Российские ПВО начали отражать атаку на Херсон

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13 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:24  |  vz.ru
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Что ждет экономику России после удачного 2022 года

На сколько хватит экономической устойчивости России Ведомости/ТАСС
Удивительная устойчивость российской экономики в этом году дает надежду на то, что и в следующем году ситуация будет не хуже. Российские ведомства готовят свои сценарии развития событий. Удастся ли российской экономике удивлять Запад два года подряд? Подробности...
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Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

Трехдневная система выборов доказывает свою актуальность в России Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
РИА Новости
В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?  Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Русофобия шведов ведет к власти националистов

Стокгольм давно входил в неформальный антироссийский блок внутри ЕС, наряду с Польшей, странами Балтии, Румынией ZUMA/ТАСС
Выборы в парламент Швеции неожиданно уткнулись в интригу. Результаты голосования показывают, что крайне антироссийская по настрою партия социал-демократов в шаге от того, чтобы потерять власть. Ей на смену идет коалиция, главный игрок в которой – партия Шведские демократы. Еще недавно их поносили в ЕС за «фашизм» и «работу на Кремль». Что теперь? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Глобальный рынок кончился первым

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Как только на горизонте появляются малейшие проблемки, с теми же энергоресурсами, так сразу отбрасываются и «рынок», и «демократия», а вводится тотальный контроль и нормы «военного капитализма». Подробности...

Почему россиян тронула смерть королевы Елизаветы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Людей привлекает сам институт монархии – человек, увенчанный короной, вокруг которого собираются его верные. Что же заставляет людей испытывать смутную тоску по монархии и тянуться к ней даже в такой стертой и выцветшей форме, как британский королевский дом? Подробности...
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У западных политиков отключилась совесть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда речь идет об интересах русских, совесть у представителей «цивилизованного мира» отключается. Но по мере ослабления западной гегемонии категория совести обретет достойное место в международной жизни. А иначе не было бы смысла менять систему мироустройства. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

Обсуждение: 8 комментариев

Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Обсуждение: 4 комментария
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

  • Белоруссия

  • Казахстан

  • Киргизия

  • Таджикистан
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
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    спецоперация на украине


    В ДНР перечислили успехи союзных армий за сутки

    проверка реакции


    Политолог объяснил эскалацию конфликта между Ереваном и Баку

    лояльность к России


    Названы продолжающие выдавать визы россиянам страны ЕС

    Видео

    электоральная картина


    Американцы хотят дать Байдену второй шанс

    прогноз устойчивости


    Что ждет экономику России после удачного 2022 года

    спецоперация на украине


    Киев готовит новую провокацию по сценарию Бучи

    счета за электричество


    В Латвию пришла месть за снос памятника советским освободителям

    мифы о заградотрядах


    Как боролись с бегством войск во время Великой Отечественной

    переговоры бессмысленны


    Геворг Мирзаян: Почему Берлускони и Меркель не могут посредничать на переговорах России с Западом

    меняющаяся реальность


    Павел Свистунов: Чтобы нормально работать, надо всю жизнь учиться

    интересы русских


    Игорь Караулов: У западных политиков отключилась совесть

    на ваш взгляд


    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?

    Российские ПВО начали отражать атаку на Херсон

    13 сентября 2022, 14:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) во вторник, предположительно, запустили не менее 15 ракет в небо над Херсоном, передает источник с места событий.

    В небе над городом видны следы от ракет систем ПВО, при этом слышны звуки взрывов, сообщил источник ТАСС.

    Ранее российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Херсону и Каховской ГЭС.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.


    Зеленского попросили одеваться приличнее на международных встречах
    		    12 сентября 2022, 16:42
    Фото: Genya Savilov/AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вернуться к деловому стилю одежды на встречах и официальных мероприятиях зарегистрирована в понедельник на сайте главы государства.

    «Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях», – передает ТАСС со ссылкой на текст петиции.

    Петиция должна набрать 25 тыс. голосов. Сейчас ее подписали 19 человек, до окончания голосования остался 91 день. По словам автора, «президент и его внешний вид – это лицо государства».

    С 24 февраля Владимир Зеленский и члены кабинета министров Украины начали появляться на официальных мероприятиях или записывать обращения к согражданам в одежде стиля милитари. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вернулся к привычным пиджакам и галстукам. 

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    Коментарии (27)
    ФСБ задержала топ-менеджера оборонного завода в Подмосковье за госизмену
    		    13 сентября 2022, 10:07
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала в Подмосковье сотрудника оборонного завода за государственную измену. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он передал на Украину фотографии фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники.

