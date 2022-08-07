Папа Римский Франциск приветствовал начало вывоза зерна из украинских портов

Начало вывоза зерна из портов Украины является «знаком надежды», заявил папа Римский Франциск, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.

«Хочу с удовлетворением поприветствовать выход из портов Украины первых судов, груженых зерном. Этот шаг показывает, что можно вести диалог, чтобы достичь конкретных результатов, полезных для всех. Поэтому данное событие предстает также как знак надежды. От всего сердца желаю, чтобы, следуя этому пути, можно было положить конец боям и прийти к справедливому и продолжительному миру», – приводит его слова

В воскресенье из Украинских портов в Стамбул вышли четыре сухогруза с сельхозпродукцией.

До этого Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из портов Украины трех сухогрузов с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet.