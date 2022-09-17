В США признались в ведении заведомо проигрышной экономической войны

Война президента США Джо Байдена с национальным энергетическим сектором подрывает безопасность Америки, усугубляя зависимость страны от зеленых технологий Китая, заявил сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон в эфире Fox news.

«Мы здесь в США воюем против добычи энергоносителей, в то же время, становясь зависимыми от китайской энергии», – цитирует РИА «Новости» Коттона.

Он считает, что политика Байдена – это провал, который приведет к опасным для США последствиям: усилению союза Москвы и Пекина и потере европейского энергетического рынка сбыта.

Ранее в США не исключили введения новых санкций против РФ и модификации санкционных режимов для большей эффективности в подрыве российской экономики.

В пятницу в администрации Соединенных Штатов признали, что введенные Западом санкции не оказали ожидаемого влияния на экономику России.

Тем временем президент России Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате призвал страны Запада отказаться от политики протекционизма, экономического эгоизма и незаконных санкций.

Он также посоветовал Европе снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило, если все так тяжело».

Президент также назвал шизофренией введение Западом санкций против детей политиков из России.