    «Федеральной службой безопасности изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

    Он занимал должность директора по качеству авиационного завода. «Имея допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно», житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины – сотруднику Одесского авиационного завода», – сообщили в ФСБ.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее сообщалось, что ФСБ завершила следственные действия в отношении сотрудника «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, которого обвиняют в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании.

    Коментарии (20)
    Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту
    		   13 сентября 2022, 00:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о ситуации на фронте: в Красном Лимане, Святогорске, Угледаре и Донецком аэропорту.

    «Ситуация на фронте. Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – рассказал Пушилин в видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале главы ДНР.

    «Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт. Также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги, поэтому здесь рассчитываем на то, что у наших ребят все получится», – сообщил Пушилин.

    «Не менее важное направление – это Угледар. Очень много в средствах массовой информации, в социальных сетях обсуждались, и вбросы были и прочее. Противник там действительно предпринимает определенные попытки, но там удерживает позиции наши ОБТФ (оперативно-боевое тактическое формирование – прим. ВЗГЛЯД) «Каскад», а также союзные силы. Все получается, и даже на определенных участках, пусть небольшие, но все же есть продвижения», – рассказал глава ДНР.

    «Дальше пытался противник, больше наверное исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная «Спарта», все понимая, все осознавая, все выполнила так, как нужно. Противник практически в полном составе, практически вся группа, уничтожен», – сообщил Пушилин.

    Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.

    Коментарии (17)
    В Запорожской области сообщили о планах наступления Киева в районе ЗАЭС
    		    12 сентября 2022, 19:19
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные намерены провести крупное наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    ВСУ готовят «большое наступление в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее», сказал Рогов в эфире «России 1», передает ТАСС.

    «Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее», – добавил он.

    В воскресенье утром Рогов сообщал, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.

    В понедельник он заявлял, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции. 

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    Депутат: Киев вынудил Россию нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины
    		    12 сентября 2022, 18:24
    Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
    Текст: Дарья Волкова

    «Киев с одной стороны уничтожает объекты энергетической инфраструктуры Донбасса, а с другой – обещает ЕС нарастить поставки электроэнергии. Мы вынуждены наносить контрудары по территории, подконтрольной Киеву, чтобы защитить жителей Донбасса», – заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом.

    «Украинские боевики регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре ЛНР, ДНР и освобожденных украинских территорий. То есть Украина ведет себя как государство-террорист в отношении русских людей, живущих на этих территориях. Кроме того, как давно известно, войска киевского режима постоянно размещают бронетехнику и другие свои объекты вблизи гражданской инфраструктуры, провоцируя тем самым ответный огонь российской армии по этим целям. В такой ситуации мы вынуждены наносить наши контрудары по энергетической инфраструктуре, чтобы защитить миллионы мирных людей Донбасса от агрессии», – считает зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.

    «Цель киевского режима – не дать вернуться к нормальной жизни жителям Донбасса и другим соотечественникам, проживающим на освобожденных территориях. Он готов на все что угодно для достижения этих преступных целей. В том числе режим даже готов рисковать жизнями не только украинцев, но и всех европейцев, намеренно провоцируя ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Для деятелей режима ничто не имеет ценности», – добавил Красов.

    По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский при этом ведет постоянную торговлю с западными странами с целью получить еще больше денег и оружия. «Уничтожая объекты энергетической инфраструктуры Донбасса, он в то же время обещал европейским политикам увеличить им поставки электроэнергии. Аналогичная ситуация была и с зерном. Действительно голодающим странам досталась лишь незначительная часть того, что вывезли с территории Украины. При этом Киев и Запад утверждали, будто это Россия мешает им накормить голодающие страны Африки. Случаев киевского шантажа можно припомнить много», – отметил депутат.

    «Зеленский полагает, что за его спиной стоит коллективный Запад и поэтому он волен поступать так, как хочет, шантажируя нас безопасностью мирных людей и нарушая при этом все нормы международного права. Но такое ощущение безнаказанности – ложное. Специальная военная операция вне всякого сомнения закончится выполнением всех поставленных задач. После этого состоится трибунал, на котором Зеленскому придется ответить за военные преступления, на совершение которых он отдавал приказы», – убежден Красов.

    Зеленский напрасно верит в то, что коллективный Запад позволит ему избежать в конце концов ответственности, напоминает депутат. «На самом деле, США и страны Европы используют Украину в своих интересах лишь до тех пор, пока им это выгодно. Зеленскому стоит иметь в виду, что на Западе уже начинаются внутренние волнения, вызванные ростом цен, инфляцией и социальной напряженностью», – сказал Красов. По его мнению, в этих условиях Запад довольно скоро будет вынужден прекратить свою поддержку киевского режима.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

    Тем временем глава администрации региона Евгений Балицкий Запорожской области напомнил соотечественникам, живущим на подконтрольной Киеву территории, о том, что контрольно-пропускной пункт «Васильевка» открыт для частных лиц, планирующих переехать на освобожденную часть Запорожья.

    Коментарии (15)
    В ДНР сообщили об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом
    		    12 сентября 2022, 16:50
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска активизировались на направлении Угледара, ситуация находится под контролем, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».

    «Мы видим некую активизацию (украинских сил) на угледарском направлении. Там также наши подразделения... Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются вперед. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее есть определенная положительная тенденция», – цитирует Пушилина РИА «Новости».

    Он добавил, что противник не оставляет попыток провести контрнаступление в районе Красного Лимана. По его словам, ситуация остается под контролем благодаря совместным усилиям союзных сил.

    «Ситуация остается сложная, но контролируемая», – заключил глава республики.

    Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман.

    До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики. 

    Коментарии (37)
    Москва возмутилась карательной операцией ВСУ в Харьковской области
    		    13 сентября 2022, 13:02
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Карательные операции в отношении мирных жителей в Харьковской области, проводимые ВСУ, возмутительны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытают, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться.

    В пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что людей эвакуируют из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности.

    Во вторник стало известно, что около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России.

    Коментарии (53)
    Кадыров пообещал «интересный сюрприз» для Киева от бойцов «Ахмата»

    12 сентября 2022, 17:44

    Текст: Валентина Григоренко

    Бойцы спецподразделения «Ахмат» подготовили для украинских боевиков «интересный сюрприз», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Наши бойцы подготовили бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты. <…> Скажу, что все действия бойцов четко спланированы. Никаких отклонений или внештатных ситуаций нет», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    По его словам, отряд специального назначения «Ахмат» во главе с дорогим братом, заместителем командира полка полиции ФФГКУ «УВО ВНГ России по ЧР» Султаном Рашаевым, в круглосуточном режиме проводит денацификацию Украины.

    Он подчеркнул, что чеченские подразделения успешно решают поставленные руководством России задачи на территории Донбасса и Украины.

    «Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований», – добавил глава Чечни.

    Ранее Кадыров сообщил, что элитные бойцы во главе с Героем России, депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов с новыми силами вернулись на передовую. 

    Коментарии (16)
    В ДНР перечислили успехи союзных армий за сутки
    		   13 сентября 2022, 12:00
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    «Вести борьбу стало чуть сложнее из-за огромного числа иностранных инструкторов и наемников, противостоящих нашим силам. При этом за минувшие сутки у нас есть серьезные успехи в Артемовске, под Угледаром, в Марьинском районе и возле Красного Лимана», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.

    «В Артемовске мы движемся с восточной стороны и уже практически дошли до центра города. Если все так и продолжится, то уже в ближайшие дни мы возьмем населенный пункт под контроль», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    «При этом немного сложнее ситуация обстоит под Угледаром и в Марьинском районе. Дело в том, что за последнее время там скопилось достаточно большое количество украинских подразделений. В какой-то момент они пытались совершить атаки на наши войска, но мы их превентивно отбили. Сейчас противостояние усилилось. Но с учетом уже имеющихся успехов на этих направлениях, есть все шансы стабилизировать обстановку в короткие сроки», – отметил собеседник.

    Наибольшим достижением Бердичевский назвал обстановку возле Красного Лимана. «Город полностью наш. Сейчас там расположены подразделения регулярной российской армии и казачьи дружины. Так что опасений за этот населенный пункт пока нет», – подчеркнул он.

    «Относительно Святоргорска поступает очень мало информации. Город изначально был в так называемой серой зоне. С уверенностью могу сказать, что наши военные туда заходили. Но со стороны Святогорской Лавры на постоянной основе замечены украинские формирования», – рассказал донецкий депутат.

    «Мы вынуждены признать, что вести борьбу стало несколько сложнее. Это обусловлено тем, что воевать приходится не с ВСУ. Украинские боевики используются преимущественно в качестве пушечного мяса. Теперь костяк украинской армии – натовские инструкторы и западная техника», – заключил Бердичевский.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на донецком направлении. «Красный Лиман, который всех волнует. Противник продолжает предпринимать попытки занятия данного населенного пункта, но наши подразделения этого не допускают, достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника. Далее смотрим, наблюдаем и, я думаю, ситуация здесь должна улучшаться», – сообщил Пушилин в Telegram-канале.

    «Следующее более сложное, наверное, направление и более сложный населенный пункт – это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас на данный момент ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт», – заметил Пушилин. Он также сообщил, что на данном направлении замечены польские наемники.

    По словам Пушилина, противник активизировался в районе Угледара, но позиции союзных войск были сохранены. Более того, наблюдается небольшое продвижение.

    Ранее в понедельник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом. В понедельник днем в Народной милиции ЛНР заявляли, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов сообщал, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.

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    Коментарии (11)
    Украинцы попросили власти страны разрешить им ездить в Россию и Белоруссию
    		    12 сентября 2022, 18:15
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Петиция с просьбой разрешить гражданам Украины пересекать границу с Россией и Белоруссией для встречи с родными, налаживания культурных и экономических связей опубликована на сайте Владимира Зеленского.

    «Все имеют родственников, почему ЕС открыт для выезда, а другие не могут увидеться с родственниками и уничтожены все экономические и культурные связи со странами славян?» – говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.

    Напомним, киевские власти после началf спецоперации объявили о прекращении пропуска через пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией.

    Ранее сообщалось, что в августе украинских граждан выезжало из ЕС больше, чем въезжало, сообщило агентство ЕС по контролю границ Frontex.

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    Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России
    		    12 сентября 2022, 19:47
    Фото: Mstyslav Chernov/EPA/ТАСС
    Текст: Олеся Отрокова,
    Рафаэль Фахрутдинов

    «Тем, кто не может уехать, нужно прятаться – по деревням, по подвалам, где только можно. Нужно удалить из смартфона номера всех россиян – военных или волонтеров, неважно», – сказала газете ВЗГЛЯД общественный деятель Лариса Шеслер. Ранее стало известно о зачистках, которые каратели проводят в занятом ВСУ Купянске.

    «По опыту Николаева и Одессы можно сказать – людей силовики задерживали, в том числе на улицах: проверяли контактную базу в телефонах, Telegram-каналы, на которые подписан человек. При малейшем подозрении задерживали. Надо избавляться от SIM-карт или удалять все контакты российских военных, сотрудников волонтерских организаций и так далее», – сказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

    Собеседница отметила, что в группу риска на контролируемых ВСУ территориях могут попасть не только сотрудники администраций или активные волонтеры. По мнению Шеслер, в школах и паспортных столах могут оставаться списки тех, кто, соответственно, записывал детей на программы обучения по российскому стандарту или подавал заявления на получение российского гражданства – они также могут привлечь внимание карателей.

    «Оптимальный вариант поведения для местных жителей – уехать. В другой регион, в Европу, по возможности – в Россию, получить статус беженца, – отмечает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.  – Тем же, кто не может уехать, нужно прятаться – по деревням, по подвалам, где только можно. Другого выхода нет».

    Схожего мнения придерживается и политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. «Жителям Купянска и Великого Бурлука Харьковской области можно посоветовать только одно – это прятаться, не высовываться и ждать, – сказал Скачко газете ВЗГЛЯД. – У наемников, которые, как сообщалось, пришли туда, есть четкая задача – подавить очаги сопротивления и запугать местных жителей и жителей соседних регионов, чтобы те не проявляли свою лояльность по отношению к России. И эту задачу они будут выполнять. И тех, кто будет демонстрировать пророссийские настроения, будут сажать или убивать. Ставки максимально высоки. Поэтому буквально подполье, буквально спрятаться в подвал».

    «Особенно спрятаться надо тем, кто уже засветился со своей пророссийской позицией. Это те, кто готовились к референдуму, распространяли какую-то литературу, получали помощь от России, российские паспорта и так далее. Им точно нужно скрыться, так как их сдадут сразу же. Стукачество и соседская подлость – это украинские ментальные черты, и они обязательно проявятся», – уверен эксперт.

    На ваш взгляд

     
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    Обсуждение:  22 комментария

    В понедельник глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил – в занятых ВСУ населенных пунктах Купянск и Великий Бурлук «наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру». По оценке Ганчева, большая часть Харьковской области захвачена националистическими формированиями и западными наемниками. Ранее, в воскресенье, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил ТАСС: «В Харьковской области есть случаи, когда украинские спецслужбы устраивают чистки и репрессии в отношении мирного населения».

