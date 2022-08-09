|
|
Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Указ российского лидера Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов.
Согласно подписанному 5 августа указу, до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло- и электроэнергию, запрещены. Под «санкции» попали итальянская Enel и финская Fortum, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Уточняется, что сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.
Напомним, Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Так, под запрет попали в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
До этого российский лидер заявил, что российский ТЭК сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу
|
|
Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.
«Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией», – написал tunctunc. Комментарии интернет-пользователей передает РИА «Новости».
«Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится», – написал еще один из пользователей.
«Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», – заметил другой комментатор.
«В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди», – подчеркнул пятый читатель.
«Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас... Русские честнее, чем США и ЕС», – заключили пользователи.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты раскрыли замысел ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС
|
|
Обстрелы Энергодара и ЗАЭС вновь поднимают вопрос о необходимости поражения украинских артиллерийских систем в Никополе и уничтожения ударных возможностей ВСУ на юге Украины. По мнению экспертов, ВСУ намеренно целились по объектам, через которые электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети.
«Целенаправленные обстрелы Запорожской АЭС окончательно ставят точку в спорах об аналогичных ударах по энергетической инфраструктуре на подконтрольной ВСУ территории. Нет, это не значит, что уже завтра нужно бить крылатыми ракетами по ТЭС и подстанциям: в большинстве ситуаций такое лишено реального практического смысла. Но отныне при возникновении военной необходимости у ВС России с моральной точки зрения развязаны руки на поражение таких целей», – говорится в публикации отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».
Отмечается, что «выпущенные снаряды попали в открытое распределительное устройство (ОРУ), отвечающее за передачу энергии от АЭС в Запорожье, Мелитополь и Никополь. Из-за попаданий было обесточено оборудование энергоблока № 3, а персоналу станции пришлось уменьшить мощность на энергоблоке № 4».
Боеприпасы также повредили водородопровод с последующим возгоранием идущего по ним газа. ВСУ намеренно целились по новой секции ОРУ, через которую электричество идет на Каховку: именно через нее планируют подключить ЗАЭС к российской электросети, уточнили эксперты.
«Сегодняшний удар пришелся по хранилищу отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Снаряды РСЗО не повредили сами емкости и попали в крышу гаража погрузочного трактора», – сообщили эксперты.
По их мнению, цель ВСУ – вызвать панические настроения жителей Энергодара угрозой техногенной экологической катастрофы.
«Для украинских властей эти люди уже не считаются «своими», поэтому они без раздумий пожертвуют их судьбами ради своих задач. Запорожская АЭС питает в том числе и украинские территории. Остановка работы чревата отключением от электроэнергии на подконтрольных Киеву землях. В ВСУ это не могут не понимать, и обстрелы ЗАЭС ведутся осознанно», – подчеркнули эксперты.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
В Минобороны обстрел Киевом Запорожской АЭС назвали актом терроризма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Киев из-за потерь ВСУ направил на передовую раненых боевиков
|
|
Киевский режим из-за высоких потерь отравляет на передовую недообученных мобилизованных и раненых, которые не прошли полную реабилитацию после ранений, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений», – приводит его слова РИА «Новости».
Конашенков подчеркнул, что в результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовске Донецкой народной республики уничтожено до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Кроме того, уточнили в ведомстве, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады войск Украины в населенном пункте Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники.
По его словам, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой народной республики.
Российские военные в Николаевской области уничтожили арсенал, где хранились 45 тыс. тонн боеприпасов, недавно поставленных украинской армии странами НАТО, уточнил он.
За сутки также поражено три пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах.
«Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов Свято-Ильинского машиностроительного завода в районе Дачное Донецкой народной республики», – сказал Конашенков.
«В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов», – отметили в Минобороны.
Конашенков уточнил, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой народной республики и города Донецка.
Кроме того, за сутки ПВО был перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса», – сказал Конашенков.
Отмечается, что также уничтожены 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, 4756 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в администрации Энергодара заявили, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Запорожской области призвал ударить по Киеву после атаки ВСУ по АЭС
|
|
Российским войскам необходимо начинать наносить удары по центрам принятия решений в Киеве после атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.
«Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице. Страна Украина превратилась в ИГИЛ* («Исламское государство*», запрещено в России), это уже не страна. Мир должен признать, что обстреливая умышленно, системно, прицельно атомный реактор, провоцируется мировая катастрофа», – цитирует его РИА «Новости».
