Покинувший порт Одессы сухогруз с кукурузой прибыл в Стамбул

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6 августа, суббота | Последнее обновление — 16:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Китай направил к Тайваню 20 самолетов и 14 кораблей
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США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.
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Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
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«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Покинувший порт Одессы сухогруз с кукурузой прибыл в Стамбул
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Сухогруз с 33 тыс. тонн кукурузы, покинувший порт Одессы, достиг Стамбула, он будет досмотрен делегацией Координационного центра, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
«Судно NAVISTAR под флагом Панамы, которое отправится из Украины в Ирландию и вышло из Одесского порта с 33 тысячами тонн кукурузы, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь. Корабль будет осмотрен Объединенным координационным центром в ближайшие часы», – приводит РИА «Новости» сообщение МО Турции.
Ранее Минобороны России подтвердило выход трех сухогрузов с зерном из портов Украины.
До этого Минобороны Турции подтвердило выход в пятницу утром из портов Украины трех сухогрузов с зерном: Navistar, Rojen и Polarnet.
После этого в турецком военном ведомстве отметили, что сухогрузу Fulmar S после досмотра, проведенного в пятницу около Стамбула, разрешено следовать на Украину за зерном.
Украинские военные ударом по СИЗО в Еленовке убили около 20 боевиков «Азова»
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В результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией), сообщили в следственных органах ДНР.
Сообщается, что среди убитых «были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд». Как пояснили в следственных органах, «уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам». При этом «их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых», передает ТАСС.
Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
В Донецке спрогнозировали сроки полного освобождения республики
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«За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения об успехах войск РФ и ДНР на Авдеевском направлении. По его оценкам, освобождение Донбасса завершится ближе к зиме.
«Да, мы наблюдаем, как ВСУ постепенно теряют свои позиции. Им приходится отходить от Донецка. Кроме того, они несут серьезные потери. Но говорить о массовом бегстве, к сожалению, не приходится», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуация развивается таким образом, что прочертить явную линию фронта невозможно – она постоянно меняется из-за продолжающихся боев. Но с уверенностью уже можно говорить, что Пески практически полностью зачищены. Идет продвижение в районе Соледара и городской черты Артемовска», – добавил собеседник.
С наибольшими трудностями сейчас приходится сталкиваться в городе Авдеевке, отметил депутат. «Продвигаться очень сложно. За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города. В этой связи сложно оценить, какова численность группировки ВСУ. Но это около десяти тысяч человек», – предположил он.
«После освобождения городов на этой дуге, когда будут взяты Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Соледар и Артемовск, будет наконец замкнут котел со стороны Харьковского направления. А зачистка Константиновки, Дружковки и Славянска будет означать конец для украинской группировки в Донбассе», – подчеркнул собеседник.
«Что касается прогнозов, то в целом можно говорить, что освобождение нашей республики завершится ближе к началу зимы. Сделать это быстрее сложно за счет именно укрепрайонов. А идти в лоб никто не будет», – заключил Бердичевский.
Расположенный под Донецком поселок Пески находится под контролем союзных войск. Об этом в пятницу заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов, сообщают «Известия». Ранее Емельянов сообщил, что многие подвалы и частные дома в Песках были переоборудованы под узлы обороны.
Также в пятницу начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов подтвердил, что ВСУ отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки. Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант».
Болгария сообщила о тайной передаче Украине оружия на миллиард евро
Болгария в рамках военной поддержки Украины за четыре месяца тайно передала через Польшу 4,2 тыс. тонн оружия, сообщил и.о. министра экономики Болгарии Александер Михайлов.
Михайлов сообщил, что «до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия в 1 млрд 16 млн евро». За этот период 4,2 тыс. тонн «болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной». Михайлов заявил, что есть документы, подтверждающие его слова, передает УНИАН со ссылкой на Nova.bg.
Напомним, в июне Болгария отказалась поставлять на Украину вооружения. Также в июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Занимавший пост премьера Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Кох перечислил ложь украинских властей о военных действиях
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«На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все еще ждать его или у вас теперь есть новая дата?» – написал в своем блоге бывший вице-премьер России Альфред Кох, говоря о многочисленных противоречащих друг другу заявлениях украинских властей.
«Я уже перестал что-то понимать. Нам так много говорили, что вот-вот начнется украинское наступление на Херсон, что я все никак не могу привыкнуть к тому, что те же говорящие головы, которые нам лили в уши про это наступление, теперь, без всякого перехода, предлагают нам ждать российского наступления от Херсона на Николаев и Кривой Рог», – написал он в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta*).
Кох добавил, что украинцам так долго рассказывали, что «российская артиллерия осталась без снарядов», что «нам опять нужно привыкать» к фактам, что ВСУ находятся под постоянным огнем в Донбассе. «Нам говорили, что у Путина уже нет резервов. Но [...] у него все еще есть силы продолжать наступление на Бахмут и Авдеевку», – отметил бывший политик.
Кох призвал украинские власти «рассказать все как есть», «сказать правду своему народу». По его словам, ложь – религия рабов и хозяев, а правда – бог свободного человека.
