Мать с ребенком погибли при ударе по Донецку

В результате удара вооруженных сил Украины по центру Донецка погибли мать и ребенок, тела погибших опознал дедушка.

Трагедия случилась на бульваре Пушкина, передает РИА «Новости».

Между тем мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара по гостинице «Донбасс палас» также пострадал журналист российского телевидения, сообщает ТАСС.

Ранее представительство ДНР Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняло, что при ударе погибли минимум пять человек.

Напомним, украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной «Корсой». Под украинский удар также попала гостиница «Донбасс палас» и два жилых дома в центре Донецка.