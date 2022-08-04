Эксперт оценил действия Китая после визита Пелоси на Тайвань

|
4 августа, четверг | Последнее обновление — 15:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль назвал условие для получения Газпромом турбины для «Северного потока»
Разделы
Итоговую реакцию официального Пекина на визит Нэнси Пелоси можно описать словами прапорщика из «ДМБ»: «Бахнем, обязательно бахнем. Весь мир в труху! Но не сейчас».
Подробности...
Мир сильно больше, чем 30 стран НАТО. И с этими странами Россия налаживает или укрепляет взаимоотношения – так, что это вызывает активное противодействие со стороны США, впрочем, безрезультатное.
Подробности...
Если раньше отступления Китая под американским давлением можно было объяснить словами «Пекин стремится не вступать в конфронтацию из-за малозначительных проблем и вместо этого собирается с силами», то с тайваньским вопросом это не работает.
Подробности...
В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...
В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Эксперт оценил действия Китая после визита Пелоси на Тайвань
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Китай сумел сдержаться перед провокацией США на Тайване, устроенной при помощи 82-летней спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, заявил аспирант факультета политологии МГУ им. Ломоносова, член экспертного клуба «Дигория» Эльдар Есиев.
«Нэнси Пелоси все же посетила Тайвань. Повестка визита спикера Палаты представителей Конгресса США была довольно формальной – встреча с главой администрации парламента острова. Обошлось без громких заявлений Пелоси, что нельзя сказать о риторике представителей Китая: они предупредили США об «очень серьезных последствиях» визита», – приводятся слова Есиева в Telegram-канале «Росмолодежь».
Он отметил, что за полетом самолета в прямом эфире следили почти 3 млн человек, их волновало, начнется ли Третья мировая война из-за визита американского политика.
«Самолет Пелоси ВВС НОАК не сбили, как и не атаковали сам остров китайские ракеты. Китай практически не отреагировал на визит, хотя предупреждения с его стороны по своей риторике были на предельном уровне напряженности. Многие эксперты негативно отреагировали на действия КНР, уличив страну в нетвердости своей позиции. На самом деле Китай не поддался на очевидную провокацию», – указал эксперт.
Он пояснил, что США выступили провокатором, никак иначе нельзя оценить «откровенно конфликтогенные действия» представителя американского истеблишмента. Есиев напомнил, что такого же мнения придерживается и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД охарактеризовал политику США фразой «что хочу, то и ворочу» и провел параллель с действиями США на Украине.
«Вспоминая украинский вопрос, скажем, что именно американская администрация за несколько месяцев до начала специальной военной операции сообщала о том, что Россия начнет боевые действия со дня на день. Выглядело это как очевидная провокация с целью перевести конфликт в военную плоскость», – отметил эксперт.
Также он упомянул конфликт между Сербией и непризнанной республикой Косово. 28 июля президент и премьер-министр Косово посетили США и встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявив после встречи о поддержке американцами позиции по независимости Косово. Спустя три дня после встречи конфликт почти чуть было не перерос в боевые действия.
«Череда подобных событий и, очевидно, провокационной политики США свидетельствуют о стремлении США создать несколько «горячих» точек на карте нашей планеты, чем вызвать начало мирового кризиса. Но зачем? Ответ, как обычно, в деньгах. Посмотрев на данные экспорта американского оружия с 2000 года, можно заметить, что с 2017 года тенденция роста объема экспорта и, соответственно, прибыли сменилась трендом на падение этих показателей», – указал Есиев.
Ситуацию усугубила пандемия и сокращение бюджетов стран-импортеров американского вооружения. В таком случае военные конфликты могут заставить рынок вновь покупать американское вооружение с большей интенсивностью. «Да такой [войны], чтобы все боялись и вооружались. Но далекой, чтобы самим было нестрашно. Где-нибудь, например, в Европе, Азии или Африке», – заключил эксперт.
Китай предупредил главу МИД Германии о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню
|
|
Пекин предупредил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о последствиях опрометчивых заявлений по Тайваню, которые не соответствуют фактам, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
У нее поинтересовались, как в условиях усиливающейся напряженности в регионе власти Китая относятся к перспективам оказания поддержки Тайбэю Германией.
