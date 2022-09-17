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Минфин США раскрыл величину принадлежащего России госдолга Штатов
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Объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в июле практически не изменился по сравнению с июнем, увеличившись на 2 млн долларов, до 2,007 млрд долларов, следует из документов Минфина США.
В феврале объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов оценивался в 3,753 млрд долларов, в марте и апреле – в 2,003 млрд долларов, а в мае – в 2,004 млрд долларов, передает ТАСС.
В июле на долгосрочные американские долговые облигации в российских вложениях пришлось 5 млн долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне), на краткосрочные – 2,002 млрд долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне).
Крупнейшим держателем государственных долговых обязательств Соединенных Штатов осталась Япония (приблизительно 1,23 трлн долларов). Второе место с 970 млрд долларов занял Китай. На третьем – Великобритания с 634,6 млрд долларов.
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.
Напомним, в августе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил коллег из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о возможности дефолта Соединенных Штатов по погашению государственных долговых обязательств. Он подчеркнул, что в этом случае активы любого государства в долларах США и евро будут украдены.
Россия собралась выкинуть на свалку истории «порядок, основанный на правилах»
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Посол России в США Анатолий Антонов предостерег от поставок Украине ракет, способных поразить российские города, а также заявил о необходимости выкинуть на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах».
Антонов выразил озабоченность в связи с тем, что «Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 км», передает РИА «Новости».
По его словам, «если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города», объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Посол указал, что украинские войска регулярно «нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины». «Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике», – заявил он.
Как подчеркнул Антонов, «если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их» и против территории России, а «подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние».
Антонов считает, что «науськивание Вашингтоном Киева против России» – «очевидный факт». Если США «удовлетворят все безумные запросы» Киева, это «не приведет к реальным переменам на фронтах», заверил он, добавив, что «говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю».
При этом посол подчеркнул, что «речь уже не об оборонительном, а о наступательном вооружении», поскольку «никогда истребители, дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборонительным вооружениям». Антонов сказал, что США «все больше втягиваются в пучину украинского кризиса», а также «подстрекают партнеров по альянсу».
Антонов указал, что «никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет», если они и звучат, «то либо шепотом, либо сквозь зубы», зато громко звучат призывы «больше оружия, бить сильнее по союзным войскам».
«Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель – любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части», – сказал посол.
Он заявил, что Россия в ответ должна «продолжать работать, поддерживать армию и флот в выполнении задач». «Никакого сомнения в том, что мы добьемся победы, у нас нет», – сказал он. Дипломаты также продолжат работу, «несмотря на угрозы и провокации», заявил Антонов. «Задача – добиться цементирования основ многополярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах», – сказал Антонов.
Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».
МИД России указывал, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
CNN: Байден планирует назначить послом США в России Линн Трейси
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси на должность посла в России, сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.
По его сведениям, администрация Байдена надеется, что Сенат Конгресса США быстро одобрит кандидатуру Трейси и она уже в скором времени сможет приступить к работе в Москве. Отмечается, что американские власти уже направили в РФ соответствующий запрос на согласование, передает ТАСС.
Трейси уже работала в России – с 2014 по 2017 год она была заместителем Джона Теффта, который в те годы был послом Соединенных Штатов в России. Если ее кандидатура будет одобрена, то она станет первой женщиной на посту посла США в России. Трейси является послом Соединенных Штатов в Армении с 2019 года.
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
США потребовали от России немедленно принять предложение по обмену заключенными
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США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это сегодня же, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что американские власти продолжат добавиться соглашения с РФ, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который, по утверждению СМИ, посетил Москву и провел здесь ряд встреч, не был ни на каких переговорах в Кремле.
10 августа отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон сообщил, что США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два».
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
Кадыров отреагировал на введение санкций США против своих детей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Минфина США о введении санкций в отношении членов своей семьи и призвал власти Соединенных Штатов ввести рестрикции в отношении всех 14 своих детей, младшим из которых по пять лет.
«В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе, но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки. Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Объяснить упертое желание Минфина США блокировать у меня то, чего нет и в помине, можно только отсутствием морали и логики в руководстве Штатов. Или желанием насолить всем, кто противостоит западной идеологии и планам», – отметил Кадыров.
«С подачи Штатов в Чеченскую Республику когда-то хлынули террористы из более чем 50 стран мира. Но стратегия развала российского суверенитета через терроризм на Северном Кавказе провалилась. Мы уничтожили этих шайтанов. А от американского плана по развалу не оставили и мышиного писка», – подчеркнул глава республики.
«Теперь с небольшими правками сценарий повторяется на Украине, и американцы наступают на те же грабли. Милости просим: в пух и прах разнесем внедренную нацистскую идеологию и переплавим западное оружие в прочные чугунные памятники братским народам», – заявил Кадыров.
«А чтобы сегодня Госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение – это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный Хаймерс хоть отбавляй», – подчеркнул глава республики.
Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Захарова оценила желание США «отстыковать» Центральную Азию от России
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«Вашингтон стремится устроить хаос в Евразии. Такой подход лежит в основе политики США», – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее в США сообщили о желании «отстыковать» Центральную Азию от экономики России.
«Заветная мечта Вашингтона – разорвать все интеграционные связи на постсоветском пространстве. А в Евросоюзе им это уже вполне удается», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Теперь, судя по всему, США потребовалось устроить хаос и в Евразии. Это и не удивительно, ведь в основе политики этой страны лежит разрушительная логика», – подчеркнула собеседница.
Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
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Россия обвинила США в попытке обосновать кражу авуаров Венесуэлы
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Соединенные Штаты предпринимают попытки юридически обосновать хищение авуаров законного правительства Венесуэлы, говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с выступлением помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса на слушаниях в Сенате США.
«Обратили внимание, что в ходе слушаний в Сенате 15 сентября зам.госсекретаря по Западному полушарию Б.Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой. При этом много говорил о якобы конструктивной роли США по содействию в выходе из «венесуэльского кризиса» путем диалога. Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики», – отмечается в Telegram-канале пресс-службы диппредставительства России в США.
«Одновременно, продолжая признавать самозванца (лидера венесуэльской оппозиции) Хуана Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать «заморозку» (а по сути – кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики», – выразили возмущение российские дипломаты.
Как подчеркнули в посольстве, «секторальные санкции, введенные Вашингтоном, оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны», что было признано Главным контрольным управлением (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса США).
«В общем, на венесуэльском направлении США комбинируют методы экономического удушения и цветных революций. Россия, как и прежде, развивает отношения с Каракасом на взаимовыгодной основе с опорой на проверенные временем узы дружбы. Готовы и дальше содействовать мирному преодолению межвенесуэльских разногласий при соблюдении суверенитета Венесуэлы и ее конституции», – заключили в диппредставительстве.
Напомним, в начале августа Каракас обвинил Британию в желании присвоить золото Венесуэлы. В июле 2021 года в МИД России напомнили, что Британия до сих пор незаконно удерживает миллиардные активы Венесуэлы и Ливии.
В США назвали Украину хронически несостоятельным государством
Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, пишет американский журнал Foreign Affairs.
Таким образом американское издание отреагировало на опубликованную 8 августа статью бывшего офицера армии США, украинца, директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Александра Виндмана, утверждающего, что после распада Советского Союза подход Вашингтона к Москве застрял на полюсе политики умиротворения последнего этапа холодной войны. США, по его мнению, следовало бы занять другой полюс: вместо того чтобы «ходить на цыпочках» вокруг России, как говорится в заголовке его статьи, Белому дому необходимо было с самого начала пойти на прямую конфронтацию с Москвой.
Foreign Affairs напоминает, что даже в 1990-е годы – период расцвета двусторонних отношений – Вашингтон активно добивался расширения НАТО, несмотря на резкие возражения Москвы, передает РИА «Новости».
«Если у Запада и были какие-то колебания по приему Украины в НАТО, то они были результатом ее хронической несостоятельности как государства, а отнюдь не желания как-то умаслить Москву», – говорится в публикации.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Представители официального Вашингтона неоднократно заявляли, что на данном этапе возможность вступления Украины в НАТО не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики «открытых дверей», и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к организации.
США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, сообщают американские СМИ.
Соединенные Штаты не хотят отдавать Украине эти ракеты, поскольку радиус их действия составляет около 300 километров, это даст возможность нанести удар по территории России, что приведет к эскалации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.
К текущему моменту максимальный радиус действия американского оружия, поставляемого Киеву, не превышает 78 километров.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.
США захотели «отстыковать» Центральную Азию от российской экономики
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Целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
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Соединенные Штаты ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
«Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.
«Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – заявил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.
«И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Госдеп объяснил нежелание объявлять Россию «спонсором терроризма»
Администрация США обсуждает с Конгрессом санкции, которые можно ввести против России вместо включения ее в список стран, являющихся, по мнению Вашингтона, «спонсорами терроризма», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что обсуждаются «шаги, которые были бы надлежащими и, что важно, эффективными для использования». Он подчеркнул, что возможны «непреднамеренные последствия, которые могут возникнуть в результате внесения России в список стран – спонсоров терроризма».
Администрация США полагает, что найдутся «более точечные подходы» для привлечения России «к ответственности» и навязывания ей «масштабных издержек» без «нежелательных последствий», передает ТАСС.
По словам Прайса, власти США слышали от неправительственных организаций заявления об их «искренней и глубокой обеспокоенности». Организации считают, что внесение России в список стран – спонсоров терроризма» отрицательно скажется на их способности «оказывать гуманитарную помощь на Украине» и может навредить «зерновой сделке».
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает тот факт, что президент США высказался против признания России «страной – спонсором терроризма». Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, комментируя инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма», сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
В посольстве США предложили россиянам получать визы в закрывшей въезд Польше
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Граждане России по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на последние шаги Варшавы по выдаче туристических виз россиянам, а заявления на американские неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульствах США в мире, заявили в американском посольстве в Москве.
«Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет», – сказала пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер, отвечая на вопрос, не изменилась ли процедура подачи документов, после того как власти Польши решили не принимать заявления от россиян на оформление туристических шенгенских виз.
В американской дипмиссии пояснили, что подающие на визу должны сами добраться до ближайшего посольства, где есть запись, передает РИА «Новости». Кроме того, там отметили, что «правительство Польши принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, с дополнительными вопросами стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство».
«Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений. Мы сожалеем, что из-за действий России мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок», – добавила Палмер.
Она подчеркнула, что «США не считают нужным возлагать ответственность на всех россиян» за действия правительства. «Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине), граждане России не являются нашими врагами», – добавила она.
8 сентября премьер-министры Польши – Матеуш Моравецкий, Эстонии – Кая Каллас, Литвы – Ингрида Симоните и Латвии – Артур Кришьян Каришш согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. В заявлении говорится, что эти государства «ограничивают возможность въезда в Шенгенскую зону для российских граждан в туристических, культурных, спортивных и деловых целях».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об обязанности США и генсека ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее.
Напомним, в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США пока не выдали визы большей части российской делегации, которая направляется на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
США готовы вводить санкции за поддержку карты «Мир» за пределами России
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Соединенные Штаты Америки намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России, заявили в американском министерстве финансов.
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации», – говорится в заявлении Минфина США, передает РИА «Новости».
Кроме того, американские власти поместили под санкции генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
Ранее The Financial Times написала, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве «обходить санкции». Речь, в частности, идет о турецких банках, которые подключились к платежной системе «Мир».
В четверг сообщалось, что в Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир». Утверждается, что банки таким образом исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) – оператора карт «Мир» сообщил, что карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности, в случае оплаты картами подсанкционных банков.
Еще в мае Россия и Турция договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении ее использования в банкоматах. Это произошло после того, как в марте платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России.
В Белом доме нашли замену объявлению России страной-спонсором терроризма
Внесение России в американский список стран-спонсоров терроризма может осложнить возможные переговоры для президента Украины Владимира Зеленского, поэтому Вашингтон нашел «альтернативы лучше».
Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Президент очень четко дал понять, что, как мы считаем, есть альтернативы лучше для того, чтобы призвать Россию к ответу и наращивать издержки и иные последствия за ее действия на Украине», – отметил он.
По словам Кирби, включение России в список стран-спонсоров терроризма поставит под угрозу продовольственную безопасность, сделку по зерну, в рамках которой вывозят зерно с территории Украины.
«И это, как мы считаем, могло бы ограничить гибкость Зеленского за столом переговоров, когда и если дойдет до этого», – добавил Кирби.
Напомним, ранее американские сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) представили законопроект, который предполагает внесение России в список «стран-спонсоров терроризма» без согласия Госдепа.
Глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной-спонсором терроризма».