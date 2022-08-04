Эксперт оценил действия Китая после визита Пелоси на Тайвань

Китай сумел сдержаться перед провокацией США на Тайване, устроенной при помощи 82-летней спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, заявил аспирант факультета политологии МГУ им. Ломоносова, член экспертного клуба «Дигория» Эльдар Есиев.

«Нэнси Пелоси все же посетила Тайвань. Повестка визита спикера Палаты представителей Конгресса США была довольно формальной – встреча с главой администрации парламента острова. Обошлось без громких заявлений Пелоси, что нельзя сказать о риторике представителей Китая: они предупредили США об «очень серьезных последствиях» визита», – приводятся слова Есиева в Telegram-канале «Росмолодежь».

Он отметил, что за полетом самолета в прямом эфире следили почти 3 млн человек, их волновало, начнется ли Третья мировая война из-за визита американского политика.

«Самолет Пелоси ВВС НОАК не сбили, как и не атаковали сам остров китайские ракеты. Китай практически не отреагировал на визит, хотя предупреждения с его стороны по своей риторике были на предельном уровне напряженности. Многие эксперты негативно отреагировали на действия КНР, уличив страну в нетвердости своей позиции. На самом деле Китай не поддался на очевидную провокацию», – указал эксперт.

Он пояснил, что США выступили провокатором, никак иначе нельзя оценить «откровенно конфликтогенные действия» представителя американского истеблишмента. Есиев напомнил, что такого же мнения придерживается и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД охарактеризовал политику США фразой «что хочу, то и ворочу» и провел параллель с действиями США на Украине.

«Вспоминая украинский вопрос, скажем, что именно американская администрация за несколько месяцев до начала специальной военной операции сообщала о том, что Россия начнет боевые действия со дня на день. Выглядело это как очевидная провокация с целью перевести конфликт в военную плоскость», – отметил эксперт.

Также он упомянул конфликт между Сербией и непризнанной республикой Косово. 28 июля президент и премьер-министр Косово посетили США и встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявив после встречи о поддержке американцами позиции по независимости Косово. Спустя три дня после встречи конфликт почти чуть было не перерос в боевые действия.

«Череда подобных событий и, очевидно, провокационной политики США свидетельствуют о стремлении США создать несколько «горячих» точек на карте нашей планеты, чем вызвать начало мирового кризиса. Но зачем? Ответ, как обычно, в деньгах. Посмотрев на данные экспорта американского оружия с 2000 года, можно заметить, что с 2017 года тенденция роста объема экспорта и, соответственно, прибыли сменилась трендом на падение этих показателей», – указал Есиев.

Ситуацию усугубила пандемия и сокращение бюджетов стран-импортеров американского вооружения. В таком случае военные конфликты могут заставить рынок вновь покупать американское вооружение с большей интенсивностью. «Да такой [войны], чтобы все боялись и вооружались. Но далекой, чтобы самим было нестрашно. Где-нибудь, например, в Европе, Азии или Африке», – заключил эксперт.