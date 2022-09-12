Цена газа в Европе упала ниже 2 тыс. долларов за тысячу кубометров

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12 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:58  |  vz.ru
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Европа испугалась потолка цен на газ из России

Европа судорожно ищет способ сбить цены на газ REUTERS/David W Cerny
Еврокомиссия продолжает действовать в интересах США, а не ЕС. Она на полном серьезе заставляет Европу обсуждать идею введения потолка цен на газ наподобие потолка цен на нефть. ЕК прикрывается святой целью – сбить цены на газ. Однако если убрать российский газ, то эффект будет явно противоположный. В ответ несколько стран предложили ввести потолок цен не только для России, а для всех поставщиков.  Подробности...
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Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

Трехдневная система выборов доказывает свою актуальность в России Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
РИА Новости
В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?  Подробности...
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Как боролись с бегством войск во время Великой Отечественной

Идти в атаку требует мужества. Иногда его хватает не всем, и тогда могут помочь заградотряды Валерий Суходольский/РИА Новости
В истории Великой Отечественной вряд ли найдется более клишированный образ, чем у заградотрядов. Современное кино и литература изображают их бойцов злодеями, целившимися из пулеметов в спины наступавших красноармейцев и расстреливавших отступавших без жалости. Опубликованные документы развенчивают мифы и рассказывают, как на самом деле действовали заградотряды. Подробности...
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Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины

Энергосистема Украины продемонстрировала низкий запас прочности president.gov.ua
Воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время. Что могло стать причиной масштабного блэкаута, может ли он повториться вновь и как обвалы украинских энергосетей могут сказаться на ходе спецоперации? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Чтобы нормально работать, надо всю жизнь учиться

Павел Свистунов
Павел Свистунов, заместитель директора Национального агентства развития квалификаций
Традиционная система образования не поспевает за стремительно меняющейся реальностью. Цикл жизни некоторых профессий сокращается до минимума, так что пока вузы и колледжи готовят по ним студентов, спрос на таких специалистов исчезает. Подробности...
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Почему Берлускони и Меркель не могут посредничать на переговорах России с Западом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Кремль более не доверяет западным подписям и считает какие-то сущностные переговоры бессмысленными. По крайней мере, до тех пор, пока Россия не добьется победы в специальной военной операции – или же не добьется существенного перелома. Подробности...
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11 сентября 2001 года однополярный мир рухнул

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, публицист
Если распад СССР в 1991 году – крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, то крушение башен-близнецов десять лет спустя – крупнейшая геополитическая катастрофа уже нынешнего, XXI века. Она открыла наш век и определила его вектор. Подробности...
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Сборная России по футболу возвращается в игру

Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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  • Таджикистан
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
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  • Италия

  • Нидерланды

  • Польша

  • Португалия

  • Финляндия

  • Франция

  • Чехия

  • Швеция

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    Смерть последнего настоящего монарха Европы коснется многих

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    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?

    Цена газа в Европе упала ниже 2 тыс. долларов за тысячу кубометров

    12 сентября 2022, 14:15

    Текст: Кристина Цыцура

    Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже 2 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 26 июля, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 9%. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1971 за тысячу кубометров, или 188,105 евро за МВт·ч, передает ТАСС.

    Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.

    Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в понедельник утром заметно снижаются на перспективах уменьшения спроса на нее. По состоянию на 7.59 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,44%, до 91,52 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 1,64%, до 85,37 доллара.


    Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
    		    10 сентября 2022, 13:45
    Фото: t.me/SolovievLive
    Текст: Антон Никитин

    Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.

    «Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.

    Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.

    В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

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    Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
    		    10 сентября 2022, 09:41
    Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.

    «Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.

    «Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.

    Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.

    Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.

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    США назвали дату вступления в силу запрета на морские перевозки нефти из России
    		    10 сентября 2022, 01:57
    Фото: Holger Weitzel/
    imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Запрет на морские перевозки российской нефти начнет действовать с декабря, на перевозки продуктов переработки нефти – с февраля, сообщил минфин США.

    В сообщении говорится, что США «в составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС», начнут «имплементацию политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам сырой нефти» из России. Сообщается, что «запрет вступит в силу 5 декабря», а «применительно к морской транспортировке нефтепродуктов» – 5 февраля, передает ТАСС.

