У британской газеты The Times, которая назвала Amnesty International «пропагандистами Путина», появилось объяснение украинским преступлениям, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«У The Times появилось потрясающее объяснение украинским преступлениям описанным в докладе Amnesty International. По версии журнала это не украинские боевики прячутся в мирных жилых кварталах за спинами жителей и русские туда стреляют, а это боевики направляются к мирным, потому что туда бьет российская артиллерия. Видимо «захысныкы» спешат прикрыть мирных собой! Обычно они ловят снаряды руками и выбрасывают их форточки, пока те не взорвались», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у креативщиков Зеленского совсем иссякла фантазия. «Даже на заказуху в Times чего-то приличного выдумать не смогли. Мельчают, однако», – добавил он.

«Самое честное и объективное издание в мире The Times назвало Amnesty International «пропагандистами Путина». Это чудесно, черт возьми», – написали в Telegram-канале Голос Мордора.

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий также прокомментировал критику The Times в адрес Amnesty International. Он указал, что по мнению The Times, юридические обязательства согласно Женевской конвенции не предусматривают обвинения и очернение «жертв агрессии».

«Это просто потрясающе. И вполне объясняет, почему любая попытка рассказать о нацистах или коррупции властей Украины – это нарушение Женевской конвенции», – написал он в своем Telegram.

Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России». Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.

Позже британская газета The Times назвала международную правозащитную организацию Amnesty International «пропагандистами Путина».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД