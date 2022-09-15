Бутина предложила повысить зарплаты сотрудникам ФСИН

Депутат Госдумы и член думского комитета по международным делам Мария Бутина направила премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой повышения зарплаты сотрудникам ФСИН.

Депутат выразила готовность содействовать внесению изменений в федеральный бюджет на 2023–2025 годы, если это потребуется для реализации ее предложения, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

«На сотрудников уголовно-исполнительной системы возложены дополнительные задачи, в том числе нами, парламентариями, потому считаю с увеличением нагрузки справедливым увеличение оплаты труда. Представители ФСИН ответственно выполняют свой долг, ничем не менее важный, чем труд полицейских или судебных приставов, которые получают больше», – обосновала свое предложение депутат.

Она также подчеркнула, что уголовно-исполнительная система испытывает оправданный дефицит кадров и недобор в профильные вузы. Бутина указала, что повышение зарплаты сотрудникам ФСИН может изменить ситуацию.

Депутат напомнила, что в сентябре 2022 года Минюст отмечает 220 лет со дня основания, а ФСИН является подведомственным учреждением. Бутина назвала праздничную дату хорошим поводом к увеличению довольствия.

Забота об интересах конкретных социальных групп и эффективная законотворческая деятельность в этом направлении – характерная особенность депутатов новой волны, отмечают эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Инициатива Бутиной – пример этой особенности, которая позволяет депутатам выявлять актуальные проблемы и предлагать для их решения конкретные и законодательно обоснованные инструменты.

Мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы ЭИСИ, который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.