В ЛНР рассказали о новшествах в обучении школьников с 1 сентября

«Образование на территории ЛНР будет соответствовать всем требованиям российского ФГОС. Наши педагоги уже прошли переподготовку. Кроме того, мы сохраним преподавание украинского языка», – рассказал газете ВЗГЛЯД министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, комментируя начало учебного года в республике.

«В большинстве районов республики дети приступят к обучению в очной форме. Еще в 11 городах из-за серьезных повреждений инфраструктуры и непрекращающихся обстрелов со стороны ВСУ пока придется поработать дистанционно. Мы надеемся, что это продлится недолго, но вопрос безопасности в любом случае будет стоять на первом месте», – рассказал министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

«В общей сложности у нас в республике более 500 школ. 488 из них уже сегодня начнут свою работу. В образовательные учреждения ранее были доставлены учебники. Все они соответствуют последним требования российского Федерального государственного образовательного стандарта. А все педагоги и директора школ прошли повышение квалификации по основным предметным группам», – пояснил министр.

Собеседник также обратил внимание на то, что уроки будут вестись на русском языке, а самому предмету «Русский язык» уделят особое внимание. «Как показывает практика, почти все дети и педагоги – русскоговорящие. Те территории, которые были под контролем Киева, тоже изначально русскоязычные, там многие школы активно сопротивлялись украинизации. Вместе с тем, мы приняли решение оставить для детей возможность изучать украинский язык в факультативной форме», – заметил он.

Решение Киева полностью отказаться от преподавания в школах русского языка и литературы Кусов назвал «опрометчивым». «Во-первых, там еще довольно много людей, которые не только говорят на русском языке, но и каким-то образом ассоциируют себя с Россией. Во-вторых, русская литература – это мировое достояние. Этих писателей и поэтов изучали и изучают во всем мире, по крайне мере пока не началась волна настоящего безумия и отмены русской культуры. И, в-третьих, этой программой очень хорошо владеют педагоги», – сказал он.

«Нам удалось увидеть те учебники, по которым в последнее время преподавали разные предметы в украинских школах. От нормальной науки в этих книгах почти ничего не осталось. Там очень сильная идеологическая составляющая. А это влечет за собой падение уровня образования детей. В наших же школах подростки будут получать поистине научные знания», – заключил Кусов.

Напомним, 1 сентября в Донбассе и на освобожденных территориях свои двери откроют около 1400 школ. В Донецкой народной республике заработают 584 заведения, в Луганской – свыше 500, в Херсонской области учеников встретят в 91 образовательном учреждении. Еще 145 школ начали работу в Запорожской области и около 70 – в Харьковской. В ЛНР за парты сядут не менее 100 тыс. детей, еще 160 тыс. подростков приступят к обучению в ДНР.

Отмечается, что учебные заведения полностью готовы к работе. При поддержке России в зданиях проведен ремонт, школы оборудованы недостающими наглядными пособиями по географии, истории, литературе, и другим предметам, портретами видных деятелей отечественной науки, истории и культуры, необходимой компьютерной техникой. В общей сложности в библиотеки направлено почти пять млн учебников и комплектов книг.

Кроме того, порядка 10 тыс. учителей прошли повышение квалификации, которое позволит им соответствовать российским стандартам образования. Еще порядка 5 тыс. педагогов и школьных управленцев закончат обучение до конца текущего года.