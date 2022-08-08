Кировские власти потребовали отставки сити-менеджера за «кумовство»

Врио главы Кировской области Александр Соколов потребовал отставки главы администрации Кирова Дмитрия Осипова после того, как тот устроил на работу близкого родственника, сообщили в региональном правительстве.

Соколов заявил о «нетерпимости к фактам нарушения антикоррупционного законодательства» в ходе еженедельной планерки с правительством, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение правительства.

«Нарушения антикоррупционного законодательства недопустимы ни в каком виде. Никакие прежние заслуги, никакие эффективные показатели не позволят смягчить закон. Несколько дней назад в Советске было принято решение об отставке главы города на основании допущенных нарушений. То же самое произошло в Кирове. Глава администрации подписал контракт по трудоустройству близкого родственника. Глава города провела встречу по этому поводу с Дмитрием Осиповым. И завтра, 9 августа, состоится заседание городской думы по вопросу отставки главы администрации города Кирова», – сказал Соколов.

Мэр города Елена Ковалева сообщила, что 9 августа пройдет внеочередное заседание гордумы Кирова, на ней будет рассмотрен лишь один вопрос. В качестве исполняющего обязанности главы администрации депутатам планируется предложить кандидатуру руководителя территориального управления Первомайского района Вячеслава Симакова.

Осипова назначили главой администрации Кирова в июне 2020 года, он сменил на этой должности Илью Шульгина, подавшего заявление о прекращении полномочий по собственному желанию в январе 2020 года.