В Москве простились с главредом «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным

Церемония отпевания главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина завершилась похоронами с почестями на Троекуровском кладбище столицы.

Гроб с телом Сунгоркина проводили молчаливой процессией, растянувшейся на километры. Впереди представители редакции несли его портрет, награды, а также венки от президента Российской Федерации и Администрации президента России. После того, как гроб опустили в землю, трижды прозвучал оружейный залп и оркестр сыграл гимн Российской Федерации, передает ТАСС.

Проститься с главным редактором «Комсомольской правды» в Большой траурный зал Троекуровского кладбища пришли первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин, главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Он, почитая традиции и то, что ему досталось, сумел сделать настоящее современное медиа. Не просто средство массовой информации – настоящий медиахолдинг, который развивался, который отвечал на запросы людей. Он наполнил это все своей любовью. По нему видно, что он не просто знает, он еще и глубоко любит и свою работу, и людей, с которыми работает, и самое главное – людей, для которых он работает. Бывает, в пылу рабочего процесса это выскакивает и остается за бортом. А для него это было, как я это видела, одной из главных целей: он работал для людей, которые читали, слушали, смотрели «Комсомольскую правду», – заявила Захарова и выразила соболезнования семье и всем близким Сунгоркина, а также всем читателям газеты.

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что Сунгоркин был ярким, мужественным человеком. «Он сделал ее [газету] привлекательной, именно с почерком и образом той самой газеты, которую ждали люди, общество – миллионы людей», – заявил Мезенцев.

Громов отметил, что Сунгоркин был патриотом, необычайно творчески одаренным человеком, а также всегда в сложной ситуации защищал «Комсомолку» и ее журналистов.

Соловьев подчеркнул, что в начале 2018 года в редакции «Комсомольской правды» состоялась встреча президента с главными редакторами, на которой было предложено создать звание «заслуженный журналист России». «Владимир Владимирович сказал, что такое звание, конечно, нужно сделать, потому что журналист – профессия героическая. И конечно, не случайно, в первых списках заслуженных журналистов России был Владимир Николаевич Сунгоркин», – отметил глава СЖР.

Степашин назвал главреда «Комсомольской правды» человеком от Бога. «Команду создал блестящую. Внешне выглядел сурово, но такое чувство юмора потрясающее. Замечательный был человек. Вы знаете, политики и журналисты, как говорят, обычно люди, ориентирующиеся на усидчивость, лишь бы удержаться. К Сунгоркину это не относилось», – заключил он.

Владимир Сунгоркин – российский журналист, репортер и медиаменеджер. Родился 16 июня 1954 года. В 1997 году был избран главным редактором газеты «Комсомольская правда» – председателем совета директоров ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда». С 2002 года Сунгоркин был гендиректором, главным редактором акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда».

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в командировке в Приморском крае во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.. Ему было 68 лет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.