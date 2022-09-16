Власти Запорожской области заявили о постоянных попытках ВСУ прорваться на освобожденные территории

Десятки штурмовых групп и украинских диверсантов пытаются ежедневно проникнуть на освобожденные территории Запорожской области, но попытки пресекаются, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Постоянно прут малыми группами, и их накрывают [наши силы]. Непонятно вообще их поведение: прут и думают, что их не видно. Конечно, их видно, и их накрывают. Потери со стороны режима [президента Украины Владимира] Зеленского сейчас там большие, никто их даже не высчитает. Посадки, поля – везде находятся десятки штурмовых групп, ДРГ, которые или уничтожены, или с большим количеством потерь, ранениями. Пытаются проникнуть, но их накрывают. Военная разведка и артиллерия работают хорошо. Это перманентный процесс, на протяжении дня это происходит. Постоянно гибнут люди из-за глупых приказов», – цитирует ТАСС Рогова.

Ранее в Запорожской области рассказали о радиоперехватах на польском и английском языках.

До этого Рогов сообщал, что концентрация украинских войск и бронетехники на линии фронта в Запорожской области большая – такого количества войск ранее не наблюдалось. По его словам, «здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные». «Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, «Град», «Ураган», перечислял он в эфире «Соловьев-Live».

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