«Зачем тотальная эвакуация из Донецкой области? А почему ее не провели раньше, когда русские наступали? И почему ее проводят теперь, когда риска такого наступления нет? Или есть?», – задается вопросами Кох.
«На дворе август. Это был тот дедлайн, который вы называли как крайний срок для перехода ВСУ в наступление. Нам все еще ждать его или у вас теперь есть новая дата? Только не надо заводить старую волынку про то, что Запад плохо помогает. Запад вас в эту войну не загонял, а даже наоборот, пытался помирить вас с Путиным. За что вы Запад презирали и гордились своим молодечеством», – уточнил он.
По его мнению, теперь Запад помогает как может. «Миллиарды кэша почти каждый день сыпятся как из рога изобилия. У вас уже западных РСЗО почти столько же, сколько у британской армии. Европа готовится замерзать зимой, но отступать не намерена. Так что хватит про «плохой» Запад. Давайте уже, наконец, про танцора и что ему мешает в реальности», – резюмировал Кох.
В июле газета ВГЗЛЯД разбиралась, куда в ближайшие время может ударить российская армия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в районе городов Лисичанск, Авдеевка, Артемовск (Бахмут) для украинских сил сложилась очень тяжелая ситуация.
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Минобороны назвало обстрелявшее Запорожскую АЭС подразделение ВСУ
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Украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм, заявили в Минобороны России.
«Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
«Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами. По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции», – указали в ведомстве.
Министерство отметило, что особо цинично нападение на ЗАЭС выглядит во время международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, проводимой под эгидой ООН.
«Призываем международные организации осудить преступные действия режима [президента Украины Владимира] Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим», – заключили в ведомстве.
Ранее в Энергодаре сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.
Власти Запорожской области заявили, что украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу.
Физик-ядерщик Александр Боровой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Киев с помощью обстрелов ЗАЭС хочет посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы.
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После обстрела ВСУ на Запорожской АЭС начался пожар
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В результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков Запорожской АЭС, сообщили в администрации Энергодара.
«Сегодня, во время пересменки работников ЗАЭС, около 15 часов, с подконтрольной украинскому преступному режиму территории националистические подразделения совершили артиллерийский обстрел территории ЗАЭС. В результате совершенного террористического акта оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков Запорожской АЭС. В настоящее время на месте обстрела разгорелся пожар, на тушение которого прибыли сотрудники пожарной специальной части», – приводит ТАСС сообщение администрации Энергодара.
Напомним, до этого в Энергодаре украинские военные предприняли атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую атомную электростанцию.
Власти Запорожской области уточнили, что атака была произведена тремя дронами-камикадзе, мощность боезарядов, по предварительной информации, достигала нескольких килограммов тротила.
Позже в Минобороны заявили, что атака украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС не привела к повреждению оборудования и техногенной катастрофе, один из них был сбит на подлете к станции.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре.
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В Германии придумали, как обойтись зимой без российского газа
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Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования.
Исследование провел немецкий экономист Рюдигер Бахман из американского Университета Нотр-Дам, а также представители мюнхенского института IFO и Боннского университета. Они пришли к выводу, что Германия должна для достижения цели вырабатывать меньше электричества при помощи газовых электростанций, сократить потребление на бытовом и промышленном уровне, передает ТАСС.
Ученые уже проводили аналогичное исследование в марте, тогда в целом выводы были схожие. Экономисты лишь полагали, что сэкономить нужно большее количество тераватт-часов.
В Германии в настоящее время готовятся экономить энергию на фоне сокращений поставок газа из России. Разные города предлагают свои идеи – где-то отказываются от подогрева воды в общественных бассейнах, где-то решили не подсвечивать достопримечательности, а где-то – отключают фонтаны. К примеру, правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай ради экономии электроэнергии предложила после полуночи отключать подсветку Бранденбургских ворот. Кроме того, прозвучала инициатива о замене российского газа топливом из бананов.
Ранее агентство DPA сообщило, что германские министерства также рассматривают меры для сокращения потребления энергии. В частности, в ряде министерств решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов, исключения сделают лишь для серверных комнат, где температура должна быть ниже. Министерство по делам экономики и защиты климата собирается таким образом уже текущим летом сократить потребление электроэнергии на 40%. Определенные меры также приняли в МИД ФРГ, оборонном ведомстве, министерстве здравоохранения – там устанавливают на крыши солнечные батареи и наносят на окна светоотражающие пленки, чтобы внутри зданий не было слишком жарко.
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Глава французского бюро Amnesty International призвал Киев убрать вооружения из жилых зон
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Киевские власти должны незамедлительно вывести свои военные силы и технику из жилых кварталов, чтобы не подвергать опасности население украинских городов, выступил с требованием глава французского бюро правозащитной организации Amnesty International Жан-Клод Самуйе.
«Мы фиксируем нарушения международного гуманитарного права со стороны украинской армии, ставящие под угрозу жизни гражданского населения. Мы требуем от украинских сил, чтобы они ушли из жилых кварталов и не использовали их для развертывания атак», – передает ТАСС его слова.