Балицкий подчеркнул, что центры принятия решений находятся в Киеве. По его словам, атомная станция прикрывается российской ПВО.
«Люди в Запорожской области возмущены. Я выражаю их точку зрения. Люди требуют ответственности от той так называемой Украины, которая пока еще называется страной, и пускай европейцы, которые подкармливают их дронами, HIMARS и всякой остальной гадостью, которая летит к нам и в Донбасс, несут тоже ответственность», – добавил Балицкий.
В понедельник в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин встретился с Кадыровым
|
|
Президент Владимир Путин в пятницу после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Сочи встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни, сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Накануне вечером после российско-турецких переговоров Путин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадровым», – приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.
Ранее Кадыров сообщал о том, что во время переговоров Путина и Эрдогана познакомился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом. Он тогда сообщал, что собеседники «пришли к единому мнению о необходимости налаживания тесного сотрудничества между Турцией и Чеченской Республикой в различных вопросах». Кадыров отмечал, что в Турции проживает достаточно большое количество этнических чеченцев, и добавил, что сам получил приглашение посетить Турцию и принял его.
По итогам переговоров лидеров России и Турции было принято совместное заявление двух президентов. Путин и Эрдоган договорились увеличивать объем торговли между странами, наращивать взаимодействие в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Кроме того, в заявлении говорится о необходимости обеспечить выполнение стамбульских соглашений, в том числе в части беспрепятственного экспорта российского зерна, и подчеркивается важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии. А в начале переговоров Эрдоган заявлял, что Турция и России «откроют новую страницу в двусторонних отношениях».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Запад обеспокоен углублением российско-турецкого партнерства
Страны Запада обеспокоены заявлениями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана об углублении торгового и экономического сотрудничества, сообщает Finantial Times.
«Мы стараемся, чтобы Турция прислушалась к нашим обеспокоенностям», – сказал один из собеседников FT, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что Вашингтон обещал ввести вторичные санкции против помогающих Москве стран. Однако все источники, кроме одного, усомнились в возможности реализовать подобные меры в отношении Анкары, говорится в статье.
Введение рестрикций против Турции возможно только в случае «слишком близкого» сближения ее с Россией, заключает FT.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Белгородской области подарил Путину особый шоколад «Алешка»
|
|
Президенту России Владимиру Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.
Шоколадку Путину вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает телеканал «Звезда».
Глава государства обратил внимание на несколько упаковок шоколада, лежащих по левую руку от его собеседника. «Это, кстати, у вас что за шоколадки?» – спросил президент губернатора, передает ТАСС.
«Это вам подарок от Белгородской области», – ответил тот.
«Спасибо большое. Есть «Аленка», а у вас – «Алешка», – сказал Путин.
«У нас мальчик живет. Вот когда начиналась специальная военная операция, он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео]. И выложили в интернет», – напомнил президенту историю мальчика глава региона.
Ранее ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.
Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.
До этого Алеше подарили погоны генерала. Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных.
Эрдоган: Россия и Турция договорились о торговле в рублях
|
|
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным достигнута договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях.
«На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как [денежной] единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России. К тому же есть карта «Мир». В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели. Во время визита переговоры провели главы Центробанков наших стран», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
«Наши двери открыты для всех. Кто хочет инвестировать в нашу страну, мы оказываем им всяческую поддержку. Потому что Турция является самой важной открытой дверью для свободной рыночной экономики не только в этих последних событиях, но и в мире», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган заявил, что Россия и Турция подтвердили цель по доведению двусторонней торговли в год до 100 млрд долларов. «Для ее достижения мы хотим развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы наша торговля была более сбалансированной. В Сочи наш министр торговли [Мехмет] Муш подписал с вице-премьером России [Александром] Новаком меморандум – своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами», – сказал Эрдоган.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдуме предложили создать объединение государств по образу СССР
|
|
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал об инициативе создать добровольное объединение суверенных государств по образу СССР – объединение, способное противостоять западной экспансии.
«Существование СССР сдерживало НАТО в его стремлении поработить и колонизировать весь мир. Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР», – передает РИА «Новости» его слова.
Политик отметил, что создание подобного союза независимых государств позволило бы странам не только сохранить, но и укрепить свои суверенитеты, которые сейчас подвергаются нападкам и размыванию со стороны США.
«После распада СССР американцы начали вмешиваться в дела независимых государств на постсоветском пространстве, организовывая цветные революции и госперевороты. Создавая из суверенных государств своих сателлитов и проводя их постепенную оккупацию, подбираясь к границам России. Одним из примеров тому нынешняя Украина», – подчеркнул депутат.
Также парламентарий добавил, что с учетом актуальности повестки новый блок по своим границам может превзойти границы Советского Союза.
«Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии», – сказал он.
Кроме того, Шеремет добавил, что у России есть все возможности и потенциал, чтобы обеспечить новому союзу нерушимость границ и безопасность.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин: Железнодорожная отрасль России будет развиваться несмотря на трудности
Железнодорожная отрасль России имеет огромный потенциал для качественного роста, она будет развиваться несмотря на трудности, в том числе будет наращиваться пропускная способность магистралей, сказал российский лидер Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.
«Убежден, у нашей железнодорожной отрасли огромный потенциал для качественного роста. И несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперед. Будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места», – передает РИА «Новости» его слова.
Глава государства добавил, что сейчас стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети.
«Все специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники вносят свой вклад в эту большую работу. Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу», – подчеркнул он.
Также Путин отметил, что представители самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, – это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои. Подвигом, по словам Путина, является возведение Транссиба и БАМ, других магистралей в сложнейших условиях.
«От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой - 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России - отрасли, которая имеет громадное, стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей», – заключил президент.
Напомним, день железнодорожника – профессиональный праздник, в который отмечаются профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли. В Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Молдавии и Болгарии по традиции празднуется ежегодно в первое воскресенье августа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Кадырова
Тема участия подразделений из Чечни в специальной военной операции (СВО) на Украине затрагивалась на встрече президента России Владимира Путина и главы республики Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, участие чеченских воинов и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось, но главным образом [на повестке] были вопросы социально-экономического развития республики», – цитирует ТАСС Пескова.
Напомним, Путин и Кадыров провели рабочую встречу в Сочи после переговоров российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили более 300 снарядов по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Народной милиции ДНР.
«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 300 снарядов из реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» (оснащенных противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток»), «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов», – говорится в заявлении в Telegram-канале Народной милиции.
В сообщении отмечается, что огонь велся по районам семи населенных пунктов ДНР. «В результате обстрелов четверо мирных жителей погибли, семь получили ранения, повреждено 16 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры», – уточнили в ведомстве.
Ранее совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС России за сутки уничтожили взвод РСЗО БМ-21 «Град», два бронированных автомобиля и подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Гольмовский ракетами «Град».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВС России сообщили о разминировании моста на дороге в Мариуполь
Российские саперы разминировали около 200 боеприпасов калибра 152 мм и несколько ящиков с тротилом общей массой около 2 тонн в тротиловом эквиваленте для подрыва моста на дороге в Мариуполь в районе поселка Коминтерново на юге ДНР, сообщили специалисты Международного противоминного центра ВС России.
«Находимся на пути движения к населенному пункту Мариуполь. Был обнаружен заминированный участок отрезка дороги для обрушения. [Обнаружено и разминировано] порядка 200 боеприпасов 152-го калибра, тротил, пластическое взрывчатое вещество», – сообщил командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра Вооруженных сил России с позывным «Запал», передает ТАСС.
В пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что акватория мариупольского порта полностью разминирована российскими саперами.
Ранее сообщалось, что российские специалисты в ходе разминирования мариупольских дорог используют робототехнические комплексы «Уран-6».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ обстреляли Гольмовский ракетами «Град»
Украинские войска выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Гольмовскому, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Николаевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Отмечается, что в 16.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Макеевке.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 15 снарядов «натовского» калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам города Донецка в Донецкой Народной Республике.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин дал ЦБ право устанавливать подсанкционным банкам размер комиссии за перевод валюты
Совет директоров Центробанка получил возможность устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Предоставить совету директоров Центрального банка Российской Федерации право определять максимальные значения размера платы, взимаемой российскими кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении таких кредитных организаций ограничительных мер», – цитирует документ РИА «Новости».
Напомним, российские банки с 20 мая могут без ограничений продавать физлицам наличную иностранную валюту, за исключением евро и долларов, для которых установлен особый порядок продажи.