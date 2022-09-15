Экс-командующий НАТО заявил о неготовности альянса к войне с Россией

Военные стран НАТО не готовы к прямому столкновению с Россией, которое может произойти в случае обострения ситуации на Украине, заявил американскому журналу Newsweek бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф.

«НАТО <...> должна быть готова к худшему варианту развития событий, но этого пока не происходит. Когда я говорю о худшем варианте, я имею в виду НАТО в состоянии войны с Россией», – передает ТАСС слова экс-командующего.

Ширрефф отметил, что под «готовностью» он подразумевает «мобилизацию резервов», а также восстановление возможностей, которые оказались «выброшены» за годы сокращений оборонных расходов.

«Это значит, что промышленность будет оснащена оборудованием для производства артиллерийских снарядов, противотанковых вооружений, зенитных ракет. Не только для того, чтобы пополнить запасы, переданные украинцам, но и для того, чтобы начать наращивать наши собственные запасы, потому что мы остались опустошены», – отметил Ширрефф, занимавший пост замкомандующего войсками НАТО в Европе в 2011–2014 годах.

Он указал, что многие страны НАТО готовы продолжать поставлять оружие Украине, но при этом «полностью провалились в необходимой подготовке к войне».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.

Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.