Как подчеркнул руководитель бюро, «активисты правозащитной организации с апреля по июль проводили проверки, по итогам которых было установлено, что в 19 украинских городах, в том числе в регионах Харькова, Николаева, в Донбассе, украинские силы базировались в центре жилых кварталов, в частности в школах и больницах».
«Мы считаем это нарушением международного гуманитарного права», – отметил глава французского бюро организации.
Напомним, Amnesty International ранее признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, это знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился данными доклада и заявил, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую сам он называет «государством-террористом». Более того, Зеленский заявил, что это якобы Россия нанесла удар «по лагерю с военнопленными в Еленовке».
Украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Запорожские власти назвали цели Киева при обстреле АЭС
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Украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое», – заявил Рогов, комментируя недавний обстрел ВСУ территории ЗАЭС, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что удар был нанесен целенаправленно, они метили по линиям электропередач, чтобы нарушить охлаждение реакторов и «вызвать техногенную катастрофу».
Рогов призвал МАГАТЭ вмешаться в ситуацию и пресечь атаки Украины на ЗАЭС.
Ранее в Энергодаре, где находится станция, сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.
В июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.
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Российский флаг подняли над городом Днепрорудное в Запорожье
Российский триколор установили на радиотелевизионный передающий центр в городе Днепрорудное в Запорожской области.
«Теперь наш российский флаг развивается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надежной защитой», – передает РИА «Новости» с места событий.
Ранее ВС России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области около 500 украинских националистов, сообщили в минобороны России.
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Китай призвал Россию сообща противостоять гегемонии Запада
Россия и Китай должны сообща способствовать формированию стабильных международных цепочек поставок и совместными усилиями противодействовать гегемонии отдельных держав, говорится в заявлении МИД КНР по итогам встречи главы китайского внешнеполитического ведомства Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пномпене.
«В сложившейся ситуации Китай и Россия должны сообща содействовать региональному развитию. Нам нужно создавать стабильные и надежные отраслевые цепочки поставок в регионе, <…> сообща бороться с лживыми порядками, которые устанавливают гегемоны», – передает ТАСС заявление Вана И.
Как уточнил глава МИД КНР, Пекин будет наращивать масштабы взаимодействия с Москвой в таких направлениях, как противодействие эпидемиям, здравоохранение, сфера коммуникаций, цифровая экономика, внедрение экологически чистых низкоуглеродных технологий. Он отметил, что Китай и Россия должны содействовать сопряжению проектов инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза, укреплять отношения в соответствии с задачами Большого евразийского партнерства.
Китайский дипломат добавил, что КНР и России следует «руководить региональным процессом по обеспечению подлинной безопасности». «Нужно совместно содействовать усилению сплоченности и процветанию в Евразии, целенаправленно защищать [существующие] принципы формирования международных отношений, усиливать взаимовыгодное сотрудничество, направлять глобальное развитие в правильном направлении», – подытожил Ван И.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.
Глава Курской области заявил о попытке диверсии на аэродроме
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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в субботу утром была остановлена попытка диверсии на курском аэродроме, где расположены военные.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте сейчас работают специалисты», – рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Курский аэродром используется как гражданской, так и военной авиацией. В насоящее время аэропрт Курска временно закрыт в связи с режимом временного ограничения полетов в аэропрты юга и центральной части России.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
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Bloomberg назвал укрепление рубля «головной болью» для Запада
Укрепление рубля к евро стало «головной болью» для западных банков, а покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки, пишет Bloomberg.
Исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль рассказал, как на фоне укрепления рубля прибыль его банка растет, но для тех, кто решил ликвидировать свой бизнес в России, крепкая российская валюта стала «головной болью», передает РИА «Новости».
Компании, решившие немедленно покинуть Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, понесли серьезные убытки. В частности, французский кредитный банк Societe Generale SA подтвердил, что по итогам второго квартала его доналоговые потери из-за ухода составили 3,3 млрд евро.
Ранее британский журнал Economist написал, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее «беспрецедентные санкции».
Кроме того, в The Guardian вышла статья, в которой говорилось, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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Глава украинского бюро решила уйти из Amnesty International
Оксана Покальчук, которая возглавляет украинское бюро базирующейся в Великобритании Amnesty International, сообщила, что уходит из организации.
Покальчук в соцсетях заявила, что ей «больно это признавать», но она и «руководство Amnesty International разошлись во взглядах на ценности». Покальчук «приняла решение покинуть организацию», передает ТАСС.
Напомним, эксперты Amnesty International пришли к выводу, что украинские военные нарушают военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.
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Зеленский похвастался конфискацией российских активов на 765 млн долларов
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На Украине конфисковали российские активы на 765 млн долларов, собираются изъять еще свыше 900 принадлежащих российскому государству активов, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский «провел совещание по санкционной политике, конфискации российских активов». Он заявил, что эта «работа продолжается». По его словам, если «оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тыс. позиций» для конфискации.
Как сообщал глава правительства Украины Денис Шмыгаль, предлагается конфисковать «903 объекта российского имущества»: 79 позиций – это корпоративные права, 824 – имущество – передает ТАСС.
Напомним, западные страны также устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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