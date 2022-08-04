Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания: он заявил, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала «агрессивной военной деятельности».

Евросоюз официально в рамках политики «одного Китая» признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой «одного Китая», сообщает РИА «Новости».

«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель в Twitter.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.