    Речь идет о «запрете на оказание услуг» по морской перевозке российской нефти, из которого делается «важное исключение» – для «юрисдикций или действующих лиц, которые приобретают транспортируемую морем российскую нефть по предельной цене, установленной коалицией» или дешевле. 

    «Преследуется достижение трех целей: обеспечение надежного объема предложения транспортируемой морем российской нефти на глобальном рынке; ограничение давления, толкающего вверх цены на энергоносители; сокращение доходов Российской Федерации от нефти», – сказано в сообщении.

    Американские власти считают, что потолок цен на российскую нефть смогут совместно определять государства, которые согласятся войти в «коалицию» по установлению данных ограничений.

    Кроме того, минфин США сообщил, что американская сторона намерена наказывать физические лица и компании, которые будут «осуществляют значительные закупки» российской нефти дороже готовящихся ценовых ограничений, передает РИА «Новости».

    Также наказание грозит «лицам, которые сознательно предоставляют ложную информацию, документацию или же оценку такой компании, предоставляющей услуги».

    При этом американское эмбарго на закупку российской нефти останется в силе и после введения потолка цен на нефть, сообщили в ведомстве.

    В свою очередь, помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что достижение соглашения о потолке цен «только на уровне G7 уже является достаточно обширным для достижения успеха без Индии и Китая». По его словам, участие обеих стран позволит обеспечить «лучшую» работу механизма контроля цен. При этом Харрис утверждал, что США сейчас не обсуждают возможности применения вторичных санкций, обязывающих другие страны присоединяться к установлению «потолка» на стоимость российской нефти.

    Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.

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    «Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
    		    9 сентября 2022, 17:55
    Фото: Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.

    «Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.

    Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.

    Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.

    Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.

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    В Японии раскрыли суть «лицемерной» политики Запада

    12 сентября 2022, 07:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы, говорится в статье издания Sankei Shimbun за авторством главного научного сотрудника аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы.

    Как отмечает автор, столкнувшаяся с энергетическим кризисом и «загнанная в угол» Европа бросилась вновь заниматься добычей всех видов ископаемого топлива. «Европа также увеличивает свой импорт ископаемых энергоресурсов. Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и США. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) в США. Такие «взрывные» покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», – передает РИА «Новости» текст статьи.

    В ответ на этот кризис страны в других регионах мира также озадачились добычей ископаемого топлива. При этом те, у кого имеются внутренние возможности для добычи, еще как-то могут справится со сложившейся ситуацией, однако бедные страны без природных ресурсов испытывают серьезные трудности, предупреждает Сугияма.

    Широко разрекламированная в Европе политика «декарбонизации» доставила миру большие неприятности, однако сама она этого не признает, утверждая, что нынешний возврат к ископаемому топливу носит временный характер, продолжает автор.

    «Но с другой стороны сама Европа ведет себя совершенно лицемерно, потому что скупает ископаемое топливо по всему миру. К сожалению, Япония также способствует этому лицемерию», – указывает он. Так, в июне МИД Японии объявил о прекращении программ официальной помощи в целях развития для проектов угольных электростанций в Бангладеш и Индонезии, однако сам Токио приступает к перезапуску остановленных угольных электростанций, чтобы справиться с хроническим дефицитом электроэнергии у себя.

    «Разве это не лицемерие: отказаться от помощи в производстве тепловой энергии в развивающихся странах, в то же время расширяя тепловую электрогенерацию в своей стране?» – задается вопросом Сугияма.

    По его словам, в результате навязчивой агитации идеи «декарбонизации» странами G7 многие развивающиеся государства «попали в беду». «G7 греховно усугубила проблему, лишив развивающиеся страны доступа к ископаемому топливу. И развивающиеся страны будут совершенно правы, когда отвернутся от лицемерной G7, если группа и дальше будет действовать столь же эгоистично», – заключает автор.

    Ранее японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.

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    Стало известно, кто из немцев готов на личные жертвы ради поддержки Украины
    		    12 сентября 2022, 10:55
    Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Терпеть неудобства, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53% немцев, следует из результатов опроса Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.

    Согласно опросу, большинство жителей Германии по-прежнему готовы к жертвам ради сохранения санкционного давления на РФ. Несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны терпеть лишения 53% немцев, пишет Deutsche Welle* (СМИ-иноагент).