«Недавние высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок [по тайваньскому вопросу] не соответствуют действительности. Нарушение принципа «одного Китая» может подорвать двусторонние отношения [ФРГ] с Китаем. Мы надеемся, что германская сторона займет объективную и правильную позицию по Тайваню», – передает ее слова ТАСС.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Вскоре Пелоси заявила о вероятности скорого заключения торгового соглашения США с Тайванем.
В китайских СМИ заявили, что Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» подрывая мир в Тайваньском проливе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
Пелоси предположила причину «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань
Находящаяся с визитом на Тайвани спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что общественный резонанс вокруг ее визита был создан из-за занимаемой ею должности – третий по значимости пост в государственной иерархии США.
«Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки ранее в этом году <...>. Полагаю, они (власти КНР – прим. ВЗГЛЯД) подняли большую шумиху, потому что я спикер», – заявила она в среду на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, передает ТАСС.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине
|
|
Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.
Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт назвал последствия санкций Китая против Тайваня
|
|
«Экономические санкции не окажут влияния на политические силы острова, однако нанесут серьезный ущерб обеим экономикам, людям и предприятиям. Вместе с тем, стоит ожидать от Китая и более жестких мер в военно-политической области», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Кирилл Бабаев, комментируя введенные Пекином экономические санкции против Тайваня.
«Пока Китай ввел только первую порцию своих санкций. Безусловно, последуют и другие. Однако уже сегодня можно говорить о том, что по целому ряду отраслей Тайваня будет нанесен существенный удар, поскольку экономические связи были довольно сильными», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
«Кроме того, мы знаем, что санкции никогда не дают одностороннего эффекта. Они ударят как по экономике Тайваня, так и по экономике самого Китая. Помимо этого, рестрикции разрушат хозяйственные связи между материком и островом, что приведет к нежелательным последствиям для КНР», – отметил собеседник.
«Вместе с тем, стоит полагать, что Китай не ограничится экономическими санкциями, а будет наращивать давление и в военно-политической области. Военные учения тому подтверждение. Также нельзя исключать морской блокады острова. Такое давление, в свою очередь, может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели экономические санкции», – пояснил эксперт.
«Кроме того, учитывая «политику одного Китая», китайские власти не смогут объяснить такие меры собственному населению. Ведь КНР считает Тайвань своей провинцией. И при таком раскладе экономические санкции – не очень хороший инструмент. Он бьет по экономике, людям, предприятиям, но не по режиму на острове. А ведь именно с ним и борется Пекин», – заключил Бабаев.
Ранее власти Китая приняли решение со среды приостановить экспорт песка на Тайвань на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на министерство коммерции Китая, передает РИА «Новости». Причины временного прекращения вывоза песка на Тайвань не указаны.
Кроме того, Китай приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, а также принял решение ввести санкции против двух тайваньских фондов.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Пелоси взорвала мину в отношениях Китая и США, и окончательно развернула Китай лицом к России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китайские СМИ назвали Пелоси «божком чумы»
|
|
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими глупыми и провокационными действиями она подрывает мир в Тайваньском проливе; прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
«Во вторник вечером спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси украдкой приземлилась на китайском острове Тайвань, как вор, подорвав мину, которую она сама бросила в отношении ситуации в Тайваньском проливе и китайско-американских отношений. Китай неоднократно предупреждал о вопиющем характере визита и о том, насколько серьезными могут быть последствия. Но Пелоси осталась глуха, Вашингтон также не принял действенных мер, чтобы остановить это, что спровоцировало новый виток напряженности и серьезные вызовы в районе (Тайваньского) пролива», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Указано, что глупые, безрассудные, опасные провокационные действия Пелоси возлагают всю ответственность за подрыв мира и стабильности в районе Тайваньского пролива на США и руководство Демократической прогрессивной партии Тайваня.
В статье отмечается, что визит Пелоси на Тайвань не только нарушил принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США, но также и резолюцию 2758 ООН.
