Стартовали совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2022»

Совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2022» стартовали на полигоне «Ховд» в западной части Монголии, сообщает Восточный военный округ.

Учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года. До 2011 года это были тактические учения с боевой стрельбой и назывались «Дархан» (в переводе с монгольского – «Строитель»). В 2011 году мероприятие было переименовано по названию реки, берущей начало в Монголии, протекающей по территории и Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени «Селенга» стали иметь антитеррористическую направленность. Учения с участием более одной тысячи военнослужащих обеих стран проводятся каждый год поочередно в России и в Монголии.

«В аймаке Ховд в западной части Монголии, на одноименном полигоне состоялась церемония открытия традиционного совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2022». Были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников», – передает РИА «Новости» сообщение ВВО.

После торжественной части штабы руководства приступили к планированию совместных действий войск. В преддверии учений мотострелковые подразделения обеих армий совершили марш на штатной технике на полигон «Ховд». В ходе переброски войск было отработано отражение нападения на колонны диверсионных групп условного противника под прикрытием экипажей вертолетов армейской авиации ВС России.

Отмечается, что на «Селенга-2022» будет отработана подготовка и ведение совместных действий по уничтожению незаконных вооружённых формирований в горно-пустынной местности и в городских условиях. Всего в учениях принимает участие до 1,2 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой техники.

Ранее главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков заявил, что география совместных учений российских военных с военными других стран расширяется, включая Юго-Восточную Азию и Северную Африку.