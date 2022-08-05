Лавров направил письмо Гутерришу по поводу пренебрежения США обязанностями

Политолог: ВСУ признанием об ударах HIMARS подводят под трибунал Америку

«Киев начал предпринимать попытки переложить на США часть ответственности за удары украинских военных ракетами HIMARS по мирным жителям и пленным», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее в Минобороны Украины заявили, что согласовывают с американцами все цели для ракетных атак.

«Ни для кого не секрет, что ВСУ выбирают цели для ударов HIMARS в безусловной координации с американцами. Суть в том, что этого можно было не говорить, но Скибицкий посчитал нужным озвучить это во всеуслышание. Вообще-то для человека, который занимает пост представителя Главного управления разведки Минобороны Украины, он чрезвычайно болтлив. И тут вопрос один: сознательно военный это сделал или по причине невысокой квалификации?» – пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

При этом, по словам эксперта, чем бы не руководствовался Скибицкий, получается так, что он официально попытался приобщить американскую сторону к ответственности за удары ВСУ ракетами HIMARS по гражданским объектам, а также по донецкому СИЗО в Еленовке, вследствие чего погибли более 50 пленных украинцев. «Вообще, не исключено, что представитель ГУР Украины осознает преступность деяний украинской стороны и хочет снять с себя часть ответственности в преддверии потенциального трибунала. Разделить ответственность с американцами», – сказал аналитик.

При этом, отметил он, в случае суда, тот факт, что в Пентагоне одобряли все удары украинских военных по мирным жителям и военнопленным, не будет смягчающим обстоятельством ни для кого из них. «У ВСУ не получится сказать, что они не виноваты, так как изначально выбирали цели и, собственно, били по объектам именно украинцы. Но и американцы не смогут сказать: «мы ни при чем», потому что любую атаку они могли заблокировать – как, опять же, сказал Скибицкий. Хотя и цинизм американских военных, одобряющих гражданские цели, тоже ни для кого секретом являться не может», – сказал политолог.

«Впрочем, это может быть и элементарная глупость Скибицкого – к не всегда адекватному поведению украинских политиков и военачальников мы тоже успели привыкнуть», – добавил Мартынов.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что при использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель». По его словам, при использовании HIMARS украинцы руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». При этом США не передают непосредственную информацию для наведения, сказал он.

Однако Скибицкий «указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки», если США «недовольны намеченной целью», передает РИА «Новости».

Он не смог ответить, используют ли украинские войска британские и американские спутники при ударах, но отметил, что у них «очень хорошие снимки». Скибицкий заявил, что Украина «хорошо сотрудничает в этой области с партнерами» в Великобритании. По его словам, у Киева «очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями».

В понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.

Напомним, Киев выбрал террористическую тактику и наносит удары по гражданским объектам, используя HIMARS. В частности, из HIMARS была обстреляна колония в Еленовке (ДНР), где содержались украинские военнопленные. Там же находились сдавшиеся «азовцы», которые начали давать показания против своего командования. Всего, по данным властей ДНР, число погибших превысило 50 человек.

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