    Кроме того, 42% опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, а еще пять процентов не определились с ответом. Готовность к личным жертвам ради санкций против Москвы наблюдается преимущественно среди электората СДПГ и «зеленых». Среди «зеленых» на жертвы согласны девять из десяти опрошенных. В то же время электорат свободных демократов, левых и партии «Альтернатива для Германии» преимущественно против личных жертв ради санкций.

    Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.

    Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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    США объяснили подход к потолку цен на нефть из России
    		    9 сентября 2022, 23:28
    Фото: Jim West/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США и их союзники собираются установить потолок цен на нефть из России ниже рыночной стоимости, но выше себестоимости, сообщил замминистра финансов США Адевале Адейемо.

    Адейемо заявил, что США и их союзники пытаются «лишить» Москву доходов, необходимых для ведения спецоперации на Украины, а также «подорвать способность России вести войну в будущем». Однако в нефтяной промышленности России «дела идут даже лучше, чем до начала» спецоперации и введения соответствующих санкций, передает ТАСС.

    Как заявил Адейемо, «летом Россия могла экспортировать энергоресурсы по цене на 60% выше, чем в прошлом году, это более чем компенсировало снижение объемов экспорта». Для США, их «союзников» и «жителей Украины» подобная ситуация «неприемлема», сказал он.

    Замминистра финансов США заявил, что Вашингтон вместе с союзниками намерены установить потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня, «на уровне, который сопоставим с тем, что принималось исторически». Это, по мнению США, снизит российские доходы, но сохранит стимул для продолжения поставок, передает РИА «Новости».

    По его словам, у России не так много возможностей для хранения нефти, а состояние скважин не располагает к их консервации. «В итоге Россия будет вынуждена продавать или столкнуться с рисками долгосрочной деградации производственных возможностей», – сказал Адейемо, добавив, что «с точки зрения экономики, удерживать нефть просто не имеет смысла».

    Он заявил: «Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка цен».

    По его словам, подход Вашингтона заключается в том, что «российская нефть должна продолжать поступать на мировой рынок при условии, что компании, закупающие ее и предоставляющие услуги, будут добросовестно придерживаться лимита цен».

    Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждает, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.

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    Коментарии (19)
    Предложение ограничить цену на газ из России не получило широкой поддержки в ЕС

    9 сентября 2022, 15:21

    Текст: Кристина Цыцура

    Предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС, сообщили западные СМИ, ссылаясь на дипломатов.

    По данным агентства Reuters, это предложение «не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое «будет способствовать снижению цен на весь газ, но в то же время не поставит поставки газа в Европу под угрозу».

    Ранее сообщалось о планах обсудить 9 сентября дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию. 

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    Власти Нидерландов захотели приучить население мыться за пять минут

    12 сентября 2022, 07:43

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Нидерландов развернуло кампанию, призванную ограничить посещение душа пятью минутами, при этом не все жители готовы смириться с такими ограничениями, говорится в статье издания Wall Street Journal.

    Жительница общины Нордвейк Карла Дженераал обычно проводила в душе 15 минут, однако ее молодой человек, который принимает холодный душ по полторы минуты, не мог понять такую расточительность, из-за чего купил ей пятиминутный песочный таймер, передает РИА «Новости».

    Теперь же, как пишет издание, убедить жительницу Нордвейка, 37-летнего руководителя интернет-магазина, и других, подобных ей, экономить горячую воду пытается и правительство Нидерландов. Как отмечает издание, растущие счета за электроэнергию и возможный дефицит оказались достаточной мотивацией. «Теперь я принимаю душ за пять минут...», – рассказала Дженераал, добавив, что сократила количество ванн, которые она принимает, до одной в месяц.

    В одной из северо-восточных провинций Нидерландов местные власти раздали жителям таймеры, чтобы подтолкнуть их к экономии так же, как это сделал бойфренд Дженераал, указывает издание.

    Музыкальный журналист из Амстердама Тея Деркс рассказала, что всегда пыталась ограничить потребление энергии. Так, она принимает душ всего раз в неделю и не более пяти минут по времени, а в остальные дни просто терла себя мочалкой. При этом 58-летняя женщина, использующая в качестве основного транспорта велосипед, называет «совершенно излишними» частые приемы душа.

    Кроме этого, для экономии энергии при приготовлении пищи Деркс, к примеру, во время варки риса доводит воду до кипения, затем выключает плиту и кладет кастрюлю в «кокон», сделанный из пухового одеяла. Для мытья посуды она использует электрический чайник, в котором греет воду, вместо того, чтобы использовать горячую воду из системы водоснабжения.

    При этом ученый Рейнт Ян Ренес, который консультирует правительство страны в вопросе того, как склонить людей к экономии энергии, отметил, что жители любят экономить деньги и заботятся об окружающей среде, однако они скептически относятся к просьбам правительства и обычно не идут на личные жертвы без уважительной причины.

    «Для некоторых душ остается священным местом», – подчеркивает издание. Так, 23-летний студент из провинции Фрисландия Мейндерт Бурсма заботится о климате, поэтому во время путешествия в Грецию выбрал поезд, чтобы избежать выбросов, связанных с авиаперелетом. Тем не менее, Бурсма не планирует сокращать время принятия душа, которое, по его словам, должно длиться не более 10 минут. По его мнению, для снижения зависимости от ископаемого топлива следует сокращать энергопотребление «в основных отраслях промышленности».

    Релинда ван Доррестейн, 25-летняя жительница Амстердама, сетует, что пяти минут недостаточно для нормального посещения душа. По ее словам, когда она остается с родителями, то «бунтует»: у ее отца имеется «шестиминутный таймер для принятия душа», который она специально переворачивает два раза.

    Ранее премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман, представляющий партию «зеленые», посоветовал жителям Германии в целях экономии энергии реже принимать душ или перейти к обтиранию влажной тряпкой.

    Напомним, вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в целях экономии энергии стал реже принимать душ. Он также рассказал, что никогда в жизни не мылся дольше пяти минут. Согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.

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    В Японии признали победу России над западными санкциями

    10 сентября 2022, 15:15

    Текст: Вера Басилая

    Японское издание Yahoo News Japan опубликовало материал, в котором говорилось о росте доходов России от экспорта энергоресурсов несмотря на санкции Запада, читатели газеты сочли это победой Москвы.

    Автор статьи подчеркнул, что Россия направила освободившийся объем энергоресурсов из-за западных санкций в Китай, Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Читатели газеты отметили, что Запад хотел нанести сокрушительный удар по России, но только навредил собственной экономике, спровоцировал энергетический кризис в Европе. Кроме того, антироссийские санкции привели к росту инфляции в США, передает канал «360».

    «Россия и Запад разделят боль, говорите? Это еще на Запад не пришла настоящая зима!» – отметил один из комментаторов.

    Ранее Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph написал, что предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ.

    Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.

    Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.

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    В Германии предложили перемирие с Россией ради поставок газа

    10 сентября 2022, 19:27

    Текст: Вера Басилая

    Правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

    «Я выступаю за то, чтобы мы вели с Россией – даже если нам будет трудно и даже если меня это не радует – переговоры о возобновлении энергетических поставок по любому трубопроводу», – цитирует РИА «Новости» Вагенкнехт.

    По ее словам, Берлину придется завершить дипломатическим путем экономическую войну с Россией, которую ранее Германия сама же развязала. Такое решение избавит немцев от дискуссий о возвращении к атомным электростанциям, добавила она.

    В материале Die Welt уточняется, что слова политика прозвучали в поддержку демонстраций, вызванных ростом цен на топливо.

    Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.

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    В США увидели выгоду от рецессии в Европе

    12 сентября 2022, 06:27

    Текст: Дмитрий Зубарев

    США могут выиграть от рецессии в Европе, которой чревато сокращение поставок российского газа, но пострадают в случае отказа РФ от экспорта нефти, приводит мнение американских экономистов и профильных чиновников The Washington Post.

    Издание цитирует неназванного представителя администрации США, по словам которого, в министерстве финансов и группе экономических советников Белого дома прогнозируют для США «умеренные и управляемые» последствия спада в Европе, на торговлю с которой приходится менее 1% американского ВВП, передает РИА «Новости».

    «Если Россия продолжит продавать миру нефть и только сократит экспорт газа в Европу, эффект для экономики США, вероятно, будет минимальным. На самом деле, это может даже помочь американским фирмам, которые добывают природный газ. Это также может ослабить глобальный спрос, посодействовав снижению внутреннего ценового давления», – говорится в публикации.

    «Если Европа сползет в рецессию, то, очевидно, сократится спрос на широкий круг товаров. Мы сейчас в настолько извращенной ситуации, что в этом может быть позитив», – сказал экономист Дин Бейкер, имея в виду попытки американской администрации обуздать рекордную за 40 лет инфляцию.

    Более скверный для США сценарий, по версии опрошенных изданием экспертов, – отказ России от экспорта нефти, возможный в случае применения западными странами механизма ценовых ограничений. «Это толкнет экономику [США] в рецессию. Цены на бензин в одночасье взлетят до потолка, обратно к рекордным пяти долларам за галлон. Экономика [США] не может переварить пять долларов за галлон», – цитирует издание экономиста из Moody»s Analytics Марка Занди.

    Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Еврозона может столкнуться с рецессией на фоне рекордных цен на газ, будущая зима, вероятно, станет «одной из худших в истории». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.

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    В Британии назвали способную обрушить еврозону страну

    10 сентября 2022, 15:54

    Текст: Кристина Цыцура

    Еврозона сейчас находится в опасной ситуации из-за того, что энергетический кризис уничтожает Германию, сообщает корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.

    «Еврозона настолько сильно зависит от ФРГ, что последствия тех экономических потрясений, с которыми Берлин сейчас сталкивается, скоро будут ощущаться по всему континенту», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    По словам автор публикации, многих шокировал тот факт, что Германия впервые за несколько десятилетий зафиксировала дефицит торгового баланса.

    «Германия была единственной крупной страной – участницей еврозоны с неизменно положительным сальдо торгового баланса. Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку», – отметила Бепплер-Шпаль.

    Подчеркивается, что политики Германии связывают проблемы в экономике с украинским кризисом, но именно решение отказаться от атомной энергетики обернулось зависимостью Берлина от российского газа. Журналистка отмечается, что это стало причиной текущего энергетического кризиса.

    Ранее в Британии заявили, что энергетический кризис «переломит хребет» странам ЕС.

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    В Германии предрекли Европе судьбу Древнего Рима

    11 сентября 2022, 11:10

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Европа переживает упадок, схожий с падением Римской империи, пишет Даниэль Эккерт в немецкой газете Die Welt. По его словам, история развала Рима имеет множество последовательных совпадений с развивающимся кризисом в Евросоюзе.

    Первым признаком автор назвал период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту. В Римской империи деньги не обесценивались примерно два с половиной века, однако затем девальвация перевернула с ног на голову общественный порядок.

    «Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков», – передает РИА «Новости» слова автора.

    Вторым фактором Эккерт считает пандемию – в Римской империи и за ее пределами до периода инфляции свирепствовала чума Антонина.

    «Как именно чума повлияла на развитие цен в империи, определить так же сложно, как и количество жертв. По имеющимся данным, в городских центрах империи погиб каждый десятый житель, а армия частично истребила треть в своих полевых лагерях. Не вызывает сомнений то, что денежный и экономический порядок уже не был прежним после чумы Антонина. Возможно, потому что политики все чаще пытались регулировать цены», - заявил он.

    Кроме того, контроль рынка со стороны государства привел к еще большему обострению кризиса. Например, на зерно устанавливались максимальные цены, которые были ниже рыночных, что приводило к сокращению предложения и остановке торговли между городами и провинциями.

    Возвращаясь к нынешнему экономическому упадку Европы, Эккерт подчеркнул, что континент также болезненно зависим от свободного передвижения товаров и денежной массы, чему не способствовали ни санкционные ограничения, ни закрытие границ во время пандемии коронавируса.

    «Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, потому что, как страна-экспортер, страна больше зависит от безопасных торговых путей, чем почти любая другая страна. Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание», – отметил автор.

    Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт. Заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.

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    Газпром продолжил передачу газа для Европы через «Суджу»

    11 сентября 2022, 10:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Газпром прокачивает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной, сообщил представитель Газпрома.

    «Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 42,4 млн куб. м на 11 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – передает ТАСС слова представителя Газпрома.

    Накануне объем прокачки также составлял 42,4 млн куб. м.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.

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