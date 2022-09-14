Кремль заявил о востребованности российского газа в мире

Европа не является единственным потребителем природного газа, в мире много регионов с амбициозными планами развития, где может быть востребован российский газ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Европа – это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые, кстати, развиваются более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать заявления, что России якобы придется «сжигать» свой газ после отказа от него Европы.

В среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.

Перед этим испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Россия заменит трубопроводные поставки газа в Европу.

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