюсь, что мы получим какую-то вменяемую сумму. Скорее всего, скажут, что деньги ушли на помощь Украине или что-то в этом роде», – заключил Юшков.
Ранее минэкономики ФРГ сообщили, что правительство передало под доверительное управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH
В министерстве добавили, что правительство пошло на такой шаг для обеспечения деятельности трех нефтеперерабатывающих заводов – в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-ан-дер-Донау.
Ранее сообщалось, что Германия находится на поздней стадии переговоров о национализации газовых компаний Uniper, VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH).
По данным источников Bloomberg, прекращение поставок газа по «Северному потоку» приносит немецким компаниям огромные убытки, так как вынуждает их закупать голубое топливо у других поставщиков по повышенной цене. Bloomberg отмечает, что Uniper теряет до 100 млн евро в день, а VNG ожидает в 2022 году убытков в 1 млрд евро. «Все очень сложно, мы очень тщательно все прорабатываем», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Немецкие компании ранее обращались к правительству Германии за финансовой помощью. Uniper запрашивала 9 млрд евро еще в июле, а VNG подала обращение за помощью на прошлой неделе.
Securing Energy for Europe – переименованная структура Газпрома Gazprom Germania, взятая под временный контроль правительством ФРГ 4 апреля.
Uniper – немецкая энергетическая компания. Основная деятельность – производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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США потребовали от России немедленно принять предложение по обмену заключенными
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США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это сегодня же, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что американские власти продолжат добавиться соглашения с РФ, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который, по утверждению СМИ, посетил Москву и провел здесь ряд встреч, не был ни на каких переговорах в Кремле.
10 августа отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон сообщил, что США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два».
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
Новак: Газопровод «Сила Сибири – 2» заменит России «Северный поток – 2»
Газопровод «Сила Сибири – 2» может стать фактической заменой для России газопровода «Северный поток – 2», заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Ну фактически – да», – сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, может ли газопровод «Сила Сибири – 2» стать заменой «Северного потока – 2», передает ТАСС.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
Кадыров отреагировал на введение санкций США против своих детей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Минфина США о введении санкций в отношении членов своей семьи и призвал власти Соединенных Штатов ввести рестрикции в отношении всех 14 своих детей, младшим из которых по пять лет.
«В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе, но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки. Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Объяснить упертое желание Минфина США блокировать у меня то, чего нет и в помине, можно только отсутствием морали и логики в руководстве Штатов. Или желанием насолить всем, кто противостоит западной идеологии и планам», – отметил Кадыров.
«С подачи Штатов в Чеченскую Республику когда-то хлынули террористы из более чем 50 стран мира. Но стратегия развала российского суверенитета через терроризм на Северном Кавказе провалилась. Мы уничтожили этих шайтанов. А от американского плана по развалу не оставили и мышиного писка», – подчеркнул глава республики.
«Теперь с небольшими правками сценарий повторяется на Украине, и американцы наступают на те же грабли. Милости просим: в пух и прах разнесем внедренную нацистскую идеологию и переплавим западное оружие в прочные чугунные памятники братским народам», – заявил Кадыров.
«А чтобы сегодня Госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение – это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный Хаймерс хоть отбавляй», – подчеркнул глава республики.
Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Захарова оценила желание США «отстыковать» Центральную Азию от России
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«Вашингтон стремится устроить хаос в Евразии. Такой подход лежит в основе политики США», – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее в США сообщили о желании «отстыковать» Центральную Азию от экономики России.
«Заветная мечта Вашингтона – разорвать все интеграционные связи на постсоветском пространстве. А в Евросоюзе им это уже вполне удается», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Теперь, судя по всему, США потребовалось устроить хаос и в Евразии. Это и не удивительно, ведь в основе политики этой страны лежит разрушительная логика», – подчеркнула собеседница.
Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
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Россия обвинила США в попытке обосновать кражу авуаров Венесуэлы
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Соединенные Штаты предпринимают попытки юридически обосновать хищение авуаров законного правительства Венесуэлы, говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с выступлением помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса на слушаниях в Сенате США.
«Обратили внимание, что в ходе слушаний в Сенате 15 сентября зам.госсекретаря по Западному полушарию Б.Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой. При этом много говорил о якобы конструктивной роли США по содействию в выходе из «венесуэльского кризиса» путем диалога. Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики», – отмечается в Telegram-канале пресс-службы диппредставительства России в США.
«Одновременно, продолжая признавать самозванца (лидера венесуэльской оппозиции) Хуана Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать «заморозку» (а по сути – кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики», – выразили возмущение российские дипломаты.
Как подчеркнули в посольстве, «секторальные санкции, введенные Вашингтоном, оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны», что было признано Главным контрольным управлением (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса США).
«В общем, на венесуэльском направлении США комбинируют методы экономического удушения и цветных революций. Россия, как и прежде, развивает отношения с Каракасом на взаимовыгодной основе с опорой на проверенные временем узы дружбы. Готовы и дальше содействовать мирному преодолению межвенесуэльских разногласий при соблюдении суверенитета Венесуэлы и ее конституции», – заключили в диппредставительстве.
Напомним, в начале августа Каракас обвинил Британию в желании присвоить золото Венесуэлы. В июле 2021 года в МИД России напомнили, что Британия до сих пор незаконно удерживает миллиардные активы Венесуэлы и Ливии.
Пелоси пожелала России страданий
Россия должна страдать от санкций, введенных западными странами, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
«Для этого (прекращения огня на Украине – прим. ВЗГЛЯД) необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», – цитирует Пелоси РИА «Новости».
Она указала, что Россию также нужно лишать замороженных активов и направлять их на восстановление Украины, поскольку для этого «потребуется много денег».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что план спецоперации на Украине корректировке не подлежит.