Трамп предупредил немцев о «потере страны» без российского газа

Из-за сокращения поставок российского газа жители Германии могут «остаться без страны», заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, что предупреждал о такой угрозе Ангелу Меркель, когда та была канцлером.

«Я отправил ей (белый) флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?». Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он заявил, что немцы смеялись в ответ, но «больше они не смеются». «Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», – сказал он.

Трамп считает, что Демократическая партия США является распространителями дезинформации, в том числе в вопросах, касающихся России. Трамп добавил, что за время нахождения администрации демократов у власти США превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку», который просит энергию, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

Высвобождение стратегического нефтяного запаса США президентом страны Джо Байденом направлено лишь на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после этого срока цены на бензин вырастут как минимум вдвое, сказал Трамп. Он подчеркнул, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования «на случай войны, а не для снижения цен перед выборами».

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.

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