|
|
Карл III принял участие в траурной процессии на похоронах Елизаветы II
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сын ушедшей из жизни Елизаветы II король Великобритании Карл III присоединился к процессии, сопровождающей гроб с телом его матери в главный собор Эдинбурга.
В понедельник днем дубовый гроб вынесли из Холирудского дворца и погрузили в катафалк, чтобы отвезти к собору святого Эгидия, где в память о королеве состоится торжественная служба. За шествием в прямом эфире можно следить по основным британским телеканалам. Карл III пешком следует за машиной с гробом вместе с принцессой Анной и принцами Эдвардом и Эндрю. Он одет в парадную форму фельдмаршала, сообщает ТАСС.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур.
В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании.
Bloomberg: Британия рискует оказаться посмешищем из-за Трасс
|
|
С приходом к власти в Великобритании нового премьер-министра Лиз Трасс страна рискует не справиться с чередой сложных кризисов, уверен бывший главный редактор Daily Telegraph и London Evening Standard, обозреватель Bloomberg Макс Хастингс.
По его словам, смерть королевы Елизаветы II, двузначные показатели инфляции, спотыкающаяся экономика, украинский кризис, расшатанные коммунальные службы и угроза банкротства миллионов людей из-за роста цен на энергоносители в сочетании со слабыми лидерскими качествами Трасс способны привести Великобританию к катастрофе, сообщает РИА «Новости».
«Опросы в правящей Консервативной партии показывают, что ее рядовые члены предпочли бы остаться с опальным, но бесстыдным предшественником Трасс – Борисом Джонсоном. Уважаемый колумнист и бывший член парламента от Тори Мэтью Пэррис, который проходил политическую стажировку в штабе премьер-министра Маргарет Тэтчер, жестоко пишет о новом премьер-министре: «она – сумасшедшая», – поделился Хастингс.
Обозреватель упрекнул Трасс в отсутствии убеждений, завышенной самооценке, а также в непрофессиональном отношении к работе министра иностранных дел.
Также он раскритиковал попытки Трасс равняться на Маргарет Тэтчер, выраженные чересчур агрессивными высказываниями. Пытаясь стать новой «Железной леди», Трасс, по мнению Хастингса, забывает про настоящий характер Тэтчер, которая продумывала каждый политический шаг с большой осторожностью.
Напомним, лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства.
Политолог Кира Годованюк, комментируя избрание Лиз Трасс новым лидером британской Консервативной партии, заявила газете ВЗГЛЯД, что на украинском направлении Лиз Трасс продолжит политику Бориса Джонсона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждет улучшений в отношениях Москвы и Лондона после прихода Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что стоит ждать от нового премьера Британии Лиз Трасс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Карл III заявил о планах править Британией всю жизнь
|
|
Король Карл III в своем обращении к подданным дал обещание поддерживать конституционные принципы в сердце Британии и править по примеру матери, служа стране, до самой смерти.
«Наши ценности сохранились и должны сохраниться. Роль и обязанности монарха тоже сохранились... Я торжественно клянусь... поддерживать конституционные принципы в сердце нашей страны», – заявил он в первом телеобращении к нации, передает РИА «Новости».
Также Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму титул принца Уэльского. Он добавил, что супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Карла III официально провозгласили главой австралийского государства
|
|
Король Великобритании Карл III в воскресенье официально стал новым главой австралийского государства, сообщил телеканал Эс-би-эс.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сделал соответствующее заявление во время церемонии, которая прошла в здании парламента в Канберре, передает ТАСС. Также он объявил 22 сентября днем национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II.
Руководитель правительства и генерал-губернатор Дэвид Херли прибудут на похороны монарха, которые пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Как в свою очередь проинформировала радиостанция «Радио Нью Зиленд», Карл III в воскресенье также был провозглашен главой новозеландского государства.
Напомним, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Карлу III. Он поздравил монарха со вступлением на престол. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Определилась дата похорон Елизаветы II
Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, говорится в заявлении Букингемского дворца.
«Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Сам день похорон будет выходным. Перед тем, как тело Елизаветы II будет предано земле, гроб будет на четыре дня выставлен в холле здания британского парламента, чтобы подданные смогли с ней проститься.
Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Представитель дома Романовых: Елизавета II вносила позитивный вклад в отношения наших стран
|
|
«Несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало», – заявил газете ВЗГЛЯД историк, директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, комментируя смерть британской королевы Елизаветы II.
«Королева Елизавета II очень мудрый, достойный человек, несомненно выдающийся деятель мировой истории. Она навсегда останется в истории человечества как яркий представитель своего народа и своей династии, а также как лидер мирового масштаба. Она на протяжении 70 лет возглавляла свое государство, а это даже дольше, чем существовал Советский Союз, что о многом говорит», – делится Закатов.
Независимо от отношения к монархии, республике, коммунизму, демократии, продолжает собеседник, сама по себе личность королевы была символом стабильности. Однако это не только ее личная заслуга, поскольку в монархии главным является не достоинство самой личности, а укорененность и преемственность в истории.
«Монархия – это не просто власть одного лица, а система учреждений, взглядов, традиций, идеалов, принципов. Но в лице королевы Елизаветы II все это гармонично сочеталось», – считает историк.
По его словам, она всегда исходила из интересов своего народа. В то же время королева всегда относилась с пониманием и к интересам других стран. В случае, если она была с чем-то не согласна, признавала, что эти страны, в том числе и Россия, имеют право на свою позицию, отстаивание своих интересов. Именно поэтому во взаимоотношения наших стран королева вносила позитивный вклад.
«Монархия в Британии достаточно крепкая и пользуется поддержкой своих подданных, поэтому пока каких-то оснований для пессимизма и мыслей о том, что в стране может быть установлена республика, нет. После королевы на престол вступит ее сын, законный наследник – король Карл III. Он тоже человек с хорошим образованием и высокой культуры», – говорит Закатов.
Когда Карл III был еще наследником – принцем Уэльским, он иногда позволял себе некоторые высказывания, которые вызывали критику, удивление тех или иных кругов, в том числе и в самой Великобритании, вспоминает эксперт. Однако после вступления на престол он будет продолжать политику своей матери с той же мудростью, ответственностью и деликатностью, полагает собеседник.
|
«И несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало, умиротворяющий дух. И так, надо надеяться, будет и впредь, ведь монархия служит именно тому, чтобы внутри страны обеспечивалась преемственность в истории, связь с предыдущими поколениями. А во внешних отношениях, благодаря родственным, культурным связям, смягчалось и исправлялось то, что происходит вследствие деятельности партий и политиков, которые живут от выборов до выборов», – заключил представитель дома Романовых.
В четверг, 8 сентября, в Шотландии в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет. После смерти Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной матери. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России к королеве Елизавете II, «как и во всем мире, относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет», однако он не думает, что она занимала место в сердцах россиян. Также он отметил, что присутствие Владимира Путина на похоронах британского монарха не рассматривается.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Карл III официально провозглашен королем Британии
|
|
Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.
Строго регламентированная процедура прошла в парадных покоях дворца, служившего до XIX века официальной резиденцией британских монархов, и впервые в истории транслировалась по телевидению, передает ТАСС.
Церемония разделена на две части. Сначала без участия монарха заседал Совет престолонаследия. По сути, это расширенный состав Тайного совета – совещательного органа при монархе, который его и возглавляет. Членами совета являются не только действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, лишь во вторник занявшая этот пост, но и все бывшие премьер-министры, главы Минфина, МИД и МВД королевства, высокопоставленные представители Палаты лордов, Палаты общин и духовенства, члены королевской семьи, лорд-мэр Лондона, а также верховные комиссары (послы), представляющие в Соединенном Королевстве Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх. Членство в совете – пожизненное, его членами являются более 700 человек. Учитывая, что парадные покои дворца могут вместить лишь полторы сотни человек, в заседании принимают участие только активные и избранные члены совета. В зале присутствовали пять бывших премьер-министров Великобритании.
