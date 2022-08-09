Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов

Указ российского лидера Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов.

Согласно подписанному 5 августа указу, до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло- и электроэнергию, запрещены. Под «санкции» попали итальянская Enel и финская Fortum, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Уточняется, что сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.

Напомним, Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Так, под запрет попали в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

До этого российский лидер заявил, что российский ТЭК сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.

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