«Подобно «политическому божку чумы», Пелоси не принесла региону никакой пользы, кроме рисков и напряженности на Тайване», – добавили авторы.
Также они обратили внимание на сообщения ряда тайваньских СМИ о том, что Тайбэй пытался отозвать свое приглашение Пелоси, но тем не менее вынужден был организовать прием американской делегации.
Новость весьма интригующая, добавили в Global Times, так как наглядно демонстрирует низкий уровень мышления и сомнительный менталитет руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, а также безапелляционное и эгоистичное отношение Пелоси к Тайваню.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
|
|
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания: он заявил, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала «агрессивной военной деятельности».
Евросоюз официально в рамках политики «одного Китая» признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой «одного Китая», сообщает РИА «Новости».
«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель в Twitter.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая
|
|
«Желание Зеленского провести разговор с Си Цзиньпином – это общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«После свержения Януковича отношение Украины к Китаю стало откровенно провокационным. Это ярко иллюстрирует, например, кейс с национализацией, рейдерством государственного масштаба в отношении предприятия «Мотор Сич», – рассказал советник директора Института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Мотор Сич» был куплен китайской корпорацией в соответствии с законодательством Украины, а затем, по указке из Вашингтона, завод был отобран в пользу украинского государства. Кроме этого, руководство Украины регулярно позволяло себе провокационные высказывания в адрес Пекина. Например, на одном из голосований по уйгурскому вопросу в Совете ООН по правам человека Киев встал на защиту западной точки зрения и осудил Пекин. Правда, позже, после консультаций с Китаем, Украина изменила свое решение», – отметил собеседник.
«Офис президента Украины и украинский МИД регулярно заявляют о том, что добиваются прямого диалога с Си Цзиньпином. В свою очередь, председатель КНР ни разу не отреагировал на эту провокацию и регулярно подчеркивал, что вопрос России и Украины – это вопрос, имеющий свою историческую сложность, и Пекин с пониманием относится к действиям России», – сказал он.
«У Китая четкая позиция: действия России являются ответом на агрессию Украины и стран НАТО. Это Си Цзиньпин подтвердил в своем последнем диалоге с американским президентом США Джо Байденом», – добавил эксперт.
«Любые заявления Украины по поводу предстоящих разговоров с Китаем носят сугубо провокационный характер и отражают желание Киева получить сиюминутную политическую выгоду»,
– полагает китаевед. «При этом Киев открыто демонстрирует, что уже практически не ориентируется на стратегические отношения с Китаем. Как мы знаем, последние три года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Скорее всего, боевые действия в Причерноморье этот статус изменят. Китайские предприятия и граждане начнут покидать массово Украину, но зафиксировать это мы сможем только по итогам года», – убежден Вавилов.
«Сложившая ситуация вокруг диалога лидеров двух стран – показатель того, что в Китае не считают Украину надежным и способным к переговорам партнером. А на Украине в свою очередь уже не видят никакого будущего у китайско-украинских отношений. Особенно в свете крепнущих связей Украины с Тайванем. Скорее всего, Украина поставила на Китае крест и используют такие заявления только в качестве политических провокаций, не ожидая серьезного ответа с китайской стороны», – считает эксперт.
«Китай пока вынужден с этим мириться, поскольку на Украине остаются китайские дипломатические представительства и граждане, а также продолжают работать предприятия», – отметил собеседник.
«Вместе с тем заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином – это еще и общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заключил Вавилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
При этом в июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie.
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777. «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure. «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова: Визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят партнеров
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«На самом деле то, что было сделано за эти сутки, – а на самом деле вот эта драма вокруг Пелоси развивалась несколько дней, я думаю, просто стало для всех очевидным – Соединенные Штаты Америки ни в грош не ставят никого из своих партнеров, будь то ближайшие союзники, стратегические союзники, будь то партнеры, будь то страны, с которыми развиваются отношения в различных направлениях, им все равно», – передает радио Sputnik ее слова.
Захарова добавила, что такой шаг со стороны США был сделан «ради сиюминутной выгоды, ради моментальной конъюнктуры, ради пресловутого пиара внутреннего и внешнего они готовы жертвовать всем, в том числе и остатками собственного реноме».