Сначала лорд-председатель совета Пенни Мордонт формально объявил о смерти королевы Елизаветы II. Затем была зачитана декларация о восшествии нового суверена на трон. Речь идет о формальности или так называемой Конституционной необходимости, ведь фактически Карл III стал королем в тот момент, когда накануне умерла его мать. Британский обычай не допускает, чтобы в стране хотя бы минуту не было монарха, обеспечивая непрерывность королевской власти.
В прошлом именно на заседании совета впервые оглашалось имя, под которым будет править новый король или королева. Однако на этот раз подобной интриги нет – имя нового короля было оглашено в первые часы после смерти Елизаветы II.
Во второй части заседания принимал участие сам монарх. По трехвековой традиции Его Величество принесет единственную клятву – защищать Церковь Шотландии. Таковым было условие заключенной в 1707 году англо-шотландской унии. Клятва, касающаяся Церкви Англии, верховным главой которой является британский монарх, прозвучит позже в здании парламента.
В 11.00 (13.00 мск) с балкона Сент-Джеймсского дворца под звуки фанфар и артиллерийский салют будет зачитана публичная прокламация об объявлении наследника престола королем, а приспущенные после смерти королевы флаги будут подняты в знак признания монарха. Коронация монарха пройдет через несколько месяцев. Ее дата пока не определена.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны подробности похорон Елизаветы II
В Британии идет подготовка к прощанию с королевой Елизаветой II, сейчас в стране объявлен королевский траур, а о дате похорон сообщат «в надлежащее время», говорится в сообщении Букингемского дворца.
Гроб с телом сначала покинет Балморал, шотландскую загородную резиденцию королевы, и отправится во дворец Холирудхаус в Эдинбурге. Предполагается, что по прибытии в Лондон гроб с телом королевы, скорее всего, поместят в Вестминстер-холле, пишет издание «Московский комсомолец».
Гроб должен быть расположен посреди зала, круглосуточно охраняемый отрядами Телохранителей Государя, Пешей Гвардии или Конного Полка Придворной Кавалерии. Дворец еще должен подтвердить, кто может стоять в карауле у гроба королевы.
Ожидается, что желающие попрощаться с королевой будут выстраиваться в очередь или даже ночевать.
Как монарху, королеве Елизавете автоматически будут предоставлены государственные похороны, финансируемые государством. Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
Байден с бумажки переписал соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Президент США Джо Байден во время посещения британского посольства оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
«Мы скорбим. Она была прекрасной женщиной. Мы рады, что имели честь быть знакомыми с ней», – написал Байден, используя шпаргалку. Его визит в посольство Великобритании транслировал телеканал C-SPAN.
Байден также сообщил, что намерен лично присутствовать на похоронах королевы.
Президент США уточнил, что пока не разговаривал с новым британским королем Карлом III. «Я его знаю. Я не разговаривал с ним, я ему не звонил», – заявил хозяин Белого дома.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британка выгнала не любивших убираться беженок с Украины
Жительница Великобритании Таня Фокс (из соображений конфиденциальности имя изменено) приютила в своем доме двух украинских беженцев, о чем впоследствии горько пожалела, пишет Daily Mail.
Гостями британки стали мать и дочь с Украины, которые до этого три месяца провели в Берлине, где 38-летняя Алена успела найти временную работу и обзавелась новым шикарным гардеробом. В результате в Великобританию украинки приехали с объемным багажом, для перевозки которого потребовалось сразу две машины, передает РИА «Новости».
Дочь женщины, по словам британки, определили в школу и оформили положенное пособие.
Фокс упомянула, что женщина каждый день обедала с дочкой в кафе или просила приготовить поесть приютившую их женщину. Однако в ответ на просьбы поддерживать чистоту в доме украинка только через несколько недель неохотно взяла в руки пылесос.
Вскоре мама с дочерью уехали, так как им предложили квартиру побольше. При этом в комнате за собой они не убрали.
«Двери моего дома в последний раз закрылись за ними. Я могу вздохнуть с облегчением. Чувствую себя эмоционально выгоревшей, наивной и глупой. Мне даже кажется, что я неудачница», – резюмировала Фокс.
Ранее британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными беженцами. Священнослужитель уточнил, что выходцы с Украины давно хотели перебраться в Соединенное Королевство, а ситуация в их родной стране стала лишь удобным поводом сделать это.