    «Общался с женщиной из Изюма. У нее сестра осталась в городе под ВСУ... После захода ВСУ начался полный беспредел. Тотальные обыски, жуткое мародерство, убийства, – рассказал источник Telegram-канала «Рамзай», принадлежащего военкору Владиславу Шурыгину. – Вошли «западенцы». Открыто говорят, что вы для нас тут все москали и «вата». Пощады вам не будет никакой. Три месяца жили с русскими душа в душу, значит все зрадники (предатели – прим. ВЗГЛЯД) и теперь вы никто... Арестовали кучу народа и увезли».

    Как отмечает портал «Украина.ру», в украинских Telegram-каналах массово публикуется личная информация на так называемых предателей и коллаборантов, в число которых включены сотни жителей Харьковской области. Уровень «преступлений»: «продолжал работать при оккупантах учителем или врачом», «говорила, что русские солдаты ее не обижали», «жарил оккупантам шашлык», отмечает портал.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на действия ВСУ в Харьковской области. 

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    Минобороны: Потери ВСУ за сутки превысили 800 человек
    		    13 сентября 2022, 12:55
    Фото: vk.com/mil

    Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    «Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.

    В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Веселое, Соледар, Зайцево и Павловка Донецкой народной республики (ДНР), Успеновка и Гуляйполе Запорожской области, Широкое, Киселевка и Новогригоровка Николаевской области, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 152 районах», – отметил Конашенков.

    «Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь ДНР, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.

    Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    Средствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок и Петровка Херсонской области, Киселевка Николаевской области, Каменское, Зализничное Запорожской области, а также Владимировка ДНР», – отчитались в Минобороны.

    «Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области», – сообщил Конашенков.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне в Минобороны сообщили, что высокоточными ударами в районах Купянска и Изюма уничтожено до 250 украинских военных.

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    В Минпросвещения России разъяснили ситуацию с учителями в харьковских школах

    13 сентября 2022, 11:01

    Текст: Кристина Цыцура

    В школах Харьковской области с 1 сентября уроки вели местные педагоги, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, комментируя информацию якобы о задержании российских учителей.

    «С 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там работают местные педагоги», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    В Минпросвещения добавили, что все российские учителя, находящиеся на освобожденных территориях, в безопасности.

    Между тем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по российским программам в регионе, следует из релиза ведомства.

    В Киеве действия учителей назвали преступлением.

    Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.

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    На ректора Херсонского госуниверситета совершено покушение
    		    12 сентября 2022, 22:53
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Антон Никитин

    Покушение совершено на ректора Херсонского госуниверситета Татьяну Томилину, в ее подъезде сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в пресс-службе в администрации региона.

    «Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения», – приводит РИА «Новости» слова источника в администрации региона.

    Власти подчеркнули, что в результате взрыва погиб мужчина, а пожилая женщина получила ранения.

    Ранее в понедельник Федеральная служба безопасности России предотвратила теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма, организованные Службой безопасности Украины (СБУ). Днем ранее российские силовики также предотвратили серию терактов на территории Херсонской области.

    В прошлую среду в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв рядом со штабом общественного движения «Мы вместе с Россией». На месте взрыва рядом с помещением штаба осталась воронка, в самом здании взрывной волной и осколками выбило окна. Позже у штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе прогремел второй взрыв. В связи с этим Россия указала СБ ООН на теракты Киева на освобожденных территориях. Жители Мелитополя осудили теракт в штабе общественного движения «Мы вместе с Россией».

    Перед этим были опубликованы данные социологических исследований, проведенных «Инсомар» и Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ), согласно которым большинство жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали присоединение регионов к России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.

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    В Херсонской области заявили о росте потерь в украинской армии

    13 сентября 2022, 08:04

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Потери украинских войск на херсонском направлении превысили 3,5 тыс. человек, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

    Украинские войска начали попытки контрнаступления на этом направлении в конце августа. Минобороны России сообщило об отражении этих атак: украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Ранее власти региона сообщали, что ВСУ потеряли более 3 тыс. человек.

    «Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3,5 тыс. человек. Большинство из них – обыкновенные люди, которых киевский режим силой мобилизовал, загнал в армию и бросил в горнило войны», – цитирует РИА «Новости» Стремоусова.

    По его словам, реальных продвижений украинских войск нет, а в населенных пунктах, заявленных ими как взятыми под контроль, никогда российских войск не было.

    «Это села буферной зоны», – пояснил замглавы администрации.

    Ранее Стремоусов рассказал об уничтожении польских танков на херсонском направлении.

    До этого СМИ писали, что военнослужащие ВСУ сообщают о серьезных потерях при контрнаступлении в Херсонской области и технологическом отставании от России, также им не хватает боеприпасов. Они заявили, что не уверены в успехе контрнаступления, и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».

    Напомним, Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около трех тысяч погибших со стороны украинской армии».

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