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Кроме того, по мнению представителя МИД, визит Пелоси – «дикая акция».
«Если что-то еще оставалось хотя бы из разряда «интересов США», в частности, в азиатском регионе, то вчера это было уничтожено. Для чего сейчас потребовалась эта дикая акция? Этого требует политическая конъюнктура», – добавила она.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Китай решил применить гиперзвуковое оружие на учениях у берегов Тайваня
Китайские военные намерены на учениях у берегов Тайваня впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17, сообщают СМИ.
Начавшиеся учения станут беспрецедентными, поскольку ракеты впервые пустят над самим островом, а китайские силы войдут в район в пределах 12 морских миль от него, передает РИА «Новости» со ссылкой на казету Global Times.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
После ее визита Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами возле Тайваня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею, приземлившись на американской военной базе Осан, следует из данных сервиса Flightradar, который отслеживает полеты в режиме реального времени.
По информации южнокорейских СМИ, около 23.00 по местному времени (17.00 мск) она прибудет в отель, где проведет ночь. В четверг утром по местному времени запланирована встреча с председателем Национального собрания (парламента) Республики Корея Ким Чжин Пхе, пишет ТАСС.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пелоси завершила визит на Тайвань
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею, трансляцию вылета вел тайваньский телеканал «Саньли».
Визит Пелоси на Тайвань длился 19 часов 20 минут. В 18.01 по местному времени (13.01 по мск) самолет политика вылетел из тайваньского аэропорта Суншань и направился в Южную Корею, передает РИА «Новости».
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Китае визит Пелоси на Тайвань назвали «тщательно подготовленным фарсом»
|
|
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был не случайным действием, а «тщательно подготовленным фарсом», заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.
«Провокационные действия США по тайваньскому вопросу были не случайными, а тщательно подготовленным фарсом. Его предательское и уродливое лицо было выставлено напоказ перед всем миром», – передает ТАСС слова дипломата в опубликованном заявлении МИД КНР.
Как указал Ван И, «план США по «сдерживанию Китая при помощи Тайваня» не сможет добиться успеха и ничуть не изменит историческую тенденцию воссоединения Тайваня с родиной». «Проблема Тайваня возникла тогда, когда страна была слабой и пребывала в хаосе, она определенно завершится по мере возрождения нации, а силы «независимости Тайваня» будут, несомненно, осуждены историей», – резюмировал он.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
После ее визита Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами возле Тайваня.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров: Визитом Пелоси на Тайвань США пытаются доказать миру свою безнаказанность
Визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Штаты пытаются доказать всему миру свою безнаказанность – «что хочу, то и ворочу», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«То, что это отражает ту самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, у меня сомнений не вызывает – это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять свою вседозволенность: что хочу, то и ворочу», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что не видит другой причины «создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для Китая».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Кореи и США обеспокоились угрозой со стороны Китая
Власти Республики Корея и США обеспокоены угрозой, исходящей от ракетно-ядерной программы Китая, привержены денуклеаризации полуострова, заявил председатель южнокорейского парламента Ким Чжин Пхе по результатам встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сеуле.
«Стороны выражают обеспокоенность из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи, договорились поддерживать усилия исполнительной власти, направленные на установление мира и достижение практической денуклеаризации через дипломатический диалог и международное сотрудничество на основе сил сдерживания Северной Кореи», – передает ТАСС его слова.
Напомним, масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг утром.
Китайские военные намерены на учениях у берегов Тайваня впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
В Китае заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Тайвань заявил о вошедших в опознавательную зону ПВО китайских истребителях
Почти 30 истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в среду в опознавательную зону тайваньского ПВО, сообщило оборонное ведомство острова.
В операции участвовали 16 истребителей Су-30, шесть J-11 и пять J-16, передает ТАСС со ссылкой на сообщение тайваньского ведомства.
Тайваньские военные распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.
При этом министерство не уточнило, когда именно произошел полет – во время или после отбытия из Тайваня американской делегации во главе со спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|