Карлу III предрекли судьбу последнего короля Британии
Принц Чарльз, восходящий на престол в субботу как Карл III, может стать последним королем Великобритании и Содружества, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
«При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия еще усложнила себе жизнь Брекзитом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III – стать последним Виндзором на британском престоле. Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: «Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют никакой полезной роли в управлении страной?» – приводит его слова РИА «Новости».
Историк напомнил, что дискуссии о целесообразности сохранения династии, которая правит страной лишь формально, шли в британском обществе еще при покойной Елизавете II, однако ей удалось стать символом нации: сам факт того, что она правила целых 70 лет, символизировал устойчивость Соединенного Королевства.
Ранее директор канцелярии Императорского Дома Романовых Александр Закатов высказывал противоположную точку зрения. По его мнению, Карл III будет защищать институт монархии и поддерживать ее авторитет.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль спросили о телефонном разговоре Путина и Карла III
Президент России Владимир Путин пока не планирует разговаривать по телефону с королем Великобритании Карлом III, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом», – приводит ТАСС слова Пескова. Он уточнил, что другие «международные телефонные разговоры будут на следующей неделе» у российского лидера.
Также он ответил, что Москва пока не определила, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II. Песков предположил, что «это, по всей видимости, уже будут заботы организаторов».
Напомним, президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден подтвердил приезд на похороны Елизаветы II
Президент США Джо Байден заявил, что намерен лично присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, хотя ни с кем этот вопрос не обговаривал.
«Да», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос во время поездки в штат Огайо, передает ТАСС. «Я пока не знаю деталей, но я поеду», – приводит его слова пресс-пул Белого дома.
Байден также сообщил, что пока не разговаривал с новым британским королем Карлом III. «Я его знаю. Я не разговаривал с ним, я ему не звонил», – заявил американский лидер.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пчел при Букингемском дворце оповестили о смене монарха в Британии
Дворцовый пчеловод Джон Чаппл сообщил королевским пчелам, которые содержатся при Букингемском дворце и Кларенс-хаусе, о смерти британской королевы Елизаветы II, пишут СМИ.
Как пишет Daily Mail, 79-летний Чаппл провел ритуал, шепотом сообщив пчелам, что их новым хозяином стал Карл III. Ульи обернули в траурные ленты. Разговоры с пчелами являются традицией для многих стран Европы. Пчел информируют о рождении или смерти членов семьи, а также свадьбах. Считается, что пчелы, которых не уведомили о смерти хозяина, прекратят приносить мед и вскоре погибнут, передает РЕН ТВ.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. Карл III официально провозглашен королем Британии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Карл III просил принца Гарри не брать Меган в Балморал
Король Британии Карл III просил своего младшего сына принца Гарри не брать свою супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II, сообщают СМИ.
«Чарльз заявил Гарри, что было бы неправильным или неуместным, если бы Меган находилась в Балморале в столь печальное время», – сообщает газета Sun со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
Также Гарри было сказано, что что Кейт, супруга принца Уильяма, также не поедет и что присутствовать будут лишь самые близкие родственники.
«Чарльз очень ясно дал понять, что Меган не будет желанной гостьей», – добавил собеседник газеты. По данным издания, Гарри также было отказано в посадке на самолет королевских ВВС, который доставил в Шотландию его брата принца Уильяма, а также принца Эдварда и принца Эндрю.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
В Британии назвали способную обрушить еврозону страну
Еврозона сейчас находится в опасной ситуации из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, сообщает корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.
«Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
По словам автор публикации, многих шокировал тот факт, что Германия впервые за несколько десятилетий зафиксировала дефицит торгового баланса.
«Германия была единственной крупной страной – участницей еврозоны с неизменно положительным сальдо торгового баланса. Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку», – отметила Бепплер-Шпаль.
Подчеркивается, что политики Германии связывают проблемы в экономике с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики обернулось зависимостью Берлина от российского газа. Журналистка отмечается, что это стало причиной текущего энергетического кризиса.
Ранее в Британии заявили, что энергетический кризис «переломит хребет» странам ЕС.