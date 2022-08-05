Минобороны подтвердило выход трех сухогрузов с зерном из портов Украины

В Херсоне обезвредили «спящую ячейку» украинских диверсантов

Российские силовики обезвредили в Херсоне «спящую ячейку» диверсантов из украинской территориальной обороны, ее члены, включая двух командиров, задержаны, сообщил сотрудник российских силовых структур.

«В рамках работы по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению возможных диверсионных акций ВСУ в отношении российских военнослужащих, находящихся в пунктах временной дислокации зоны оперативной ответственности, была вскрыта работа «спящей ячейки» территориальной обороны, дислоцировавшейся на территории Херсона», – передает РИА «Новости» слова представителя российских силовиков.

По его словам, всего выявлено 16 членов группы, установлены их паспортные данные, места проживания, в том числе командира взвода и командира отделения. «В результате реализации адресных мероприятий из незаконного оборота изъяты оружие и боеприпасы к нему, списки личного состава территориальной обороны, учебно-методические пособия по проведению диверсий на объектах инфраструктуры города», – заявил источник. В результате были изъяты автоматы Калашникова с патронами и магазинами, гранаты, карабины и ружья, штык-ножи. Кроме того, установлен адрес, по которому проводились конспиративные встречи членов, – в одном из турагентств.

«Задачей участников территориальной обороны являлось недопущение на объекты города подразделений Вооруженных сил РФ. После входа Вооруженных сил России на территорию Херсонской области участники территориальной обороны были распущены командованием до особого распоряжения, с задачей по вовлечению новых участников», – добавил представитель российских силовиков.

Задержанный украинский командир взвода лейтенант Денис Яковенко сообщил, что группа изначально входила в херсонскую территориальную оборону, подразделения дислоцировались в зданиях школ. При обучении, по его словам, «основными направлениями были разведывательная и диверсионная подготовка, каким образом выводится из строя техника, куда надо закладывать заряды, чтобы вывести из строя технику, дороги, мосты, чтобы это было наверняка».

После входа российских Вооруженных сил в Херсон вышестоящий командир дал команду разойтись по домам и ждать дальнейших указаний, сказал Яковенко. После этого члены группы связывались через мессенджер Signal, где выполняли задания по выявлению мест дислокации российских военных.

«С марта по июль я выходил на связь с командирами отделений. Где-то в апреле я встретился с подчиненным – командиром отделения с позывным «Малой» – и сказал ему, чтобы он по возможности занимался подбором людей в территориальную оборону. Также в конце апреля – начале мая на связь со мной вышел командир батальона и дал указание выехать в Николаев, на что я ответил отказом. Потом он потребовал представить список моего взвода с номерами телефонов для возможной организации группы терактов», – сказал командир взвода.

Его подчиненный Виталий Кукушкин сообщил, что его взводный дал команду всем залечь на дно и никаких действий не предпринимать. «Чтобы оружие спрятали и у себя оставили, вели наблюдение за Вооруженными силами России, выявляли их месторасположения, и при первой возможности по звонку их собрать... Меня он просил, чтобы я по возможности находил бы людей, беседовал, чтобы вербовать в территориальную оборону», – сказал Кукушкин. При этом, по его словам, практически никто из тех, кому он предлагал, не соглашался.

Напомним, в конце июля Росгвардия задержала более 20 пособников СБУ в Запорожской и Херсонской областях.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД