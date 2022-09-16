В результате российских ударов ВСУ потеряли более 400 военнослужащих

Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ.

В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах населеных пунктов Двуречная и Купянск, а также националистического формирования «Кракен» в городе Харьков», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В районе населенного пункта Северск Донецкой народной рспублики (ДНР) высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В результате ударов потери противника составили более четырёхсот украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более 3 тыс. боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», – отметил Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка ДНР, Гуляйполе и Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах», – отчитались в Минобороны.

«Уничтожено восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе города Николаев, населенных пунктов Петровское, Первомайское и Курахово Донецкой Народной Республики, Омельник и Веселянка Запорожской области.

В районе города Соледар унитожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», – сообщил Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Авдеевка ДНР, Томарино и Степовое Херсонской области.

Кроме того, уничтожены в воздухе 53 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Авдотьино ДНР, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Веселое Херсонской области и Мирное Запорожской области», – перечислили в Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1965 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 4940 танков и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3392 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5616 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ в Николаевской и Херсонской областях за сутки потеряли до 500 человек убитыми и ранеными.